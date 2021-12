MÅ BLI I OSLO: – Innsatte i fengsler skal ikke være mennesker vi gjemmer bort, skriver Kamzy Gunaratnam, justispoltiker i Ap.

Debatt

Et nytt Oslo fengsel må ligge i Oslo!

Jeg elsker byen min og byen min skal ha plass til alt og alle. Vi skal ha plass til både slott og fengsel. Alt midt imellom og alle midt imellom.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KAMZY GUNARATNAM, stortingsrepresentant (Ap)

I Norge kaller vi fengselsvesenet vårt kriminalomsorg. «Omsorgen» i ordet illustrerer ansvaret vi har for mennesker som ender opp her. Det går en rød tråd fra ulike utfordringer i oppveksten til rusmisbruk, vold og det å havne i fengsel. Det vet vi.

Kriminalomsorgen er en del av en samfunnskritisk infrastruktur. Selvsagt skal du sone straff når du har brutt loven, men her er tilbakeføringen det viktigste nøkkelordet. Hva betyr det? Tiden i kriminalomsorgen skal gi deg bedre forutsetninger når du kommer ut, gjøre deg til en fungerende borger og en god nabo. Innsatte bør føle at de er en del av samfunnet. Det er det vi som et helt samfunn må sørge for.

Hvem er folkene som sitter i fengsel? Hvem er disse gutta som sitter i fengsel? Er du enslig mor med fire barn, så kan du ikke ta turen innom Halden fengsel annenhver uke. Det har du verken råd, tid eller kapasitet til. Likevel er det nettopp familiebesøk som påvirker disse unge guttene mest. Jeg har møtt noen av de selv, det jeg har lest ble bekreftet: Kontakten med familien er den viktigste årsaken til at de føler på en forpliktelse til god tilbakeføring.

Da må et fengsel ligge i Oslo, midt imellom lyden av T-bane, skoleelever på veien og liv. Lyden av liv. Innsatte i fengsler skal ikke være mennesker vi gjemmer bort. Det er mennesker som skal tilbake føle at de ønskes tilbake til samfunnet. For de er en del av samfunnet. Og når vi skal bygge et nytt fengsel, må vi snakke om det også.

I Bredtvet høysikkerhets kvinnefengsel sitter kvinnene som er nederst ved bordet. Nei, vent, de sitter ikke rundt bordet en gang. De er blitt nedprioritert i altfor lang tid. Mange av dere kan forestille dere hvilke personlige historier som gjemmer seg her. De kvinnene jeg selv har møtt i fengsel, mange av de er blitt utsatt for vold over lengre tid. Deres vei til fengslet er hjerteskjærende å høre på. Sitatet «alt henger sammen med alt» får så innmari mening, når du møter ei kvinnelig innsatt som sitter inne for drapet på sin mann, som har utsatt henne for alvorlig vold i mange, mange år.

Selv om fengsel er straff, skal kriminalomsorgen fortsatt gi deg følelse av verdighet. Soningsforholdene skal ikke behandle dem som «en ting», men et menneske som blir respektert, hørt og er ønsket.

For oss Groruddøler er marka viktig. Grønne lunger gir et viktig bidrag der motorveiene får en stor plass. Dette er årsaken til at mange rundt Bredtvet-tomten ikke ønsket et fengsel her. Inkludert meg selv.

Men et nytt Oslo fengsel på Bredtvet, med plass til både kvinner og menn som mange skal tilbake til byen vår, er likevel den eneste muligheten for å forbedre kvinners soningsforhold og rette opp i likestillingssviket kvinner utsettes for i fengsel. Samtidig som vi gjør tilbakeføringen for mange av de unge med kortere dom noe enklere og legger til rette for lovlydige liv utenfor murene for alle.

Derfor spør jeg alle fagfolk, politikere og innbyggere: Finnes det ingen som helst mulighet til å bygge dette fengslet på Bredtvet og samtidig sørge for at mesteparten av Bredtvetskogen vernes? Finnes det ingen mulighet for å sikre en skikkelig kriminalomsorg og omsorg for våre grønne lunger? Det handler om vilje.

Jeg elsker byen min og byen min skal ha plass til alt og alle. Vi skal ha plass til både slott og fengsel. Alt midt imellom og alle midt imellom. Og sier vi ja til det ene og nei til det andre, så må jeg spørre: Hva slags menneskesyn er det vi har?