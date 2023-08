Kommentar

Hun vekket det norske folk

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

Kristin Moe på vei til TV Norges 20 årsjubileum i 2008.

Kristin Moe var kvinnen som vekket norske forbrukere. Nå er hun død, 68 år gammel. Vi har alle mye å takke henne for.

I dag er det en selvfølge at vi skal sette krav til banker, forsikringsselskaper, butikker, kommuner og alle andre om service, pris og kvalitet.

Slik var det ikke midt på 1980-tallet da Kristin Moe ble tidenes yngste styreleder i Forbrukerrådet.

Kvinnen hadde riktig nok et filmstjernesmil, men i debattene var hun knallhard. Hun mente at norske forbrukere endelig måtte bevisstgjøres,

bli mer kresne og vanskelige, slik at de kunne oppnå lavere priser og bedre kvalitet. Kristin Moe var en uredd stemme i den norske samfunnsdebatten.

Hun spurte hvorfor nordmenn prutet og sjekket kvaliteten da de var i «Syden» – men ikke stilte de samme kravene hjemme i Norge. Som Høyrekvinne ville hun at markedet skulle bestemme, og det skulle det gjøres ved hjelp av bevisste forbrukere.

Det er ingen hemmelighet at hun møtte mye motgang. Ikke minst hos bankansatte og byråkrater.

Hennes vrede var særlig rettet mot bankene, som inntil da hadde kunnet ta sine avgjørelser uten mange ubehagelige spørsmål fra folk flest. «De har vært bortskjemte», fastslo hun – og langet ut mot gebyrene som bankene begynte å innføre på den tiden.

Kristin Moe på vei ut fra Rikshospitalet etter enda en behandling. Hun fikk brystkreft i 2013, og kreften spredte seg siden. Dette bildet er fra 2017.

Det samme gjaldt det offentlige. Det var ingen som hadde stilt spørsmål ved om kommunenes gebyrer virkelig speilet kostnadene – eller om det var en skjult skatt som politikerne hadde funnet på.

Hun krevde også lengre åpningstider. Dette var et par tiår før digitaliseringen, så folk måtte dra til kommunehuset, banken og forsikringsselskapet for å få ordnet ting. Derfor var det et stort problem at de hadde åpent bare i den tiden da folk flest var på jobb.

Kristin Moe mente også at ungdommen, som er så utsatt for kjøpepress, måtte stimuleres til å tenke selv og lære å kjenne sine egne rettigheter, motstå livsstilsreklamen og alt som spilte på ungdoms usikkerhet. Spørre hvorfor det var så voldsom avanse på moteklærne og hvordan klærne ser ut etter vask.

Oljeselskapene ble rasende da hun påpekte at de var kjappere med å øke bensinprisene enn å senke dem – når oljeprisen endret seg. Det samme ble landbruket da hun mente at forbrukerne måtte inn i jordbruksoppgjøret, og helsevesenet likte ikke at hun også begynte å pirke borti det.

Alt dette kan i dag virke som selvfølgeligheter i det norske samfunnet.

Det var det ikke den gang.

Kristin Moe var en foregangskvinne.

