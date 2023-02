HVOR GÅR GRENSEN? – Å brenne islams hellige skrift utenfor svenske muslimers hjem eller foran Tyrkias ambassade i Stockholm er formelt sett lovlig i Sverige. Det er åpenbart også uansvarlig, skriver Göran Rosenberg. Bildet viser folk som protester mot koranbrenningen, i den indonesiske hovedstaden Jakarta 30. januar i år.

Uten ansvar fungerer ikke ytringsfriheten

Ytringsfriheten står og faller med samfunnets evne eller manglende evne til å opprettholde en uformell kultur av ytringsansvar i en verden av kommunikasjonskaos.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

Uansett hvilke grunner Tyrkias Erdogan kan ha hatt for å hale ut eller forhindre et svensk medlemskap i NATO, har han hatt god hjelp fra enkeltmennesker og organisasjoner som av ulike årsaker har villet det samme.

Det er derfor ikke helt urimelig å se for seg at noen av dem har fått hjelp og oppmuntring fra den makten som har mest å vinne på det, nemlig Putins Russland.

Koblingen mellom Putin-vennlige krefter i radikale høyremiljøer og Paludans koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade er nå godt belagt.

Det er heller ikke unaturlig å tenke seg at Putins Russland også nærer og støtter visse NATO-motstandere i radikale venstrekretser som hevder at de kjemper for fred og alliansefrihet, men som på nettsidene sine fremstiller president Zelenskyj som en amerikansk marionett og legger skylden for krigen på Ukraina.

Mellom det som må godtas som en legitim kritikk av svensk NATO-medlemskap og det som faktisk kan vise seg å være et resultat av russiske påvirkningsoperasjoner, åpner det seg en gråsone av uklare motiver og drivkrefter.

Motivene blir i dette tilfellet ytterligere tilgrumset av at Tyrkia er engasjert i en krig mot de kurdiske organisasjonene som har etablert den selvstyrte regionen Rojava i Nord-Syria, som Tyrkia krever at Sverige skal stemple som terrorister.

Dersom det har blitt oppfattet slik at Sverige har vært beredt til å ofre kurderne på NATO-medlemskapets alter, er det fullt forståelig at det finnes dem som sympatiserer med kurdernes sak og heller ofrer NATO-medlemskapet, og som med det for øye ikke vegrer seg for å henge en Erdogan-dukke opp ned foran rådhuset i Stockholm.

Uansett om dette hovedsakelig var en protest rettet mot Sveriges unnfallenhet overfor Tyrkia i det kurdiske spørsmålet, står det likevel klart at den negative virkningen på Sveriges NATO-søknad var forutsigbar og dessuten at protesten var en gavepakke til Putins Russland.

Selv om enkeltmennesker og organisasjoner hevder å ha hatt andre intensjoner med sine ytringsfrihetsaksjoner enn å stikke kjepper i hjulene for Sveriges NATO-medlemskap, som for eksempel å utprøve grensene for ytringsfriheten, står det likevel klart at de med en liten, men velrettet aksjon har lyktes i å skade vitale svenske sikkerhetsinteresser.

Det skyldes i dette tilfellet ikke bare at Erdogan er en forutsigbart lettprovosert leder som tilfeldigvis sitter med Sveriges NATO-søknad i hendene. Og heller ikke, tror jeg, at russiske interesser har hatt en finger med i spillet, selv om deres rolle i sammenhengen ikke bør undervurderes.

Nei, jeg tror at den lettheten som enkelte grupper og individer gjennom en ytringsfrihetsaksjon eller to obstruerer Sveriges NATO-søknad med, til syvende og sist skyldes at de uskrevne vilkårene for ytringsfriheten ikke lenger gjelder.

En vanlig misforståelse om ytringsfriheten – ikke minst i et land som Sverige med en lang og uavbrutt tradisjon for ytringsfrihet – er at den er en slags naturtilstand, at hvem som helst har frihet til å si hva som helst når som helst og hvor som helst.

Men slik er det ikke. Å kunne ytre seg fritt ute i skogen eller innenfor privatlivets rammer er ikke det vi mener med ytringsfrihet. Ytringsfriheten er en høyst «unaturlig» (og historisk sjelden) konstruksjon av både formelle lover og uformelle regler for hva som kan sies eller ikke sies offentlig i et samfunn.

Den formelt regulerte ytringsfriheten er egentlig bare toppen av et isfjell av uskrevne sosiale og kulturelle overenskomster om hva som kan ytres offentlig i ulike sammenhenger. Uskrevne regler kan endres; det man ikke kunne si før, kan sies nå og omvendt, men en fungerende ytringsfrihet forutsetter en vedvarende uformell «avpasning» av hvordan det som ytres kan bli oppfattet og forstått.

Også når hensikten med det som ytres er å provosere, må det være mulig for den som provoseres å forstå hva som menes og eventuelt kunne gi svar på tiltale, noe som i sin omgang forutsetter en noenlunde felles offentlig arena.

Av flere grunner fungerer ikke denne «avpasningen» lenger. De uskrevne sosiale og kulturelle reglene som sørget for at alt som på lovlig vis kunne sies, ikke nødvendigvis ble sagt, spiller en stadig mindre rolle for hva som sies.

Den altovergripende forklaringen er en kommunikasjonsteknisk revolusjon som har gjort det mulig for enhver ytring fra ethvert anonymt kjellerdyp, produsert i en hvilken som helst hensikt og uten et minimum av sosiale eller kulturelle hensyn, å gjøre seg gjeldende i ethvert samfunn: russiske propagandatroll, nazistiske holocaustfornektere, koranbrennende islamhatere, vrøvlende roboter og alskens fabrikanter av falske nyheter og dunkle konspirasjonsteorier. Og dermed bryte ned kulturen av uskrevne regler og uformelle overenskomster som er ytringsfrihetens livsluft.

Noe som i sin omgang har gjort det mulig også for små ekstreme grupper, eller, for den saks skyld, fremmede aktører, å påvirke ethvert demokratisk samfunn med fininnstilte ytringsinngrep.

Det hele minner om det klassiske eksempelet fra kaosteorien: blafringen fra en sommerfuglvinge i Amazonas som utløser en storm i Himalaya.

Jeg tror at vår vidunderlige nye kommunikasjonsverden best kan forstås som et kaossystem der én enkelt ytring kan utløse en ytringsstorm hvor som helst i verden – med potensielt dramatiske virkninger på opinioner og politikk.

Under slike «kaotiske» kommunikasjonsforhold er det blitt stadig vanskeligere å opprettholde det sosiale og kulturelle miljøet som kreves for at vi skal kunne forutse hvordan en ytring vil bli forstått og mottatt og hvilke virkninger den kan tenkes å få.

Dermed kommer det til å stå igjen et skjelett av formelle lover og regler, et juridisk ja eller nei til hva som kan ytres, noe som i et land med utstrakt formell ytringsfrihet som Sverige innebærer at når de uformelle overenskomstene er borte, blir nær sagt hva som helst ikke bare juridisk tillatt å ytre, men får også passere uhindret sosialt og kulturelt.

En slik juridisk avskallet ytringsfrihet er det banneret som også ytringsfrihetens fiender elsker å marsjere under. Holocaustfornektere, antisemitter, muslimhatere, antidemokrater og andre formidlere av hat, trusler og desinformasjon rir alle på ytringsfrihetens bokstav for å angripe dens intensjon.

Jeg ser ingen enkel vei ut av dilemmaet. Formelle lover kan vanskelig erstatte uformelle overenskomster og det er lett å si seg enig med Ulf Kristersson når han den første februar i år i et intervju i Expressen peker på det åpenbare, nemlig at ytringsfrihet forutsetter ytringsansvar.

Spørsmålet som da melder seg, er hva vi gjør når ansvaret har forvitret og den formelle ytringsfriheten kan brukes til å spre de mest ansvarsløse ytringer. Å brenne islams hellige skrift utenfor svenske muslimers hjem eller foran Tyrkias ambassade i Stockholm er formelt sett lovlig i Sverige.

Det er åpenbart også uansvarlig, med tanke på de temmelig forutsigbare konsekvensene av en «ytring» som har som uttalt hensikt å såre, ydmyke og provosere mennesker med muslimsk bakgrunn og få dem til å føle seg truet og uvelkomne hvor enn den omreisende samfunnspyromanen har fått myndighetenes tillatelse til å «ytre» seg.

Noe han ikke ville ha fått i for eksempel Finland eller Tyskland, altså fullt ut demokratiske land med et annet syn enn Sverige på de lovlige grensene for ytringsfriheten.

Dette vitner, om ikke annet, om at demokrati og ytringsfrihet neppe står og faller med en formell restriksjon eller to.

Det jeg derimot tror at ytringsfriheten står og faller med, er samfunnets evne eller manglende evne til å opprettholde en uformell kultur av ytringsansvar i en verden av kommunikasjonskaos.

Hvis kulturen ikke kan opprettholdes, er likevel loven det vi har å ty til.

Økt lovregulering av ytringsfriheten er ikke noe å etterstrebe, og i disse tider antagelig ikke særlig effektivt. I verste fall er det kontraproduktivt, siden man risikerer å lage martyrer av ytringsfrihetens fiender.

Men lover er ikke bare juridiske paragrafer, de er også symbolske markeringer.

Loven om hets mot folkegrupper fra 1948 kom til som en reaksjon på at Sverige i etterkrigstiden var blitt et sentrum for produksjon og spredning av antisemittisk hat- og hetspropaganda og hensikten med den var ikke minst å markere overfor omverdenen at Sverige tok problemet med slike ytringer alvorlig.

Det jeg tror vi trenger i dag, er enda en markering – for å vise at også Sverige ser alvorlig på problemet med koransbrenninger og tilsvarende «ytringer» fremført med en uttalt hensikt om å såre, ydmyke og hetse utpekte grupper i samfunnet.

Dersom loven om hets mot folkegrupper ikke kan anvendes for å ta tak i problemet, bør loven endres, slik at den gjør det, og kanskje utvides til mer allment å omfatte det som på engelsk kalles hate speech, men som vi symptomatisk nok ikke har noe svensk ord for.

Jeg er ikke jurist og vet ikke hvordan en slik lov ville kunne utformes, og jeg er som sagt ikke sikker på om den ville være effektiv, men i det kommunikasjonskaoset som truer med å gjøre ytringsfriheten ubrukelig, er også en symbolsk markering bedre en ingenting.

Oversatt fra svensk av Bård Kranstad