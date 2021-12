Leder

Biden stilles på prøve

SEES IGJEN: I juni møttes presidentene Joe Biden og Vladimir Putin i Genéve. Tirsdag møtes de igjen, digitalt.

Tirsdag møtes presidentene Joe Biden og Vladimir Putin igjen. I juni snakket de sammen, ansikt til ansikt. Nå blir det et digitalt møte. Det er høyst påkrevet på grunn av en svært farlig situasjon på grensen mellom Russland og Ukraina.

Fredag omtalte Washington Post amerikanske etterretningsrapporter, blant annet satellittbilder, av russiske styrker og militært utstyr nær grensen til Ukraina.

Etterretningstjenestene mener at det foreligger russiske planer om storstilt invasjon av Ukraina tidlig neste år, med deltagelse av om lag 175 000 soldater. I dag anslår USA at Russland har minst 70 000 soldater i grenseområdene.

Det er ingen opplysninger som tyder på at Putin har bestemt seg for å gjennomføre de påståtte angrepsplanene. Amerikanske talspersoner understreker også at Putins intensjoner er uklare. Dette er trolig en bevisst strategi fra Putins side. Han ønsker å skape usikkerhet.

Ifølge etterretningsrapportene flytter Russland styrker til og fra grensen for å skape forvirring om hva hensikten er. Putin forsøker samtidig å legge ansvaret for at spenningen øker på grensen et annet sted.

I russisk propaganda er det Ukraina og Nato som truer Russland. Faktum er at Russland annekterte Krim, som var ukrainsk land. Og at de siden har støttet militante separatister i det østlige Ukraina. Det er Russlands handlinger som har skapt en farlig sikkerhetspolitiske situasjon i Europa.

Putin legger ikke skjul på hva han ønsker å oppnå. Han vil at Biden skal gi ham garantier for at Ukraina aldri blir medlem av Nato. Vesten skal heller ikke bidra ytterligere til å styrke Ukrainas forsvar.

Dette er Putins «røde linjer». – Jeg godtar ikke noen rød linje fra noen som helst, sa Biden da han ble spurt om dette på fredag.

Putin tester Biden og samholdet blant vestlige land. Ukraina blir utvilsomt det viktigste tema på tirsdagens videomøte mellom de to presidentene.

I den siste tiden har USA og allierte land diskutert mulige økonomiske straffetiltak mot Russland hvis de velger å angripe Ukraina. Biden sier at han vil sette sammen omfattende tiltak som vil gjøre det «svært, svært vanskelig for Putin å gå videre og gjøre det folk er bekymret for at han kan komme til å gjøre».

Biden vil bruke diplomatisk og økonomisk press for å stanse en sabelraslende Putin. Dette er den store prøven på om Bidens linje fører frem mot et stadig mer selvhevdende Russland.