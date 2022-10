NY RETNING: – Ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldts (bildet) redegjørelse i Stortinget 22. mars kan konsekvensene for norsk sikkerhet av en tydeligere arbeidsdeling mellom NATO og EU «være store». Nå skal Norge satse mer på EUs forsvar, skriver kronikkforfatteren.

Det europeiske forsvarssamarbeidet og Norge

EU spiller en stadig viktigere rolle i den hybridkrigen Europa nå er inne i. Det tilsier at Norge melder seg inn i EU.

HELGE HVEEM, professor emeritus i statsvitenskap, UiO

Russlands angrep på Ukraina og bruken av energi som våpen har rasert den europeiske sikkerhetsorden Murens fall skapte. Denne hybridkrigen er en alvorlig trussel. Den kan vare lenge. Det vil også Vestens støtte til Ukraina måtte gjøre.

Samtidig skaper krigen fundamentet for en ny sikkerhetsorden. I den vil et kraftig økt europeisk forsvarssamarbeid stå sentralt. Det vil Norge måtte ta aktivt del i.

Men vi har jo NATO? Og sikkerhetsgarantien USA har gitt Europa. USA bekrefter den med sin omfattende støtte til Ukraina. Likevel: kan vi alltid være helt sikre på at den redder oss?

Det er et spørsmål som er stilt av flere, men som knapt drøftes. Det er på høy tid, og det krever realisme og helhetlig analyse. Politiske faktorer må stå sentralt.

USAs garanti har åpenbart vært vital, og det er like åpenbart i Norges interesse at den består. Men både innenrikspolitisk og geopolitisk/-økonomisk er den under press.

COMEBACK? – Vi vet at Trump som president seriøst tenkte på å droppe NATO. Kan vi stole på at USA, med Trump-regimet tilbake, står fast ved garantien til Europa, spør kronikkforfatteren.

Innenrikspolitisk er USA sterkt splittet. Hver annen amerikaner tror det kan bli borgerkrig. Enigheten om Ukraina mellom republikanere og demokrater i Kongressen er unntaket, og den er skjør. USA kan igjen bli styrt av Donald Trump og et helt annet republikansk parti enn det europeiske ledere før kunne stole på.

Vi vet at Trump som president seriøst tenkte på å droppe NATO. Kan vi stole på at USA, med Trump-regimet tilbake, står fast ved garantien til Europa?

Selv amerikanske generaler har uttrykt tvil. Og skal vi basere vår sikkerhet på et regime som undergraver det liberale demokratiet NATO-pakten forplikter medlemmene til å forsvare.

For det andre har Kinas vekst vendt USAs oppmerksomhet mot Asia og mot Kina spesielt. Dette geopolitiske skiftet startet med Barack Obama og ble på sett og vis ført videre av Trump.

President Joe Biden fortsetter linjen og skjerper den. Nylig sa han at USA vil forsvare Taiwan militært mot angrep fra fastlands-Kina. USAs konfrontasjon med Kina er primært rivalisering; en supermakts møte med en som er i ferd med å bli det.

Nå har NATO stilt seg bak denne linjen med alliansens nye strategi.

Dette stiller oss overfor to spørsmål. Det ene gjelder ressurser. USAs overlegne militære ressurser hindret ikke tap i Vietnam og Afghanistan. Landet er likevel fortsatt verdens klart største militærmakt, med et nettverk av baser og allianser over hele kloden.

Men posisjonen er under press. Kina og andre stater er økonomisk styrket, og de ruster opp. En alvorlig konflikt med Kina, i verste fall krig om Taiwan, kan stille USA overfor krav om prioritering av ressurser.

USAs økonomiske og militære ressurser er ikke ubegrensede. Vil Europa fortsatt bli prioritert?

AUTORITÆRE: – USA og NATO har tapt posisjoner i deler av verden som før var vestvendte eller alliansefrie. Det skyldes dels at demokrati viker for autoritært styre. Det har også vist seg i lunken eller fraværende støtte til fordømmelsen av Russland, skriver Helge Hveem.

Det andre spørsmålet gjelder politisk omdømme og styrkeforhold. USA og NATO har tapt posisjoner i deler av verden som før var vestvendte eller alliansefrie.

Det skyldes dels at demokrati viker for autoritært styre. Det har også vist seg i lunken eller fraværende støtte til fordømmelsen av Russland. Under den ligger blant annet en økende skepsis til Vesten, av historiske grunner (kolonistyre, klimaskader) og nåtidige.

Når Kina og Russland fremstår som nære allierte, er det fordi de er enige om å motarbeide USA-dominans. De er i konflikt eller konkurranse om mye annet. Kina presser prisen på energiimporten fra Russland og støtter ikke krigen i Ukraina.

Når Vesten nå vil konfrontere Kina, kan det begrunnes i Kinas brudd på menneskerettigheter, evne til cyberkrig og truende atferd mot naboland.

Det bør imidlertid kunne diskuteres om Kina representerer en «langsiktig trussel» mot Europa militært. Europa vil trolig tjene på ikke å bli engasjert i USAs Taiwan-politikk.

Når Norden samles i NATO, styrkes det militære forsvaret av Norge og våre interesser i de strategisk viktige nordområdene.

Det gir mulighet for å oppnå betydelige synergieffekter gjennom en viss arbeidsdeling med de to naboene. Sabotasjen mot gassledninger tilsier uten tvil økt samarbeid om vakthold. Frankrike, Tyskland og Storbritannia har alt meldt seg.

EU er nå i front når det gjelder å håndtere energiavhengighet, økonomiske sanksjoner og cyberangrep, og reaksjoner på menneskerettighetsbrudd. Hva med det militære?

Her har krigen i Ukraina utløst ny dynamikk. EU har i flere år bygget opp organer for samarbeid på det militære området. Ekspertisen har gjerne vurdert dem som en papirtiger.

Når Frankrikes president Emmanuel Macron kritiserte NATO for mangel på strategi og etterlyste et mer selvstendig europeisk forsvar, ble han avfeid med «typisk fransk» eller skjelt ut.

Nå kan vi slå fast at han har hatt gode poenger.

EU-ALTERNATIVET: – Ukraina-krigen har fått EU inn på den linjen president Macron har ønsket. Forsvaret skal styrkes kraftig, spesielt i Tyskland. EU har vist evne til å stå sammen i håndteringen av Ukraina-krisen, mener kronikkforfatteren.

Ikke minst etter at det faktisk ifølge et forskningsprosjekt ved Danmarks Institutt for Internasjonale Studier, er støtte i USAs sikkerhetspolitiske administrasjon for et mer selvstendig EU-forsvar innen NATO.

Ukraina-krigen har fått EU inn på den linjen Macron ønsket. Forsvaret skal styrkes kraftig, spesielt i Tyskland. EU har vist evne til å stå sammen i håndteringen av Ukraina-krisen.

Det indre presset fra høyreradikale regjeringssjefer vil neppe bety en svekkelse av EUs nye geopolitiske rolle. EU fremstår fortsatt som mer samlet enn USA.

Norge har siden 2003 deltatt i noen av EUs sikkerhetspolitiske prosjekter, men med lav profil. Siden 2015 har deltagelsen ifølge en rapport av Erik Breidlid, Institutt for forsvarsstudier gått ned. Er det Frps EU-motstand som var årsaken?

Nå er det nye signaler. Ifølge utenriksministerens redegjørelse i Stortinget 22. mars kan konsekvensene for norsk sikkerhet av en tydeligere arbeidsdeling mellom NATO og EU «være store».

Nå skal Norge satse mer på EUs forsvar.

Hvordan og hvor mye er ikke klart. Men to ting er på det rene. Europa er i en helt ny situasjon. Generalsekretær Jens Stoltenberg sa nylig at sikkerhet er viktigere enn handel. Han pekte på Kina – men det samme må vel sies om Europa?

For det andre vil våre tre nordiske naboland stå sammen innenfor EUs sikkerhetspolitiske organer. Danmark har gått inn i dem etter å ha stått utenfor. For Norge betyr det at jo viktigere EU blir som sikkerhetspolitisk aktør, jo mindre vil Norge kunne ta del i viktige beslutningsprosesser.

Det bør bekymre våre politikere. EU spiller en stadig viktigere rolle i den hybridkrigen Europa nå er inne i.

Det tilsier at Norge melder seg inn i EU.