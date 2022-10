Kommentar

Høyt spill om skotsk uavhengighet

FOR OG MOT UNION: Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon vil ut av den britiske unionen for å komme inn igjen i den europeiske.

Skottlands førsteminister, Nicola Sturgeon, vil ha folkeavstemning om skotsk uavhengighet 19. oktober neste år. «Da endrer jeg valgloven», svarer statsminister Liz Truss.

Denne uken legges spørsmålet frem for Det forente kongerikets øverste domstol: Kan Skottland ensidig utlyse en folkeavstemning om løsrivelse fra Storbritannia, eller må regjeringen i London gi dem tillatelse til å gjennomføre dette?

Det er Sturgeon selv, på vegne av det skotske nasjonalistpartiet (SNP) og flertallet i selvstyreforsamlingen Holyrood i Edinburgh, som har bedt britisk høyesterett om å ta saken opp til doms.

Forhandlingene avsluttes onsdag.

Det er et høyt spill. Den skotske førsteministeren har imidlertid tenkt på begge utfall.

Dersom retten gir SNP medhold i at traktaten med britene gir anledning til å avholde en rådgivende folkeavstemning om formell oppløsning av den 315 år lange unionen, vil Sturgeon be innbyggerne si ja eller nei til skotsk suverenitet allerede neste høst.

Hvis de fem høyesterettsdommerne skulle lande på det motsatte standpunkt, er Sturgeons plan B å gå til valg i 2024 – da er det ordinært parlamentsvalg i Storbritannia – med én eneste sak på agendaen: Uavhengighet for Skottland.

Dermed kommer hele valgkampen nord for grensen til å handle om autonomi-spørsmålet, og i seg selv bli en folkeavstemning om skotsk løsrivelse.

GOD STEMNING: Førsteminister Nicola Sturgeon hilste kong Charles III hjertelig velkommen til Holyrood, det skotske parlamentet, umiddelbart etter dronning Elizabeths bortgang i Skottland.

Et resultat med klar seier til SNP – partiet har allerede rent flertall i Holyrood – vil dermed gjøre det umulig for Westminster å overkjøre folkeviljen.

Å trosse folkets flertallsvotum i Skottland når nettopp en knapp folkevilje lå til grunn for regjeringens brexit-løp, kan utløse en politisk tillitskrise langt alvorligere enn den som i øyeblikket rir øyriket.

Storbritannias nye og svært upopulære statsminister, Liz Truss, har som sin forgjenger, Boris Johnson, sagt at den konservative Tory-regjeringen ikke kommer til å akseptere hverken en ensidig skotsk folkeavstemning eller et eventuelt flertall for løsrivelse.

For å sikre at høyesterett uansett ikke gir Sturgeon grønt lys, har Truss bedt embetsverket utrede muligheten for å haste-vedta en ny valglov.

Å komme skottene i forkjøpet kan være eneste mulighet til å holde den britiske unionen sammen.

Frykten for at den skal krakelere, økte under Boris Johnsons stadige provokasjoner. For hvert løsmunnede utspill om skotsk selvstyre, vokste SNP på meningsmålingene.

DÅRLIG STEMNING: Statsminister Boris Johnson la aldri skjul på hva han innerst inne mente om Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon. Det var gjensidig.

Gjentatte ganger har separatistene hatt flertall, ikke bare for en ny folkeavstemning, men også for løsrivelse. Under pandemien vokste den til 58 prosent.

En «Lex Truss» vil ifølge The Times kreve at minst 60 prosent av alle stemmeberettigete i Skottland over tid må ønske en ny folkeavstemning før en britisk regjering i det hele tatt vil vurdere å tillate skottene å gå til urnene.

Først da vil simpelt flertall – femti prosent pluss minst én stemme – kunne gi skotsk uavhengighet.

Truss-regjeringen kan ha gode muligheter til å få gjennom en slik lovendring – uansett hvor urettferdig den kan synes – simpelthen fordi spørsmålet om skotsk løsrivelse er omtrent det eneste høyre- og venstresiden i folkerike England kan enes om å være imot.

Og her er det kjøttvekta som teller. 55,6 millioner englendere har mer å si enn 5,4 millioner skotter.

Det er bare åtte år siden Skottland sist stemte over samme spørsmål. Da sa 45 prosent av befolkningen at de ønsket full suverenitet. 55 prosent ønsket fortsatt union med Storbritannia.

Boris Johnson mente at uavhengighetsspørsmålet dermed var avgjort for denne generasjonen, og uttalte på sedvanlig sleivete vis at brev til 10. Downing Street fra Nicola Sturgeon, ville bli returnert uåpnet.

Med den bemerkningen fornærmet han ikke bare førsteministerens tilhengere, men store deler av nasjonen – hvilket også kostet ham det skotske Tory-partiets sammenbrudd, en kollaps som fortsatt preger skotsk politikk.

Hadde det vært parlamentsvalg i dag, ville de konservative i Skottland fått null representanter i Underhuset.

Ved folkeavstemningen i 2014 var imidlertid britisk EU-medlemskap et hovedargument på nei-siden. Skottene er blant de mest hengivne EU-tilhengere i hele Europa, og motstanderne av løsrivelse brukte medlemskortet for alt hva det var verdt:

«Melder vi Skottland ut av Storbritannia, melder vi oss ut av EU med det samme», lød omkvedet. I ettertid vet vi at det ble tungen på vektskålen for mange som ellers ønsket skotsk uavhengighet.

To år senere stemte britene for brexit. Igjen takket være det folkerike England, mens Skottland med stor margin stemte for fortsatt EU-medlemskap. Hele 62 prosent av skottene ville forbli i EU. I deler av landet stemte nærmere 80 prosent mot å forlate EU.

Boris Johnson var en gavepakke til skotske nasjonalister, og Liz Truss ligger godt an til å bli det.

Det siste tverrsnittet av alle meningsmålinger viser at valg i dag ville gitt SNP alene en oppslutning på 45 prosent og ytterligere styrket representasjonen både i det skotske og det britiske parlamentet.

Men – og dette er virkelig et stort MEN – fordi flertallet av samtlige skotske velgere som tidligere har sagt at de ønsker løsrivelse, har sunket til et mindretall.

Nå er blokkene like store – mens knappe ti prosent svarer at de ennå ikke har bestemt seg.

Kanskje har unionistene fått med seg en sympatidrevet Elizabeth-effekt i kjølvannet av den britiske monarkens bortgang, og at innledningen til den storslåtte markeringen fant sted i Skottland.

Den prinsipielle høyesterettsavklaringen vil ikke foreligge før om et par måneder. Da spørs det om dronningsuget har avtatt og Liz Truss har maktet å fornærme skottene såpass at Nicola Sturgeon kan surfe på en nasjonal medgangsbølge av storbritisk motgang.