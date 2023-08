Kommentar

Jo flere anklager, jo flere stemmer til Trump

Ole Kristian Strøm Skriver om krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1, m.m.. Utdannet ved NMBU og Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

VALGKAMP: Donald J. Trump under et valgkampmøte i Erie, Pennsylvania, sist lørdag.

Tenk deg en mulig amerikansk presidentkandidat som drar i skytteltrafikk mellom rettssalene og valgkampmøtene.

De juridiske problemene tårner seg opp for Donald J. Trump (77). Er det likevel mulig å bli republikanernes presidentkandidat og komme tilbake til Det hvite hus?

Stormingen av kongressbygningen i Washington januar 2021 var utvilsomt et angrep på det amerikanske demokratiet. Spesialetterforsker Jack Smith mener at angrepet ble drevet av Trumps løgner.

Tirsdag kveld kom nyheten om tiltalen mot den tidligere presidenten.

Selv om dette er den mest alvorlige tiltalen, glir den inn i rekken av saker. Ifølge CNN er det nå i alt 78 anklagepunkter i tre tiltaler. Uten at det gjør noe inntrykk på hans tilhengere: Blant republikanernes kjernevelgere blir Trump stadig mer populær.

Den siste meningsmålingen, publisert av New York Times, gir 54 prosent til Trump og 17 prosent til hovedmotstanderen, Florida-guvernøren Ron DeSantis. Til sammenligning var avstanden 41 mot 39 prosent i februar.

Tilsynelatende er det altså sånn at jo flere juridiske anklager mot Donald J. Trump, jo større oppslutning får han.

Disse velgerne ser verden gjennom Trumps øyne. De mener det blir begått urett mot ham. De mener at anklagene mot ham er politisk motiverte.

Donald J. Trump bruker selv anklagene for alt de er verdt. Han fremstiller seg selv som et offer og bruker dem til å få sympati.

TILTALE: Dette er tiltalen mot Trump og noen av hans medarbeidere i «dokumentsaken».

Alvorlig er også dokumentsaken, som handler om de rundt 13.000 dokumentene som FBI-agenter fant i Trumps bolig i Mar-a-Lago i Florida. Det kan også komme en tiltale om at han forsøkte å påvirke valgresultatet i 2020 og å ha presset tjenestemenn for å endre resultatet i staten Georgia ved det samme valget.

Team Trump avviser alle anklager og omtaler det som desperate forsøk på å trakassere ekspresidenten og folk rundt ham.

At noen av sakene – som Kongress-stormingen og Georgia-valget – kan være et direkte angrep mot demokratiet, synes heller ikke å gjøre noen forskjell for Trump-tilhengerne.

Det faktum at 84 prosent av republikanerne (CNN-undersøkelse i mars 2023) mener at Joe Biden ikke vant valget i 2020 «legitimt», gjør at en tiltale mot Trump om å ville endre valgresultatet, neppe vil bety noe fra eller til.

Den kjente New York Times-journalisten Maggie Haberman anser likevel de hemmeligstemplede dokumentene fra Mar-a-Lago som Trumps største problem. Rettssaken er allerede satt til den 20. mai neste år. Det er bestemt at primærvalgene starter den 15. januar – og den 15. juli blir republikanernes presidentkandidat offisielt erklært.

SLITER: Florida-guvernør Ron DeSantis har tapt mye terreng til Donald J. Trump de siste fire-fem månedene. Begge ønsker å bli republikanernes presidentkandidat.

Trump selv sa sist uke at han ikke kommer til å avslutte sin presidentkampanje om han skulle bli kjent skyldig og dømt.

De alvorlig anklagene mot Trump overskygger alt annet som skjer i det republikanske partiet, til tross for at Ron DeSantis hyppig kommer med oppsiktsvekkende uttalelse.

Han har posisjonert seg som en slags selvoppnevnt hærfører i en republikansk «war on woke». Forleden kom han også med en uttalelse om at slaveriet var positivt for enkelte slaver, fordi de lærte seg nyttige yrkeskunnskaper. Ikke engang det vekker nok oppsikt til å konkurrere med Trump.

Velgerne foretrekker originalen fremfor kopien. Og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley er det knapt noen republikanere som snakker om.

Eksperter mener at Trump har en velgerbase på over 40 prosent av de republikanske velgerne. Derfor er det per i dag lite eller ingenting som tyder på at noen kan utfordre ham som republikanernes presidentkandidat.

Noe helt annet er det om det er nok til å vinne over demokratene i november 2024. Selv om Trumps nærmeste tilhengere synes enn tiltale eller to, virker tiltalende, er det ikke sikkert at den gjennomsnittlige amerikanske velger er like overbevist.