Kommentar

Iversens tunge ansvar

Av Leif Welhaven

Emil Iversen er et stort spørsmålstegn foran OL i Kina.

Emil Iversen kan bli «turist» i Kina. Spørsmålet er hvor grensen går før han selv velger å slippe andre til på OL-laget.

Olympiatoppen hadde ingen store overraskelser i ermet da de siste langrennsbillettene til Beijing ble delt ut denne mandagen.

Med nasjonale kvoter helt nede i åtte per kjønn, har valget vært spesielt vanskelig på herresiden.

Fasiten ble at Pål Golberg og Sjur Røthe kom seg til OL.

Det betyr at Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget er blant dem som må bli hjemme.

Utvilklingen i sesongen tatt i betraktning, er det ingenting å utsette på at Golberg og Røthe kan finne frem passene sine og reise østover.

Det store spørsmålet blant langrennsguttene ble ikke berørt i denne uttaksrunden, all den tid Emil Iversen allerede var OL-klar.

Klarsignalet kom i en sesong med plasseringer milevis under pari, og en Tour de Ski som ble avbrutt fordi kroppen ikke fungerte. Veien bar hjem for å søke svar.

Det er ikke vanskelig å forstå tankegangen bak å ta med Iversen til Kina. Men det er mulig å diskutere om et grønt lys burde kommet så tidlig, når så mye ikke har stemt over en viss tid.

Alle vet hva en Iversen i form kan prestere, og med en liten kvote er det naturligvis en fordel å ha med en løper som er så allsidig som trønderen.

På gode dager kunne han gått alle rennene i OL. Men akkurat nå fremstår det mer sannsynlig at han ikke får gått et eneste skirenn på kinesisk snø.

Fortsatt er det tid, selv om coronaen har bestemt seg for å kludre til også denne langrennssesongen. Men skal det være noe poeng for Iversen i å benytte seg av plassen han har fått, bør han på et punkt finne såpass ut av det at han reelt kan slåss om å få konkurrere.

Slik sett er det et tungt ansvar for Emil Iversen å være tatt ut på bakgrunn av gode minner og trenernes tro på hva han kan ha i seg denne vinteren, snarere enn hva som er levert og dokumentert så langt.

Det bør også bety at det bør finnes en nedre grense for når det er riktig å eventuelt gi andre løpere sjansen i stedet.

Her er det bare tiden som vil vise oss utviklingen, men det er hevet over tvil at flere glitrende skiløpere ikke har fått plass på dette OL-laget.

På kvinnesiden fikk Mathilde Myhrvold og Anne Kjersti Kalvå de to siste plassene, mens Ragnhild Haga er reserve. Også fem skiskyttere, to skøyteløpere og en snowboarder fikk klarsignalet nå. I tillegg kom det første paralympiske uttaket.

Totalt vil den norske representasjonen bli cirka 85 utøvere i OL og 15 i Paralympics.

Alt tyder på at vi denne vinteren, som vi gjorde det i Pyeongchang i 2018, vil oppleve en overveldende norsk medaljefangst.

Hvorvidt det er noen realisme i at Emil Iversen kan bli en del av den, er i skrivende stund et høyst uvisst spørsmål.

Forhåpentligvis finner han svarene og løsningene, uansett hvilken vei pilen måtte peke til slutt.