LYDEN AV ET SUKK: – Hvor i Helgoland er det blitt av alle sammen? Jo, de sitter hjemme eller på trikken og hører på podkast, konkluderer Dagfinn Nordbø.

Skravlebøttenes tidsalder

Vi har fått nye samtalepartnere. Vi kan høre på folk som lager podkast.

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

Det er lite folk å se rundt omkring. På kino får man nå sin egen rad. På konserter er det glissent, operaen selger seg til halv pris, restaurantene sliter, og på trikk og buss er det god plass.

Pandemien har nok skapt et kraftig sug etter samtale. Da det var på det verste, måtte vi i lange perioder sitte i ensom majestet uten å kunne snakke med en kjeft, hvis man da ikke er av typen som syns det er kurant å jabbe inn i en telefon.

Men nå har vi fått nye samtalepartnere. Vi kan høre på folk som lager podkast.

Og, selv om det ikke er en reell samtale, vi deltar jo ikke selv, er det et fantastisk fremskritt. Podkast er så løs jakke og så uformelt og gemt at man får en illusjon av ekte samtale. Det er slutt på elitistisk tull som redaksjonell linje, skarpe oppfølgingsspørsmål, redaktørplakat og sånt noe.

Det holder at du kan trykke REC på en Zoom eller annet opptaksutstyr, og derfra og inn er det bare å kjøre på med skravl. Og det er befriende.

Det blir med rette sagt at omikronsmitten er eksponentiell, det er et fremmedord for at den sprer seg veldig kjapt. Men det er ingenting mot podkastsmitten. Nå blir cirka 10 000 personer pr. sekund smittet av podkast.

Problemet er tid. Døgnet har bare et visst antall timer. Det går selvsagt an å høre podkast i dusjen, men på grunn av strømprisene begrenser man seg gjerne til fem minutter, og da er skravla bare så vidt kommet i gang.

Det går også an å pitche opp hastigheten med 50 prosent eller noe, men man sparer lite på det, og Lahlum snakker da for pokker fort nok om man ikke skal bli nødt til å høre ham med Donald-stemme.

Ikea lanserte forresten nylig sin podkastsofa, PODDUS. Den kommer med innebygde høyttalere i lagom høyde, fjernkontroll i armlenene pluss premiumabonnement på toneangivende podkaster.

Den vil snart også komme i dobbeltsengversjon, da med abo på en rekke søvn-, samlivs- og sexrelaterte podkaster. Men fremdeles er det knapt med tid til å få med seg alt.

Det vi trenger nå, er en podkastpodkast, som kan komprimere dagens samlede podkasting ved å bare presentere det som har substans. Det skulle gå ganske raskt.

Nå har vi jo nemlig fått det problemet at podkastoffentligheten atomiserer offentligheten ytterligere. For de som ikke har fått med seg podkasten «Partipressa» og konflikten med Eia og Sagens podkast: Ap-folkene inviterte Eia til sin podkast, men så klippet de vekk indrefileten, nemlig metoo-elefanten i Ap-rommet, og det var nettopp den Eia ville snakke om. Men nei, den ville de ikke podkaste om.

Dette kom selvsagt ut som en mellomstor missil i mainstream mediene, men man kan jo ikke få et fullgodt bilde av den konflikten uten å høre på hva alle de andre menepodkastene har å si om saken. Det ville være å fare med harelabb over et viktig tema.

Det betyr at man må høre gjennom alle podkastene som springer ut fra de meningssterke riksavisenes ansatte, og da må man fort ta seg fri fra jobben. En ukes tid. Men dette er bare begynnerproblemer. De lar seg løse.

Jeg ser store muligheter for hva podkastteknologien kan utrette fremover. NRK har jo med sine innpå 100 podkaster for lengst innsett dette, for det er betydelig enklere å lage podkast enn å lage skikkelig radio, dessuten er det vesentlig billigere – og det aspektet kan naturligvis overføres til de fleste samfunnsområder.

Vi vet jo alle at samfunnet nå rett og slett er blitt for dyrt, det er bare å se på Dagsrevyen. Podkast kan løse dette problemet, simpelthen ved hjelp av sin unike lavterskelteknologi: Skolearealer kan minimeres ved å erstatte all undervisning med podkast. Milliarder spart, og det bare på strømregningene.

Og hva er vitsen med religionsundervisning når den lett kan erstattes av en podkast med Bjørn Eidsvåg og Alf van der Hagen? Hvorfor la unge mennesker plages med gymundervisning med all dens tilkortkommenhet og garderobetrøbbel, når det er vel så givende å høre på et nennsomt kuratert utvalg sportspodkaster?

På rettsområdet er det enda mer å spare. Langdryge og kostbare rettssaker kan enkelt dyttes inn i cirka tre podkaster (dog fire ved Høyesterett), som avsluttes med dommerens opplesning av dommen, eventuelt krydret med litt løst prat fra juryen. Noen godbiter må til. Slik kan man få litt feelgood inn i en ellers vanskelig og tung materie.

Vi bør kort sagt forberede oss på at vi, innen ikke altfor lang tid, omstiller oss til en podkastorientert statsforfatning. Ingen gidder å lese Grunnloven eller trontalen hvis bare Are Sende Osen kan podkaste om innholdet på en kul og lettfattelig måte, naturligvis også med humor.

Og når vi dør, må jo det minste kravet være at de pårørende spiller inn en dyptfølt podkast om avdøde, og den må deretter legges ut gratis på nett uten passord, slik at slitsomme og følelsesmessige påkjenninger ved gravbesøk, kiste- eller urnenedsenkning og blomsterbekransning elimineres helt.

Også så billig!