POSITIVE ENDRINGER: – Takket være den internasjonale innsatsen har en hel generasjon afghanere som har opplevd et samfunn som ikke er definert av Talibans hatefulle verdensbilde. Både jenter og gutter har fått gått på skole, og både kvinner og menn har deltatt i afghansk samfunnsliv, skriver Trine Skei Grande. Bildet er fra en jenteskole i Herat i juni. Ifølge afghanske myndigheter er 39 prosent av de ca ni millioner skoleelevene i Afghanistan jenter.

Kabul måtte ikke bli Saigon

SV og Rødts tolkning om at det var tilstedeværelsen i Afghanistan i seg selv om var problemet, er en kortslutning.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

TRINE SKEI GRANDE, stortingsrepresentant (V)

Det var ingen grunn til at Kabul måtte bli til et moderne Saigon. Likevel er bildene fra den afghanske hovedstaden påfallende lik de siste klippene fra helikoptrene som lettet fra den amerikanske ambassaden i Saigon. Parallellen til USAs kollektive mareritt i Vietnam er fristende enkel, men Kabul måtte ikke bli Saigon. Grove feil fra både Trump og Biden har ført oss dit vi er i dag.

Heldigvis har en hel generasjon unge afghanere smakt frihet. Den smaken vil ikke forsvinne med det første, uansett hva Taliban gjør.

Her hjemme er det spesielt Rødt og SV som mener at dette må bety slutten på norsk deltakelse i amerikansk-ledede internasjonale operasjoner. Problemet er at de ser bort fra at årsaken til dagens kaos ikke er den internasjonale tilstedeværelsen, men tvert om, den internasjonale tilbaketrekningen fra Afghanistan.

Dette er ikke ny politikk fra Rødt og SV, som ved flere anledninger har kuttet i støtte til det norske Afghanistan-bidraget i sine alternative statsbudsjett. Det nye er at Rødt og SVs tankegods på dette temaet har nådd Det Hvite Hus.

Talibans effektive fremrykning overrasket mange. De skulle ha møtt mer motbør på veien mot Kabul. Afghanerne visste imidlertid at amerikanerne hadde satt en first for å forlate landet. For mange afghanske soldater ble derfor spørsmålet: Hvorfor fortsette å kjempe når resten av verden har gitt opp?

Med Taliban tilbake i Kabul er Afghanistans framtid mer usikker enn på lenge. Hvis det nye regimet skal ha noe som helst håp om anerkjennelse må vi og resten av verdenssamfunnet presse Taliban til å skåne sivilbefolkningen. Dessverre er virkemidlene våre få, men nøkkelen kan ligge i Pakistan. Vi må derfor gjøre vårt for at pakistanske myndigheter også legger mer press på Taliban.

Det er tragiske bilder som møter oss i Afghanistan, men tross all fortvilelsen finnes det håp. Takket være den internasjonale innsatsen har en hel generasjon afghanere som har opplevd et samfunn som ikke er definert av Talibans hatefulle verdensbilde. Både jenter og gutter har fått gått på skole, og både kvinner og menn har deltatt i afghansk samfunnsliv.

Dette er samfunnsendringer som vil bli vanskelige for Taliban å snu. Mange i denne generasjonen kommer til eller har allerede flyktet fra Taliban. De er det lysende håpet for dagens bekmørke realitet. Vi som verdenssamfunn må støtte dem.

Det hadde ikke trengt å gå slik. Saigon var et skremmebilde som ikke måtte bli en realitet. Men, amerikanernes sluttdato ble Talibans ris bak speilet. SV og Rødts tolkning om at det var tilstedeværelsen i seg selv om var problemet er en kortslutning. Vi har bidratt til mer stabilitet, mer frihet og flere muligheter for en hel generasjon afghanere. En internasjonal styrke på rundt 10.000 menn og kvinner var nok til å holde situasjonen stabil. Hadde de fått fortsette sitt oppdrag hadde ting sett annerledes ut i dag.

Siden 1990 har Norge deltatt i 87 internasjonale militæroperasjoner. Det kommer vi også til å gjøre i framtiden. Derfor må vi huske at det ikke var gitt at Kabul måtte følge Saigon. Det var resultatet av en politikk som Trump startet, Biden fortsatte og som SV og Rødt ivrer for i Norge.