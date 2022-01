Leder

Statsråd på bedre tanker

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) gjør lurt i å lytte mer og begrunne bedre.

Til VG forteller Ingvild Kjerkol at hun ikke er stolt over at hun ble med på å tvinge den forrige regjering til å åpne tappekranene i fjor. Nå roser hun Erna Solberg (H) for ikke å gjøre det samme mot henne.

Det er ikke første gang den ferske helseministeren har kommet på andre tanker. Før jul uttalte Kjerkol til Adresseavisen at hun hadde lite forståelse for at opposisjonen stilte så mange spørsmål når hun hadde det travelt med pandemi. Men det viste seg at hun, og Arbeiderpartiet, stilte flere spørsmål til sin forgjenger Bent Høie (H) da rollene var byttet om.

Men det er selvsagt lov, og noen ganger også prisverdig, å endre mening. Det er gjerne slikt som skjer når opposisjonspolitikere får ansvar.

I den opphetede debatten om smitteverntiltak, fremstår Erna Solberg nå som den voksne i rommet. Torsdag ble forslag fra Frp og MDG om å oppheve den omstridte skjenkestoppen nedstemt på Stortinget, selv om det sannsynligvis er et betydelig flertall for å oppheve den.

Både SV og Venstre har tatt til orde for at skjenkestoppen bør revurderes. De deler imidlertid Høyre-lederens vegring mot å overstyre regjeringen på smitteverntiltak. Det er en klok holdning. Det hadde blitt krevende både for dem som styrer og dem som skal etterleve tiltakene om de ble gjenstand for stadige endringer og dragkamper på Stortinget.

Men det er slett ikke en blankofullmakt til at regjeringen kan gjøre som den vil. I dag, hvor de fleste er vaksinert, få blir alvorlig syke og befolkningen har levd i snart to år med strenge begrensninger på livene sine, må tiltakene begrunnes bedre enn i dag.

Selv om regjeringen har ansvar for beslutningene, er inntrykket at Kjerkol skyver helsemyndighetene foran seg, uten selv å gi en god og troverdig begrunnelse. Men når de samme helsemyndighetene fraråder rødt nivå i de videregående skolene, har Kjerkol valgt å se bort fra rådene. Når det ikke begrunnes godt, forvitrer troverdigheten.

Selv om instruering ikke er bra, er debatt om smitteverntiltakene et gode. Venstre tar eksempelvis til orde for at regjeringen må offentliggjøre vurderinger av forholdsmessigheten når de innfører nye smitteverntiltak. SV ber om at det gjøres fortløpende vurderinger underveis, hvis man ser at kravene i loven ikke følges. Her gjør regjeringen klokt i å lytte til opposisjonen.

Det er neppe enkelt å styre landet under en pandemi. Forutsetningene endrer seg raskt, og det er lett å være etterpåklok. Samtidig er tiltakstrettheten økende. Det er naturlig. Vi vet mye mer om pandemi og smittevern, og vaksinene har gitt oss beskyttelse.

Det er til å forstå at i landsdeler hvor svært få er innlagt på sykehusene, som i Trøndelag og Nord-Norge, er det vanskelig å få forståelse for inngripende tiltak.

Torsdag besluttet eksempelvis St. Olavs hospital i Trondheim å senke beredskapsnivået fra gult til grønt. Da var elleve coronapasienter innlagt. To av dem fikk intensivbehandling med respirator. Samtidig har et tiltak som skjenkestopp svært store konsekvenser for en allerede hardt prøvet næring. Mange fratas det sosiale limet i hverdagen. Da må folk forstå hvorfor det likevel er nødvendig.

Det er verdt å minne om at tillit til myndighetene slett ikke er hugd i stein.