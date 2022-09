Kommentar

Et langvarig bortfall av fornuft

THE DIVISION BELL: På ja-siden, David Gilmour. På nei-siden Roger Waters.

Hva sier den evigvarende krangelen mellom medlemmer og eks-medlemmer av rockdinosauren Pink Floyd om vår tid? Ikke så rent lite.

Jeg vet iallfall om tre personer som vil klikke på denne kommentaren: Gisle, Ole Michael og Odd Thomas.

Forhåpentligvis er det noen til der ute som deler min, vår, nokså dype interesse for det i dag hauggamle rockbandet Pink Floyd.

Så vi kjører på.

For det er rart med det. Pink Floyd – et av rockhistoriens «største» orkestre, med en ikonisk og idiosynkratisk diskografi, med millioner (kanskje milliarder) av fans over hele kloden – slutter aldri å fascinere.

Iallfall lar jeg meg fortsatt fascinere, og slik har det vært siden jeg var en liten kraum, kanskje bare tre-fire år, og ble eksponert for Pink Floyds rare musikk og enda rarere omslagskunst (unge folk kan google «albumcover»), hjemme i min mormors stue i Svedjanveien på Steinkjer.

Æren, eventuelt skylden, for denne patologiske tilstanden, har to av mine musikk-matende onkler. Men nok om det.

Hvorfor skrive en kommentar i Norges største nettavis om Pink Floyd, i 2022, nesten 50 år etter at gruppens aller mest berømte langspillplate «Dark Side Of The Moon» kom ut (de har kun gitt ut sju «offsielle» LP’er siden)?

Jo, nå skal dere høre: Pink Floyd griper nemlig inn i den destruktive kulturkrigen, på nesten nifst vis.

I hovedrollene finner vi dagens Pink Floyd-sjef, gitarguden og filantropen David Gilmour (helten) og den forhenværende Pink Floyd-sjefen, bassisten, konseptualisten og det selvutnevnte «kreative geniet» Roger Waters (antihelten).

THE WALL CAME DOWN: Den særdeles korte gjenforeningen på Live 8 i 2005 ble en kveld for evigheten.

Disse to gråskjeggene har kranglet i (minst) 40 år. En intens, uforsonlig krangel – stygg og fæl og uverdig. Da jeg var i tenårene og for lengst Floyd-frelst, kastet jeg meg over ikke bare den vakre og merkverdige musikken, men også den fengslende feiden mellom de to fyrene, som sammen lagde så mye fin musikk.

Jeg sympatiserte instinktivt med Gilmour, som gjenopplivet bandet etter at Waters i 1985 sa farvel etter å ha erklært de andre for å være talentløse «muffins» (han er jo et kreativt geni, må vite).

Gilmours Pink Floyd ble en helt vanvittig og kanskje noe usannsynlig suksess, og Waters havnet i dødens posisjon: Sur og sytete og troillåt, som vi sier på trøndersk.

Platene «A Momentary Lapse of Reason» (1987) og «The Division Bell» (1994) solgte som bjørkeved i strømkrisen, og turneene var større og mer innbringende enn noe annet orkester kunne vise til (mulig unntak for Rolling Stones). Pink Floyd var et av verdens største band igjen, og helt på siden av alt det andre som foregikk på musikkfronten, nærmest som sin egen sjanger.

I 2005 ble de gjenforent, og det kom helt bardus på alt og alle. På den gedigne Live 8-konserten i Londons Hyde Park, og for en høytidsstund det var. Fire gamle kaller i (delvis) smilende samspill. «Pigs might fly», som engelskmennene sier om det som egentlig er helt usannsynlig.

Floyd-grisen tok atter til vingene i et kvarters tid (de spilte fire låter, og ikke et øye var tørt). Tre år etter døde den fordringsløse keyboardisten og lyddesigneren Richard Wright, og da begynte kranglingen igjen.

Så kom sosiale medier.

Her er vi ved sakens kjerne. Floyd-krangelen var fæl, men også ganske underholdende, den gangen musikkpressen stadig holdt det gående. På Facebook har den utviklet seg til ren ondskap.

KLASSIKEREN: Pink Floyds «Dark Side of the Moon», et av rockhistoriens mestselgende album.

Særlig ille ble det i 2018, da en mer eller mindre gjenopplivet Waters, som opplevde gigantisk suksess med sine nostalgiske og overdådige «The Wall»-turneer, gikk til frontalangrep på Gilmour på grunn av uenigheter om en, eh, remikset versjon av albumet «Animals» fra 1977.

I en ganske ekkel videosnutt på Facebook langet en bitter Waters ut mot Gilmour (og hans forfatterkone Polly Samson), og klaget sin arme nød over at han selv ikke fikk dele sine ting på Pink Floyds Facebook-side, og det til tross for at han, altså Waters, forlot bandet i 1985.

Gilmour, på sin side, holdt kjeft. Waters gneldret videre, og fikk støtte fra Gilmours gamle wingman Jon Carin (sammen skrev de den duvende Pink Floyd-hiten «Learning to Fly» (1987)), som underveis i løpet skiftet side og nå pøser ut sin elsk til Waters mens han disser sin tidligere sjef Gilmour. Alt for åpen scene. På Facebook.

Så gikk Putin til hensynsløst angrep på Ukraina.

Gilmour, filantropen som solgte alle sine gitarer (nesten alle) på en gedigen auksjon på Christie’s i London og ga alle pengene (140 millioner) til gode formål, ble rasende på Putins overfall på nabolandet. Sammen med trommeslager Nick Mason trommet han bandet sammen igjen, og lagde en veldig Pink Floydsk versjon av den ukrainske patriothymnen «Oi u luzi chervona kalyna».

Ganske rørende, faktisk, og personlig også, for Gilmours svigerdatter og mor til et av hans barnebarn, er fra Ukraina.

Waters på sin side, vel, gjorde det motsatte: Som en britisk pendant til gamle ytrevenstreradikalere i Norge, ga han Nato skylden for Putins krig mot Ukraina, og nektet å støtte president Zelenskyj og vestlige regjeringers våpenstøtte til det hardt pressede ukrainske folket.

«Fuel throwers», freser han mot de vestlige regjeringene, og beskylder Zelenskyj for å representere «ekstreme nasjonalister».

Det lyder som et ekko av Kremls propaganda.

Og sånn går nå dagene. Hver gang Pink Floyd (med Gilmour som styrmann) poster noe på Facebook, trykker Waters-fansen ironiske latterfjes og troller i kommentarfeltet. Man får nesten ta for gitt at noen av disse har sitt virke i russiske trollfabrikker.

Alt det verste med sosiale medier – hatet, sarkasmene, ekkokamrene, skyttergravene – er representert i Pink Floyds Facebook-krig. To etterlevninger fra rockens eksperimentelle ungdomstid, fulle av SoMe-fulhet.

Det gjelder særlig han ene, da, han som en gang skrev den vakre, humanistiske teksten til den evige klassikeren «Wish You Were Here».

Nå fremstår Roger Waters som en ferdigtenkt 70-tallsraddis helt ute av stand til å forstå sin egen samtid – som et langvarig bortfall av fornuft.

Og om en uke kommer «Animals»-remiksen.

Jeg gleder meg som en unge.