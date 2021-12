Leder

Nå er vi et annet sted

ET NYTT ALVOR: Helseminister Ingvold Kjerkol, statsminister Jonas Gahr Støre og helsedirektør Bjørn Guldvog må takle en ny, og alvorlig situasjon, med den nye omikron-varianten.

Som pandemien selv, kom også omikronvarianten brått kastende på oss. Samtidig som den, i likhet med coronaen tilbake i mars 2020, var en lenge varslet krise.

Vi burde ha lært oss å ta det som kommer, etter nær to år med corona-tiltak, nedstengninger og redusert sosialt liv. Men denne gangen, etter frydefull åpning av landet i september, med fest og julebord gjennom høsten, er det enda vanskeligere for mange å ta inn over seg at vi må i gang igjen.

Mange er slitne

Det får regjeringen merke til fulle. Hele landet samlet seg bak daværende statsminister Erna Solberg og hennes folk da coronaen kom til Norge, og de annonserte de første, inngripende tiltakene. Vi forsto alvoret. Og vi ble med på det mange kalte dugnad.

Nå er de fleste av oss vaksinerte. Vi vet at antagelig bare de færreste av oss blir veldig syke dersom vi blir smittet. Og vi vet at mange av dem som blir lagt inn på sykehus nå, er uvaksinerte.

Dette gjør det kanskje vanskeligere for dagens regjering å få den samme kriseforståelsen hos alle landets innbyggere. Mange av oss er slitne av alle tiltakene. Vi ser også at de rammer ulikt, og at de har en høy pris for mange. Særlig for grupper som allerede har det vanskelig.

Kan ikke fortsette slik

Kanskje er det derfor FHI denne uken gikk ut med alarmistiske tall for hvor ille det kan gå. Uten tiltak kan det om noen uker bli 90.000-300.000 smittede hver dag, var budskapet fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Tidligere har hun og hennes folk vært tilbakeholdne i sin bruk av slike fremskrivninger.

ALARM: FHI-direktør Camilla Stoltenberg presenterte dramatiske fremskrivninger av smittetall denne uken.

Igjen ser vi at vi sliter med beredskapen. Det er mangel på både ressurser og utstyr. Hurtigtestene er utsolgt mange steder, og kommunene har heller ikke nok. Vaksineringen har gått langsomt fordi det er for lite personell. Det er det samme sykehusene sliter med.

Vi vet ennå ikke hvordan den nye varianten virker. Derfor er det for tidlig å skissere en vei ut av pandemien. Men på et tidspunkt må vi finne ut av hvordan vi skal leve med et virus som stadig finner nye former, og setter samfunnet under press, igjen og igjen. Vi kan ikke fortsette å leve slik vi har gjort de siste to årene, på ubestemt tid.

Veien videre

Vi må ha en åpen og kritisk diskusjon om tiltakene. Om forholdsmessighet og konsekvenser. Om byrdefordeling og skadebegrensning. Og ikke minst - om hvor tålegrensen går. Både for den enkelte og for storsamfunnet.

Det kan virke som om Jonas Gahr Støre og hans folk trodde at pandemien var over, da de tok over regjeringskontorene i oktober. Så kom det en ny variant, som ingen kjente til for noen uker siden. Den sprer seg med rekordfart i alle land den har kommet til.

Vi er et annet sted nå. Vi må følge anbefalingene og påleggene fra myndighetene. Samtidig som vi må snakke grundig om veien videre. For dette handler om mer enn helse. Det handler om forholdet mennesker imellom, om økonomi og arbeid. Om barna våre. Om selve livet, rett og slett.