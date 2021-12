Leder

Riktig med nye krisetiltak

Statsminister Jonas Gahr Støre og Camilla Stoltenberg i FHI under pressekonferensen om coronasituasjonen i Marmorhallen i går.

Tiden for coronatiltak er ikke over. Krisen er ikke nødvendigvis blitt verre, men den har tatt en annen vending.

Viruset har endret seg, da må smitteverntiltakene også justeres. Den nye varianten ser ut til å være mer smittsom enn det dominerende delta-viruset. Så langt er det imidlertid få indikasjoner på at folk blir sykere, eller at vaksinen ikke har noen hensikt. Men ny årvåkenhet er nødvendig.

Omikron-mutanten kom som en ubehagelig overraskelse, rett inn i julebordsesongen. Mange av oss frykter repetisjon av tidligere innstramminger. Særlig de som har mistet jobb og inntekt gjennom coronaen, har grunn til å være nervøse.

Det meldes om et ras av avbestillinger inn til landets restauranter og spisesteder. Med den nye virusmutasjonen er det mange som velger å holde seg hjemme.

«Spillereglene er endret», som byrådsleder Raymond Johansen (Ap) uttrykte det. At helsedepartementet avlyser sitt eget julebord, sier sitt.

Samtidig insisterer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det bør gå an å samles i adventstiden, så lenge man tar hensyn og følger helsefaglige råd og regler. Sosial aktivitet er viktig for utelivsnæringen, men også for den enkelte.

Den såkalte meteren gjeninnføres ikke, men folk oppfordres til å holde avstand. Klemming og håndhilsing settes atter på pause. Uten at det spesifikt ble nevnt denne gangen, formoder vi one-night-stands omfattes av samme tilbakeholdenhet.

Regjeringen har så langt ikke gått inn for en ny nedstengning av samfunnet. Det er bra. Men når vi likevel ser at aktiviteten i samfunnet reduseres såpass kraftig, på grunn av frykten for smitte, så må de som lider mest under dette, kompenseres. Slik regjeringen nå velger å gjøre.

Vi mener myndighetene har kommet med en fornuftig og gjennomførbar blanding av anbefalinger og påbud som tar hensyn til at smittetrykket er ulikt i hele landet. At det i stor grad appelleres til sunn fornuft er sympatisk.

Det er nå opp til oss om det blir nødvendig å hente frem riset bak speilet. De aller fleste er klar over at det finnes, og at regjeringen på kort varsel kan ta det i bruk.

Den nye situasjonen er en påminnelse om at det er umulig å tidfeste når pandemien er over. Det er også en påminnelse om alvoret.

Det undrer oss at mange i områder med stort smittetrykk fortsatt ser ut til å la være å bruke munnbind på buss og tog, tross helsemyndighetenes klare råd.

Skal vi klare å komme oss gjennom denne nye runden uten dramatisk inngripende tiltak, så må alle gjøre sin del av jobben.

Den nye situasjonen forteller også noe om behovet for å tenke smart og fornuftig om hvordan kompensasjonsordningene kan innrettes.

I de forrige rundene med økonomiske krisetiltak har vi sett at eiere og store bedrifter har fått store beløp, uten motytelser. Og uten ordninger for tilbakebetaling av støtte dersom det har vist seg at bedriften ikke trengte pengene.

Nå har myndighetene bedre tid. Vi tar for gitt at regjeringen og dens støttespillere sørger for kompensasjonsordninger som treffer så presist som mulig. Og som oppleves rimelig. Både av næringslivet, og blant vanlige folk.