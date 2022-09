Kommentar

Men hva mener Moxnes?

DYPSTRID: Eivor Evenrud har trukket seg fra topposisjonen i Oslo Rødt, og mye handler om dype politiske motsetninger. Partileder Bjørnar Moxnes har hittil holdt en lav profil i saken, men kommenterer den implisitt på sin Facebook-side i kveld.

Rødt-rabalderet i Oslo avslører en dypere rift i partiet enn det mange Rødt-folk vil ha det til. Hvordan stiller partilederen seg til konflikten?

I lang tid har Rødts frontfigur i Oslo bystyre, Eivor Evenrud, vært det kanskje fremste «beviset» på at partiet for alvor er i ferd med å tre ut av den mørke skyggen fra den autoritære bevegelsen det en gang vokste ut fra.

Hun har markert seg som en jordnær og kompromissorientert realpolitiker. Hun er godt likt blant de andre partiene i bystyret, og har en høy stjerne blant motstandere som ellers knapt vil ta i Rødt med en varm krølltang. Ved sist kommunevalg, for tre år siden, var hun blant bystyrepolitikerne som fikk flest personstemmer.

Evenrud er en eksponent for den delen av Rødt som knapt har hørt om Mao Zedong, Josef Stalin, Pol Pot eller Pål Steigan.

Da det ble avslørt at sistnevnte, som var partiformann i Rødts forløper AKP, fortsatt har forbindelseslinjer inn i Rødt, ble Evenrud fly forbanna: «Faen så flaut», meldte hun på Twitter.

Steigans mye omtalte blogg er den rake motsetningen til det Rødt som partileder Moxnes ønsker å fremstå som. Steigans aparte miks av Putin-apologier, vaksinemotstand og gammel-marxisme er forhåpentligvis like politisk omsettbart som vann i pulverform, og det har Rødt-toppene selvsagt forstått.

Å bli slått i hartkorn med eks-formannen «er ei dødslinje», som man pleide å si på 70-tallet, selv om det store oppgjøret besynderlig nok har uteblitt.

Rett før sommerferien kom nyheten om at Evenrud trekker seg fra Oslo-politikken når valgperioden er over. At avgangen forble mer eller mindre ukommentert fra hovedpersonens side, bidro til en viss mystikk.

Senere ble det offentlig kjent at Evenruds relasjon til lederen i Oslo Rødt, Siavash «Sam» Mobasheri, er av det lunkne slaget, og har vært det i lang tid.

Sist uke ble stemningen i partiet som over 26.000 Oslo-velgere stemte på ved valget i 2019 enda surere. Nominasjonskomiteen i Oslo Rødt satte nemlig Mobasheri på topp på forslaget til ny valgliste. Evenruds reaksjon: «Sjokkerende og veldig spesielt».

Noe av dette var begrunnet med kvinnerepresentasjon og likestilling, men ikke alt. For til Avisa Oslo kunne Evenrud meddele at det anstrengte forholdet mellom henne og Mobasheri også handler om politikk.

«Vi representerer to forskjellige retninger», sa Evenrud, som senere samme kveld trakk seg som Rødts gruppeleder i bystyret med øyeblikkelig virkning.

Ny gruppeleder ble, selvsagt, Siavash Mobasheri.

Han er en politiker av en annen støpning enn Eivor Evenrud. Mobasheri legger ikke, tross sin ennå unge alder, skjul på at han fascineres av en tradisjon som mange i Rødt på inn- og utpust har forsøkt å distansere seg fra i lang tid.

Mobasheri har liten tro på at parlamentarisk arbeid er særlig nyttefullt i Rødts kamp for et sosialistisk Norge. «Vårt prosjekt er å skape folkeleg engasjement og jobbe saman med sosiale rørsler i samfunnet, ikkje å bestemme ting bak lukka dører», uttaler han til den tidligere partiavisen Klassekampen.

I partiets tidsskrift Gnist, tidligere kalt Røde Fane, utdyper den tidligere lovende fotballspilleren Mobashari sitt politiske grunnsyn. På spørsmål om (den gamle marxistiske tesen om at) staten er et redskap for kapitalismen, svarer han:

«Jeg er vel ganske enig i denne påstanden. Statens rolle er å forsvare kapitaleiernes rett til å tilegne seg verdiene av det som blir produsert.»

Marxismen er i det hele viktig for Evenruds arvtaker som Rødt-topp i Oslo: «Vi trenger å tilby alle nye medlemmer skolering i det grunnleggende tankesettet vi bygger på, altså marxistisk analyse.»

Denne skoleringen bør ifølge Mobashari foregå i en tenkt partiskole: «Jeg savner at vi i Rødt har en gjennomgående og systematisk partiskole og en kultur for å studere, lære og utvikle oss.»

Et av fagene på Rødts fremtidige Galtvort vil være å studere innsiktene fra AKP-tiden: «Vi må se på Rødts forhistorie og lære av den. AKP på sitt beste videreutviklet marxismen.»

Det gamle AKP er fremdeles tungt representert i Rødt Oslo. Flere av de ledende AKP-erne fra tiden før sammenslåingen med RV i 2007 har viktige posisjoner – og innflytelse. Evenruds «vanlige» måte å drive politikk på, står lavt i kurs hos disse.

Hennes åpne linje overfor konkurrerende politikere blir ifølge kilder møtt med betydelig skepsis.

Heller understrekes viktigheten av å opprettholde et tydelig fiendebilde mot andre partier – «den politiske kasten» som de foraktfullt kalles i det belgiske kommunistpartiet Parti du Travail, som mange i Rødt, særlig på den ideologisk bevisste flanken, er så begeistret for for tiden.

Rødts suksess, både i Oslo og i mange andre deler av landet, handler åpenbart om at partiet evner å fokusere på konkrete saker som angår folks hverdagsliv – heller enn å forrette langs marxismens grunnsentenser. «Det siste er først og fremst interessant for de som studerer litteraturvitenskap», som en partikilde syrlig sier det.

Mens AKP og RV i alle år slet med lave medlemstall og blytungt klisterføre i valg, har Rødt, ved å vende seg bort fra tidligere tiders bisarre paroler, fått et stadig større gjennomslag blant velgergrupper som aldri har bladd i en marxistisk pamflett eller lest gamle utgaver av Røde Fane.

Politikere som Evenrud, som muligens aldri har vært på studiesirkel på kjøkkenet hjemme hos AKP-evighetsmaskiner fra gamle dager, representerer denne nye og praktisk-populistiske linjen som føres i Rødt-lag rundt om i norske byer, og som også Rødt nasjonalt forsøker seg på. Noen av disse lagene drives av folk som står langt nærmere Evenrud enn folkene rundt Mobasheri.

Spørsmålet er om det på sikt er mulig å forene disse to (det er flere fløyer også – for eksempel langs den identitetspolitiske aksen) fløyene og posisjonene i ett og samme parti.

Er riften mulig å stifte sammen? Eller er kløften mellom jordnær sakspolitikk og revolusjonær systemkritikk uoverstigelig? Hva mener partilederen eller en av de andre allestedsnærværende Rødt-politikerne på Stortinget?

Nå har Moxnes indirekte kommentert saken på sin Facebook-side, uten at han er altfor tydelig i sine konklusjoner.

I Tyskland er ytre venstre-partiet Die Linke i ferd med å revne i to, om ikke langs de nøyaktig samme linjene som i Rødt. Fløypartier er alltid sårbare for uforsonlige partikamper, men Rødts forbløffende fremganger har sikret en viss ro i rekkene over lang tid.

Verken den flaue Steigan-tildragelsen tidligere i år eller partiets nei til våpenstøtte til Ukraina førte til ødeleggende internfeider.

Men den delikate striden i Oslo er mer kinkig for en ledelse som stadig belærer kritiske røster om at Rødt er «noe helt annet» enn AKP.

Når fremtredende Rødt-folk nå tar til orde for å rehabilitere AKP, blir fortellingen om det store bruddet med fortiden noe tyngre å fremføre med overbevisning.

Og populære Evenrud? Kanskje hun fanges opp av et annet parti. Det vil nok fangstfolkene i så fall anse som et bytte av de sjeldne.