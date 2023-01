Kommentar

Hva gjør Nato-Jens i Asia?

PARTNERE: Sør-Koreas president Yoon Suk Yeol tok 30. januar imot Natos generalsekretær Jens Stoltenberg på presidentkontoret i Seoul.

Jens Stoltenbergs reise til Sør-Korea og Japan er ledd i en strategi om å knytte sterkere bånd mellom Nato og demokratier i Asia.

Dette er en kommentar.

På Natos toppmøte i Madrid sist sommer deltok for første gang regjeringssjefene fra Australia, Sør-Korea, New Zealand og Japan som partnerland. Og for første gang ble Kinas utfordring for demokratiene utførlig beskrevet i Natos nye strategiske konsept.

Russland og Kina har inngått et strategisk partnerskap, og erklært at det ikke er grenser for hva de kan samarbeide om. På samme tid utvikler demokratiene i Nord-Amerika, Europa og Asia et nærmere samarbeid.

ÆRESGARDE: Sør-Koreas forsvarsminister Lee Jong-sup på vei til møte i departementet sammen med generalsekretær Jens Stoltenberg.

Nato har partnerskap med om lag 20 land verden over. De er ikke medlemmer av alliansen og derfor ikke omfattet av den samme sikkerhetsgaranti.

Nato og demokratier i Asia og Oseania deler grunnleggende verdier og interesser. Derfor samarbeider Nato med disse landene om blant annet cyberforsvar, sikkerhet til sjøs og for å kunne motarbeide desinformasjon.

Vår sikkerhet er nært knyttet sammen, sa generalsekretæren under besøket i Seoul. Det som utspiller seg på en slagmark i Europa har betydning for Asia. På samme måte påvirkes Nato-landene av utviklingen i Asia.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg omtalte Nord-Korea som en klar og tydelig fare for Sør-Korea, regionen og internasjonal fred og sikkerhet. Han sa også at Nord-Korea har forsynt den russiske Wagner-gruppen med missiler, og slik knyttet han det sabelraslende diktaturet i nord til den pågående krigen i Ukraina.

DEBATTMØTE: Jens Stoltenberg innledet til debatt på Chey-instituttet i Seoul 30. januar.

Sør-Korea har gitt Ukraina forsvarsutstyr, men ikke våpen. Landets politikk er å ikke sende våpen til land i krig. Men Stoltenberg viste til at flere land med lignende reservasjoner, inkludert Norge, har endret kurs i tilfellet Ukraina. Nå oppfordrer han sørkoreanere til også å sende ammunisjon.

Argumentet er at Ukraina trenger våpen for at ikke undertrykkelse og tyranni skal vinner over frihet og demokrati. Seier for Vladimir Putin vil sende et signal til andre autoritære ledere at de kan oppnå det de ønsker med våpenmakt.

Det offisielle nordkoreanske nyhetsbyrået er ikke uventet svært kritisk til Stoltenbergs besøk i Seoul. De påstår at dette er et “forspill til krig” og at Stoltenberg bringer “flammen fra en ny kald krig til Asia”.

Det er ikke Sør-Korea eller deres venner som vest som høyner spenningen på den koreanske halvøy. Det er Nord-Korea, som det siste året har foretatt flere rakett-tester enn noensinne. Og som annonsert at de vil starte «masseproduksjon» av taktiske atomvåpen.

MADRID: USAs president i møte med Japans statsminister Fumio Kishida og Sør-Koreas president Yoon Suk Yeol i forbindelse med Nato toppmøte i Madrid 29. juni 2022.

Kina både taler og opptrer truende overfor Taiwan. Xi Jinping vil innlemme Taiwan i Folkerepublikken, enten de vil eller ikke. Og Taiwan vil ikke. Ingen velger frivillig bort frihet og demokrati. Faren øker for militær konflikt i Sør-Kinahavet.

Kina har kommet mye høyere opp på Natos agenda på grunn av militær opprustning og selvhevdende opptreden. Nato holder fortsatt døren åpen for et konstruktivt samarbeid med Kina, blant annet når det gjelder våpenkontroll. På samme tid har medlemslandene fått øynene opp for den kinesiske utfordring.

I Natos forrige strategiske konsept fra 2010 var ikke Kina nevnt. I det nye, som ble vedtatt på toppmøtet i Madrid i sommer, har Kina fått betydelig plass. Etter Atlanterhavserklæring er det strategiske konsept Natos viktigste dokument. Det beskriver hvilke trusler og utfordringer Nato står overfor i årene som kommer, og hvordan alliansen best skal møte disse.

Mens Russland anses som en direkte trussel beskriver Kina som en utfordring, forhold til «våre interesser, sikkerhet og verdier». I dokumentet heter det at Kina gjennomfører ondsinnede hybrid- og cyberoperasjoner, at Beijing fremmer desinformasjon og fører en konfronterende retorikk. Nato er bekymret over Kinas dominans når det gjelder viktig teknologi og forsøk på kontroll over kritisk infrastruktur.

RAKETTVÅPEN: Nord-Koreas diktator Kim Jong-un applauderer fremvisningen av et nytt rakettsystem i Pyongyang.

Nato-landene brukte lang tid på å formulere uttalelsen om Kina. USA inntar en mye hardere linje overfor Kina enn flere europeiske land. Kina er en viktig handelspartner og kineserne har investert tungt i vestlige land. Men tiden for vestlig naivitet i møte med Kina er over. Det viser dokumentet fra Madrid.

Kina har valgt Russland som strategisk partner. Beijing velger å formidle Vladimir Putins fortelling om Ukraina. Mandag sa talsperson for det kinesiske utenriksdepartement Mao Ning sa at det var USA som utløste Ukraina-krisen og som nå forlenger og forsterker konflikten. Sannheten er at dette er en uprovosert angrepskrig som Putin har det fulle og hele ansvar for. Og som han når som helst kan avslutte med å trekke styrkene ut fra okkupert ukrainsk land.

Den globale konkurransen mellom autoritære og demokratiske land er selvsagt ikke av ny dato. Men frontene er blitt skjerpet i senere tid. Den viktigste årsaken er Russlands krig mot Ukraina.

Som et resultat av dette er samholdet mellom demokratiske land blitt styrket. Det er blitt tydeligere hva som står på spill.