AVL: Vi avler et stort antall usunne hunder. Dette kan ikke forsvares etisk eller er heller ikke lovlig, mener kronikkforfatterne.

Hundeavl må endres

I dag er mange hunderaser i alvorlig krise, og mange hunder lider unødvendig. Vårt ensidige fokus på utseende har ført til lidelser som pustebesvær, konstant hodepine eller manglende evne til å føde valpene sine.

Forskere og fagfolk bak kronikken: Henning Andreas Haga - Professor

Karianne Muri Veterinær - PhD, europeisk veterinærspesialist i dyrevelferd, dyreetikk og lovgivning

Peer Berg - Professor, genetikk

Charlotte Erichsen Elvebakk - DVM, PhD, universitetslektor

Vibeke Rootwelt - Førsteamanuensis

Stein Istre Thoresen - Professor emeritus

Jo Bruheim - Veterinær

Sivert Nerhagen - Førstelektor, Amerikansk og Europeisk spesialist i indremedisin smådyr

Kristin Paaske Anfinsen - Førsteamanuensis

Ann Therese Kommedal Veterinær - MPVM, Fagrådgiver dyrevelferd

Hege Kippernes Skogmo - DVM, PhD

Nora Digranes - DVM, GPCert, Stipendiat anestesi

Ole Aamodt - Veterinær

Bente Wabakken Hognestad - Spesialistkandidat i Anestesi og Analgesi (ECVAA)

Elin Spangenberg - Agronom, PhD

Ragnhild Sollund - Professor i kriminologi

Preben Boysen - Professor

Anita von Krogh - Seniorrådgiver, cand med vet

Kristin Opdal Seljetun - Veterinær, PhD

Charlotte Rosenberg Ulstad - Seniorrådgiver, Veterinær

Stein Dahl - Veterinær, Norsk representant i FECAVA

Marte Bratteberg - Universitetslektor, veterinær

Stine Jevnehagen Moe - Veterinær

Linda Keeling - Professor

Mari Nyborg Hauback - Spesialistkandidat

Rosann Johanssen - Stipendiat (etolog, sivilagronom)

Siv Kirsten Hanche-Olsen - Førsteamanuensis

Maria Andersson - Lektor i etologi, PhD

Emma Ulrike Pettersson - Veterinær

Erica Hogstad Fjæran - Styreleder, Foreningen Norske Etologer

Katarina Storli - Veterinær, spesialist i smådyrsykdommer

Aurora Margrethe Brønstad - Veterinær

Hans Magnus Gjøen - Professor i avl og genetikk

Frida Lundmark Hedman - Fil. Dr., adjunkt i djurskydd

Claudia Melis - Professor i naturfag

Trygve T. Poppe - Professor Emeritus

Morten Tønnesen - Professor i filosofi

Andreas Brech - Professor

Eystein Skjerve - Professor

Tommy Myran - Biolog

Lina Roth - Dr. og dosent i etologi

Turid Buvik - Leder, Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

Bo Algers - Professor emeritus i husdjurshygien

Ingfried Hallan - Veterinær

Anne Guro Larsgard - PhD i husdyravl

Christina Bjerkvig - Veterinær

Per Jensen - Professor i etologi

Per Espen Fjeld - Biolog

Øystein Ahlstrøm - Professor

Emma Brunberg - Agr. Dr

Birgitte Seehuus - Biolog og etolog

Odd Vangen - Professor emeritus, dr. agric.

Johan Beck-Friis - Veterinær, Universitetslærer

Ellen Skancke - Førsteamanuensis

Mai Marie Fisker - Veterinær

Eva Marie Ravn-Mølby - DVM, Stipendiat smådjurskirurgi

Kristian Ellingsen- Dalskau - Seniorforsker dyrevelferd

Camilla Hindar - Diplomat i indremedisin (smådyr)

Lina Göransson - Veterinær, PhD

Arve Nilsen - Veterinær, PhD

Rafael Georg Breuer - Kirurg

Janicke Nordgreen - Førsteamanuensis

Ruth C. Newberry - Professor i etologi

Hege Brun-Hansen - Førsteamanuensis

Siv Klevar - DVM, PhD

Anna Lundvall - Biolog, etolog

Helena Röcklinsberg - Dosent i etikk, universitetslektor i dyreetikk

Sigurd Bjørtvedt - Veterinær

Judit Vas - Forsker, PhD

Gry Anita Eriksen - Biolog Vis mer

Avl for ekstreme utseender og en lang tradisjon med innavl, er en veldokumentert årsak til lidelse og sykdom for hunder. Moderne genetiske metoder har vist at innavlsnivåene er høyere enn tidligere antatt.

For raser som er svært innavlet, i kombinasjon med høy sykdomsfrekvens, er vitenskapelig basert og helsefokusert kryssavl den eneste mulige løsningen for å redde rasen.

Den engelske bulldoggen er et eksempel på en slik rase. Rasen er svært innavlet og lider av flere helseproblemer. De fleste individer utvikler en viss grad av pusteproblemer.

En stor andel lider av hudproblemer, reproduksjonsproblemer, trange nesebor, øyeproblemer, leddsykdommer og en kortere forventet levealder enn gjennomsnittet.

Siden alle individer er i slekt med lav genetisk variasjon og de fleste har en eller flere av de ovennevnte sykdommene, er det ikke mulig å endre helsestatusen til rasen ved å velge kun friske bulldoger til avl.

De nordiske landene anses som verdensledende på dyrevelferd, og dyrs velferd er viktig for de nordiske borgerne. I tillegg har vi sterk kunnskap om hunder og kompetanse i avl.

Alle nordiske land har ulike klausuler i sine lover, men med én ting til felles: en dedikert ambisjon om å fremme dyrevelferd. Flere land har klare uttalelser om at avl ikke er tillatt dersom det kan gi dyr med redusert helse og velferd.

Til tross for dette avler man fortsatt et stort antall usunne hunder, noe som fører til lidelse. Dette kan ikke forsvares etisk og er heller ikke lovlig.

Vi er ved et historisk vendepunkt når det gjelder hundeavl hvor vi kan, og må, endre måten hunder avles på. Det nåværende fokuset på ekstremt utseende og resulterende høy innavl må ta slutt.

AVL: Det er mulig å snu skipet, skriver kronikkforfatterne.

De europeiske «Responsible Dog breeding guidelines», godkjent av EU kommisjonens plattform for dyrevelferd, sier at innavl innenfor en rase bør overvåkes nøye, best etablerte metoder for å forutsi risiko for sykdommer bør brukes og hunder med ekstrem anatomi må ikke avles frem. Dette er en god start.

Det er mulig å snu skipet. Av hensyn til hundene oppfordrer vi nordiske politikere, myndigheter og hundeoppdrettsorganisasjoner til å sørge for følgende:

• Politikere og lovgivere må sørge for at lovverket rundt hundevelferd, helse og avl er sterkt og som et minimum følge EUs retningslinjer for ansvarlig hundeoppdrett. Avl som gir redusert dyrevelferd, ekstreme utseender og høy innavl må forbys.

• Myndigheter som har ansvar for å håndheve dyrevelferdslovgivningen skal ivareta denne oppgaven. Ansvaret for å sørge for at lovgivningen gjennomføres er av offentlig interesse.

• Avlsorganisasjoner må ta ny vitenskapelig kunnskap i bruk. For å avslutte avl for ekstreme utseender, må rasestandardene revideres i samarbeid med veterinæreksperter. Stambøker må i samarbeid med genetikere, åpnes for å redusere innavl og gjenopprette en sunn genetisk pool. Utseende og raserenhet må aldri være viktigere enn dyrenes velferd.