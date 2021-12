Leder

Tiltak med høy pris

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og direktør i FHI Camilla Stoltenberg.

Coronatiltakene koster, på vei inn i det tredje året med pandemi. Erkjennelsen av at vi ikke aner når den er over, siger inn over oss. Det vi trodde var en avgrenset fase, synes nå uten ende.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Nye tiltak, ny uvisshet. Vi vet ikke engang om denne ukens coronatiltak er de siste på en stund. Eller om de er begynnelsen på noe mer. På et enda mer nedstengt Norge.

Med mer ensomhet og isolasjon, mer fravær fra jobb og savn av kollegaer, økt økonomisk usikkerhet for mange, og mindre hverdagsglede. Vi har vært der. De færreste av oss ønsker oss tilbake dit.

Unges sosiale liv

Jo lenger pandemien varer, jo tøffere blir det. For alle, også for regjeringen og helsemyndighetene. Det blir vanskeligere å treffe med tiltakene. Interessemotsetningene mellom ulike grupper og generasjoner blir både tydeligere og mer synlige.

De unge vet at de etter all sannsynlighet ikke blir alvorlig syke dersom de blir smittet, mens harde tiltak rammer dem desto hardere. De har allerede betalt en høy pris, gjennom redusert undervisning, nedstengte arbeidsplasser, og lange perioder med et sosialt liv som er helt unaturlig for disse aldersgruppene.

Må følge lojalt opp

Det er kapasiteten i helsevesenet som er hovedbegrunnelsen for den foreløpig siste runden med tiltak. Det - og at vi foreløpig vet for lite om den nye varianten, omikron. Annet enn at den er mer smittsom enn delta. Og at den kanskje gir mindre alvorlig sykdom.

Helseminister Ingvild Kjerkol (t.h.) , avdelingsdirektør Line Vold i FHI og helsedirektør Bjørn Guldvog la denne uken frem nye coronatiltak.

Uavhengig av hva hver og en av oss måtte mene om de siste innstrammingene, er det maktpåliggende at vi lojalt følger myndighetenes anbefalinger og påbud.

Det viktigste vi kan gjøre, er å holde avstand, og bruke maske når det ikke er mulig. Målet må være å unngå enda mer inngripende tiltak. Og å snarest mulig komme tilbake til en mer normal hverdag.

Treffer skjevt

Det er det vi drømmer om, akkurat nå. At vi kan ta livene våre tilbake. At vi kan feire jul med så mange vi vil. Møte folk, klemme venner, sitte tett sammen rundt et bord.

Skal vi komme dit, må vi gjøre det som er nødvendig. Vi må ikke gjøre for lite. Men vi må heller ikke gjøre mer enn det som trengs. For også det å sette inn flere og strengere tiltak enn det som er absolutt nødvendig, har en kostnad.

Fra de forrige rundene vet vi at den kostnaden kan bli høy. Og ikke minst - at den treffer skjevt. Det hører også med i det store bildet. Mer og mer, for hver dag som går.

