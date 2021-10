Kommentar

Overoppfyller forventningene

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Løftet om halv pris og gratis ferge til øysamfunn er mer enn selv de argeste distriktsopprørerne kunne drømme om.

Det har vært sparsomt med nyheter fra Hurdal etter at Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum fortalte at de var blitt enige om å danne regjering. Til gjengjeld kom det i helgen en lekkasje til VG med potensial til å få folk langs hele kysten til å heise flagget.

Ap og Sp lover nemlig at prisen på fergebilletter skal halveres. Til øysamfunn uten annen forbindelse til fastlandet enn ferge, blir turen gratis. De lover også gratis ferge på strekninger med færre enn 100.000 passasjerer årlig. Det er ganske mange.

Helheten i den nye plattformen legges ikke frem før onsdag. Ulempen med slike lekkasjer er at vi får vite fint lite om kostnader, snubletråder og andre ting som står med liten skrift.

Når skal dette gjennomføres? Hvordan skal moroa finansieres? Det er anslått at prislappen ligger på om lag 1,2 milliarder kroner årlig. Skrekken er at fergetilbudet skal bli dårligere, noe som har en tendens til å skje når et tilbud blir gratis.

Likevel er det en gladnyhet for mange utkantsamfunn som overgår det meste av distriktspolitiske virkemidler. Ofte blir ferge sammenlignet med buss eller andre kollektivtilbud som frakter folk rundt. I mange øysamfunn er man helt avhengig av ferge uansett hvor man skal, om det er til legen, til jobb, til fotballtrening eller om det bare er for å kjøpe en pakke melk på butikken.

Løftet om billigere ferger er en svært god start for Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum for å innfri forventningene i mange distriktssamfunn.

Det er drøye to år siden jeg første gang hørte om det som skulle bli fergeopprøret. Da var det ordføreren i øykommunen Dønna i Nordland som var bekymret for den eksplosive økningen i fergepriser. Noen steder hadde prisene steget over 50 prosent på få år.

Samtidig bygde det seg en frustrasjon på Nordvestlandet over både prisene og urimelige utslag. Noen steder var det eksempelvis billigere å reise med elbil enn å være vanlig passasjer.

Også Autopass-ordningen har fått mye kritikk. Den gjør det mye dyrere å ta med bil, mens passasjerer reiser gratis. Det høres fint og flott ut for passasjerene. I en by kan det være en fin måte å få flere til å sette fra seg bilen. Problemet er at de færreste fergekaier ligger i byer eller tettsteder.

De fleste ferger tar deg med fra et ganske øde sted til et annet ganske øde sted. Svært mange av de reisende er avhengig av bil for å komme seg til jobb eller andre gjøremål. Derfor oppleves det som en provokasjon at kostnaden ble skjøvet over på dem.

I tillegg har det vært store ekstraregninger knyttet til innføring av utslippsfrie ferger. Det er en omlegging som er viktig av hensyn til klima, men som har svært liten betydning for passasjerene. For de fleste spiller det liten rolle om ferga går på strøm eller diesel så lenge den tar deg over fjorden.

Det blir ingen liten oppgave å innfri disse løftene. Særlig i Nord-Norge har mange fergesamband levd med kutt og kuttforslag de siste årene. Reaksjonene har vært ramsalte. I Lurøy hevdet aksjonister at de ble satt 50 år tilbake i tid og sammenlignet like godt fylkespolitikerne med svartedauden.

Ordføreren på Træna var fortvilet over nye fergetider der folk må stå opp midt på natta for å komme til sykehus og tannlege. Også i Nesna protesterte de mot kutt som kan få «enorme konsekvenser for øyene».

I Finnmark ville politikerne legge ned en rekke hurtigbåtanløp, og de aller minste samfunnene risikerte å miste all kommunikasjon.

For mange av de minste øysamfunnene har det vært en evig kamp for tilværelsen. De fleste er marginale samfunn. Mange har en negativ befolkningsutvikling. Trusselen om at ferga eller båten skal ryke, henger alltid over som en uværssky.

Folk langs kysten har alltid vært vant til å betale, og har i liten grad klaget på priser. Gratis ferge er mer enn de kunne drømme om. Det overoppfyller forventningene til selv den argeste distriktsopprører, og kan gi en helt ny giv til mange kystsamfunn.

Den nye regjeringen har skapt skyhøye forventninger om å snu sentraliseringen og skape ny optimisme i distriktene. Starten kunne knapt vært bedre. Det blir spennende å se hvor mye mer de klarer å innfri når plattformen presenteres i sin helhet onsdag.

Med dette løftet er lista lagt høyt.

