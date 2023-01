UVERDIG AVSLUTNING: – Vi har ikkje rigga oss for å bidra med den verdigheita mot slutten av livet som dei eldre fortener. Eg vil ikkje at vi skal vere slik, skriv Kjetil Aarseth.

Eit liv så lenge ein lever

Døden kjem til oss alle. Ein gong. For dei aller fleste av oss etter lang tid. Vi blir gamle først. Men kva ventar oss?

KJETIL AARSETH, skribent

Historiene kjenner vi kanskje frå eige liv. Vi veit litt om korleis ein bestefar eller ei grandtante hadde det dei siste åra. Eller ein far. Eller ein yngre bror som vart gammal før deg sjølv.

Livet byr på det uventa, som både gjer det interessant og fint og tidvis utfordrande. Helst skal ein vere heime. Heime best. Og det gjeld nok når ein er i stand til det. Fordi ein klarer seg sjølv dei siste åra av livet. Men ikkje alle klarer det. Då ventar sjukeheim. Eller aller helst heimehjelpstenester. Borte bra, men heime er best. Dette er tanken. Og tanken er god.

I NRK-serien «Omsorg bak lukka dører», der første episode no er sendt, ser vi at tanke og handling heng dårleg saman. Helst mangel på handling. Det er for lite, for dei mange, for ofte. Det er trist å sjå og høyre.

NRK har heilt sikkert funne fram til nokon ekstreme tilfelle, men kjenningar eg har som jobbar innanfor helsevesenet bekreftar at det står dårleg til. Det same høyrer eg frå pårørande til dei som det er omsorg. Dette er primært ikkje skulda til enkeltmenneske som jobbar i omsorgsyrka, men resultatet av ein systemsvikt. Ein svikt i samfunnet.

Og vi har ansvaret som veljarar. Vi vel inn folk som gjer val på vegner av oss og mediene viser at det ikkje er godt nok.

HJARTESKJERANDE: Korleis enda vi opp med ein situasjon der Kari Flaten som har levd lenge og yta til samfunnet og treng sjukeheimsplass må konstatere at «dei har ikkje plass til meg?», spør forfattaren.

Så ender vi opp med ein situasjon der Kari Flaten som har levd lenge og yta til samfunnet og treng sjukeheimsplass konstaterer:

– Men ... de har ikkje plass til meg.

Det er hjarteskjerande.

Og kom ikkje dragande med «eldrebølgja» eller «den grå tsunamien». Det er grusomme uttrykk. Dehumaniserande. Statistikarar har fortalt oss i fleire tiår at det blir sånn. Det er ikkje uventa.

Og så er det eigentleg bra at det er blitt slik. Ei glede! At det blir ei stadig eldre befolkning er eit uttrykk for at ein har lykkast med nokre mål i velferdsideologien: Folk lever lengre fordi dei lever sunnare og tryggare frå barneår, gjennom arbeidslivet og opp i alderdommen. Vi har lykkast med å skape overlevelse og eit velferdssamfunn som fungerer stort sett godt, lenge.

Men ikkje lenge nok, altså. Dei mange eldre mellom oss er eit bevis på at dei og oss alle har lykkast på eitt område, men så har vi altså ikkje tatt konsekvensen av det og rigga oss for å bidra med den verdigheita mot slutten av livet som dei fortener.

Eg vil ikkje at vi skal vere slik. Og som eg har skrive så mange gongar før, så skriv eg igjen: Historikarane i framtida vil dømme oss hardt for korleis vi svikta dei som trengde oss mest.

Til dei eg kjenner som er gamle og treng hjelp no eller seinare: Du er ikkje ei belastning! Du har eit liv så lenge du lever. Du fortener at det skal vere godt.

Til politikarane: Er det dette skattepengane mine ikkje går til?