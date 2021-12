LOTTERI-OPPRYDDING: – Vi ber Stortingets kulturkomité om å gjøre det mulig å slå sammen lotteritillatelser, slik at de frivillige organisasjonene kan forene gode krefter, skriver kronikkforfatterne.

Frivilligheten er lagt i kunstig koma

Stortinget har nå muligheten til å vekke frivillighetens lotterier ut av kunstig koma.

Publisert: Nå nettopp

KAROLINE ANDAUR, generalsekretær WWF

SISSEL AARAK, konst. generalsekretær SOS-barnebyer

CAMILLA VIKEN, generalsekretær UNICEF

JIMMY VIKA, generalsekretær Right To Play

TØRRIS JÆGER, generalsekretær Regnskogfondet

MARTHA SKRETTEBERG, generalsekretær Caritas

JAN THOMAS ODEGARD, daglig leder Utviklingsfondet

ANDERS ÅRBRANDT, direktør Norsk Postkodelotteri

Norsk sivilsamfunn står i fare for å gå glipp av nærmere tre milliarder kroner i inntekter fra trygge og lovlige lotterier, fordi dagens lov om pengespill ikke fungerer etter intensjonen.

Stortingets kulturkomité har muligheten til å rydde opp når de nå skal vedta ny lov om pengespill.

Inntekter til frivillige organisasjoner kan være helt avgjørende for å redde liv og helse – uten at det rører en eneste krone på statsbudsjettet. Årlige lotteriinntekter til UNICEF kan for eksempel beskytte over 13 millioner barn mot polio eller vaksinere nesten to millioner mennesker mot covid-19.

I 2017 delte regjeringen ut fem lotteritillatelser til frivillige organisasjoner, i tillegg Norsk Tipping og innenfor rammene av enerettsmodellen. Siden 2018 har WWF og SOS-barnebyer mottatt mer enn 100 millioner kroner i lotteriinntekter via Norsk Postkodelotteri. Røde Kors får inntekter via Pantelotteriet. De tre andre lotteriene har ikke gitt andre organisasjoner nevneverdige inntekter.

Flere har forsøkt ulike lotterikonsepter. UNICEF var blant organisasjonene som fikk tillatelse, men tidligere i år så deres lotterioperatør seg nødt til å kaste inn håndkleet.

Den forrige regjeringens intensjon om å slippe til frivillighetens lotterier var god, men med de stramme rammene som fulgte med, var gjennomføringen ikke levedyktig. Dette kan det nye Stortinget rette opp. Stortingets kulturkomité lyttet i fjor til våre bekymringer på noen punkt, og hevet omsettingstaket fra 300 til 350 millioner kroner per lotteri.

Dette er gode nyheter for dem som har fungerende lotterier. For de andre hjelper det lite. Justeringene av tillatelsene er ikke i mål.

UNICEF har søkt om å få slå seg sammen med WWF og SOS-barnebyer, slik at Norsk Postkodelotteri kan drifte også deres lotteritillatelse og de kan dele viktige inntekter. Lotteritilsynet viser til dagens regelverk og sier nei.

Vi ber derfor Stortingets kulturkomité om å gjøre det mulig å slå sammen lotteritillatelser, slik at organisasjonene kan forene gode krefter. Reklametrykket blir mindre med færre aktører, og flere får gleden av stabile inntekter gjennom trygge og lovlige spill. Endringen vil skje innenfor rammene av, og bidra til å forsterke forsvaret av, enerettsmodellen.

Stortingets familie- og kulturkomité har så vidt rukket å bli varme i stolen før de skal behandle et forslag om ny lov om pengespill. Spillernes trygghet skal fortsatt være det fremste målet med norsk spillpolitikk. Vi ser dette som det aller viktigste formålet med loven.

Et annet viktig formål med norsk lotteripolitikk er at inntektene skal gå til samfunnsnyttige formål. Derfor deler vi den brede politiske enigheten om å sette en stopper for utenlandske bettingselskaper.

I forslaget til ny lov om pengespill ligger dagens enerettsmodell fast. De foreslåtte endringene er først og fremst ment for å samkjøre eksisterende lover, og åpner ikke for en ny retning.

Samtidig gir arbeidet med den nye loven kulturkomiteen en mulighet til å rette søkelyset mot en tredje sektor innenfor lotterier i Norge: I tillegg til statlige pengespill og ulovlige private bettingselskaper finnes frivillighetens lotterier.

Våre lotterier er trygge og lovlige, og gir inntekter for vårt internasjonale arbeid for barns oppvekst, natur og miljø. Ved å utvikle enerettsmodellen ivaretas spillernes trygghet, samtidig som inntekter til samfunnsnyttige formål sikres.

Vi ber derfor dagens kulturkomité sende viktige signaler for frivillighetens lotterier. La ikke rammebetingelsene være så stramme at kun noen ytterst få får nyte godt av disse inntektene. La frivillighetens lotterier få drive bærekraftig, slik at deres trygge lotterier kan gi viktige inntekter. Verden trenger fortsatt solidaritet.