Hva er det med «That girl»?

Vi må alle trene vår evne til å være kildekritisk i møte med en uendelig strøm av informasjon pakket inn i bilder, videoer og musikk som fester seg til hjernen din.

ODA MARIE SKANCKE, ansvarlig for sosiale medier i Tenk, skoleavdelingen i Faktisk.no

2022 er året da de visuelle trendene virkelig slo gjennom i sosiale medier. Inspirasjon, utfordringer og hverdagstips ble blandet sammen til trender som traff alle.

Det er ikke lenger bare modeller og idrettsutøvere som viser til fargerike smoothiebowls og et fast treningsregime på sine kanaler. Nå skal norske tenåringsjenter slå opp øynene klokken fem for å gå i gang med et nøye planlagt opplegg som skal gjøre dem til den beste versjonen av seg selv.

Hvorfor? For sånn er det å være that girl.

Hva vil det si? Kort fortalt er that girl en trend som går igjen i sosiale medier. Hennes seneste versjon finnes på TikTok, der hun allerede dukket opp i starten av 2021 og viser seg som et supermenneske som får til alt i livet.

I tilværelsen som that girl deler hun av sin dag med fiberrike smoothier, fullførte sjekklister, plettfri hud og en veltrent kropp både i dype knebøy og meditativ lotusstilling. Alt dette dokumenteres med korte klipp som kan vises i feeden til TikToks brukere.

Etter en lang og stressende skoledag, oppsøker barn og unge gjerne innhold på TikTok som får dem til å koble av og glemme virkeligheten. De ønsker først og fremst å bli underholdt, og med raske tommelsveip leter de etter innhold som kan dekke dette behovet.

Og TikTok skuffer ikke. Plattformen kan tilby en hel verden av fengende toner og behagelige bilder som utløser endorfiner hos ethvert menneske. Du kan se rom forvandles fra kråkereir til rent og ryddig på 30 sekunder, lære deg en ny dans eller høre hvordan ulike matvarer knaser mellom tennene.

Og i et ungdomsliv som ikke er perfekt, kan et tilsynelatende perfekt liv som that girl være tilfredsstillende å se på.

I likhet med andre trender, er det estetiske uttrykket i videoene til that girl neppe tilfeldig. Vi ser ryddige rom, organiserte kjøleskap, danderte frokosttallerkener, krøllet hår og matchende treningstøy, og vi hører lett og lystig musikk bak en fortellerstemme som tar deg gjennom dagen. Dette er godt for øyet, øret og følelsene.

Vi tiltrekkes av videoer som gir tilfredsstillelse for flere sanser. Gjennom sterke farger, dynamiske bevegelser og ikke minst musikk som går i en hypnotiserende loop, oppleves trendene som sukkertøy som bare må nytes igjen og igjen.

Å sveipe videre til neste video kan minne om den samme følelsen som å trekke i håndtaket på en spillautomat. Du har alltid et håp om at det finnes noe bedre rundt neste sving.

Det appellerer til oss, og det er altoppslukende. Inntrykkene er sterkere og innholdet er mer tilgjengelig. Det går fort, det underholder og det fanger oppmerksomheten vår.

Og de unge digger det!

Slik lar vi plattformene holde oss fast på karusellen, og de fortsetter å tilby enda mer innhold som vi opplever som tilfredsstillende å se på. Som for eksempel that girl.

En trend som i utgangspunktet har en god hensikt kan til slutt bli for mye av det gode ved at feeden stadig fylles med innhold om trening, mat, helse og utseende.

Og når du bruker mye tid på dette innholdet hver dag, setter du deg i en sårbar posisjon for å bli påvirket.

Jo mer vi ser og hører noe over tid, desto mer tilbøyelige blir vi til å tro at det stemmer. For informasjonen vi mottar, påvirker våre meninger, holdninger og handlinger. Enten det er bevisst eller ubevisst.

Derfor må vi ta på alvor hvilke budskap de ulike trendene formidler og hvilke behov de skaper. Spesielt når Medietilsynet viser til undersøkelser som sier at særlig unge bruker sosiale medier som sin primærkilde til informasjon.

En norsk tenåringsjente som kjenner til that girl, har definitivt møtt på lignende trender på veien. I dag finnes det flere trender som baserer seg på enkeltelementer hentet fra that girl.

Dette er eksempelvis «What I eat in a day», «My 5am morning routine» og «Clean girl», og ved hjelp av algoritmene serveres de gjerne om hverandre. Trender spiller på trender, og det vil alltid dukke opp nye som ungdom over hele verden skaper og hopper på.

Sosiale medier kjenner ingen landegrenser og internasjonalt innhold er derfor mer tilgjengelig for dagens ungdom.

Vi har alltid blitt inspirert av ulike trender for å gjøre endringer i eget liv. Og inspirert av løsningene på TikTok kopierer flere plattformer uttrykksmåten og grepene som fanger brukerne.

Plattformer har avslørt oss gjennom sine algoritmer. De vet akkurat hvordan vi vil ha servert innholdet for å fortsette å sveipe videre, og de visuelle grepene er gjennomtenkte.

Grunnleggende sett handler dette om hvem du lytter til når du skal gjøre endringer i livet ditt. Tradisjonelt har de som gir råd om helse, kosthold og lignende faglig kompetanse på området.

I dag har vi fått flere stemmer som uttaler seg om ulike fagområder, og deres kompetanse er varierende. Nå lytter vi også til influencere og jenter på TikTok som bruker seg selv og sine egne erfaringer som modell.

Ingen plattformer er kun for underholdning, og som formidlere av informasjon bidrar de til å påvirke handlingene våre.

Da må vi trene vår evne til å være kildekritisk i møte med en uendelig strøm av informasjon pakket inn i bilder, videoer og musikk som fester seg til hjernen din.

Vi kan ikke fjerne sosiale medier fra ungdoms hverdag og virkelighet. Men hvem de lytter til og baserer sine handlinger på er et spørsmål vi kan utfordre dem på.