KROPPSFOKUS: – «Jeg vet dere mener vel, men jeg ber dere pent om å ikke kommentere kroppen min. Positivt eller negativt, jeg vil dere skal vite at det verken hjelper eller kjennes godt ut», skrev skuespiller Jonah Hill (her med kjæresten Sarah Brady på premieren for den aktuelle filmen «Dont’t Look Up») på Instagram. Følg det rådet, mener kronikkforfatteren.

På tide å avlære slankesnakket!

Julemat, julekaker, juleselskap, julestrømper og julesnacks. Julen er for mange en høytid for kos og hygge. Men julen er også høytid for kroppsrelaterte kommentarer og vonde følelser knyttet til mat.

CARINA ELISABETH CARLSEN, kroppspositivist og rådgiver

Jeg er et tradisjonsmenneske. Jeg reiser hjem til mamma og pappa lille julaften, vi har konkurranse om hvem som finner mandelen i grøten, og alle er like sure når de ikke vinner den. Selv lillebror, som egentlig ikke liker marsipan engang. På julaften er det julestrømper til oss alle, og ved julemiddagen er det mammas saus som er høydepunktet. Vi spiser rester og koser oss resten av romjulen, før kalkunen pryder nyttårsbordet.

Jeg tror vi er en ganske gjennomsnittlig julefamilie.

Men for mange er all denne kosen noe de ser frem mot med gru. For noen med spiseforstyrrelser eller på andre måter opplever skam rundt egen kropp, er det en ekstra krevende tid vi går i møte. Dagene som nå fylles av julematprat, juleselskaper og kos, kos, kos, trigger følelser som kanskje ellers er under kontroll, eller setter et økt fokus på et kroppshat en resten av året til en viss grad klarer å holde på avstand.

De av oss som har et anstrengt forhold til kropp, mat og følelser går med det en vanskelig tid i møte hvor mye av tiden går med til å legge overlevelsesstrategier for hvordan takle denne spisefesten. Hvordan skal vi svare når bestemor kommenterer vekten di? Eller når onkel drar den samme vitsen han drar hvert år, om at nå må vi ut å jogge skal vi gjøre oss fortjent til å spise mer. Hva skal vi svare når noen kommenterer vektøkning eller vektnedgang, og hvordan skal du overleve de vonde, gruende følelsene som skyller over deg?

Kropp er et betent og vanskelig tema. Jeg vil derfor be deg som leser dette om å ikke kommentere noens kropp eller matvaner denne julen, verken positivt eller negativt. Du gjør trolig langt mer skade enn det som var intensjonen, selv om det er aldri så hyggelig ment. I tillegg til å påføre andre skam når du spør «skal du spise enda mer nå?», «har du pause fra slankekuren nå, eller?», strenge blikk, risting på hodet, osv., setter du fokus på at kroppen deres er det viktigste ved de. Ikke minst påpeker du at de må slutte å se ut som de gjør, eller fortsette hva de nå enn gjør for å opprettholde den nye kroppen du nå komplimenterer.

Altfor ofte ligger det en spiseforstyrrelse til grunn, eller årsaker som er utenfor den enkeltes kontroll. Ved å komplimentere vektnedgang sier du underforstått at «endelig er du verdt å se på». Endelig er du bra nok.

Mange vil riste på hodet og mene at de ikke gjør dette. Og dersom de først kommenterer er det jo bare i beste mening. Dersom ikke nær familie skal kunne kommentere – hvem skal da kunne gjøre det?

Ingen.

Andelen av de som setter pris på uoppfordrede kommentarer om matvanene deres eller kroppen deres er svært lav. Tilnærmet null vil jeg tro.

Skuespilleren Jonah Hill tok et oppgjør med dette på sosiale medier tidligere i år, da han ba folk være så snill å ikke kommentere kroppen hans. «Jeg vet dere mener vel, men jeg ber dere pent om å ikke kommentere kroppen min. Positivt eller negativt, jeg vil dere skal vite at det verken hjelper eller kjennes godt ut.»

Å kommentere noen kropp negativt vil de fleste forstå at ikke har noe for seg. Det er skadelig, skaper usikkerhet og er vondt for mottager. Å kommentere kropp positivt ser derimot folk flest ut til å ha mindre forståelse for at er problematisk. Men uansett snilt eller slemt – du opprettholder tanken om at verdien ligger i utseende – hvilket absolutt ikke medfører riktighet.

Det er mange grunner til at folk går både opp og ned i vekt. Det kan være alt fra sykdom og medisiner til livsstil og gener. Men ofte forsaker vi helse for moral, og gjør vekt til et moralsk spørsmål du enten roses for eller straffes for. De stadige kommentarene om kropp bidrar også til fettfobien de fleste av oss har lagt til oss. Redselen for å bli eller være tykk, ligger ikke bare i spørsmålet om god eller dårlig helse, men kanskje i større grad om hvordan andre behandler oss på bakgrunn av kroppsstørrelse.

Slankesnakk er, dessverre, blitt en del av kulturen vår, og det er på tide å avlære det.

«Det er ikke hva du spiser mellom jul og nyttår, men mellom nyttår og jul», sies det. For min del synes jeg vi skal legge hele den debatten død, men det er likevel et utsagn vi alle godt kan se litt nærmere på. For selv om vi spiser og koser oss ekstra i julen, legger de færreste på seg spesielt mye. Når slankereklamene dukker opp i januar, er den eneste hensikten å påføre skam for et fabrikkert problem. Du trenger ikke trimme av deg noen juleribbe – den har mest sannsynlig trimmet seg bort av seg selv. Slankeindustrienes eneste hensikt er å tjene penger på en angst den i utgangspunktet ga deg for å tjene penger på din usikkerhet.

Gjennom pandemien har tallene for unge med spiseforstyrrelse skutt i været. Sosiale medier er fulle av dietter og «kurer» for vektnedgang, mange av de skadelige for både kropp og sjel, og avisene har allerede begynt fokus på slanking for å gjøre seg klar til jul. Samfunnet består av kropp, kropp, kropp – og ikke en hvilken som helst kropp. De store kroppene glimrer med sitt fravær, og dette opprettholder tankegangen om at det mest interessante med oss som er tjukke, er om vi «gjør noe med det». Hvor langt er vi villige til å gå for å slutte å være tjukke?

Men hva skal jeg da kommentere tenker du kanskje? Vi mennesker er mye mer enn kroppene våre, og det er en rekke flotte komplimenter du kan gi som ikke handler om noens utseende. Fokuser heller på vedkommendes personlighet, verdier eller hva de har oppnådd det siste året. Istedenfor å si «så slank du har blitt», si heller «du ser så glad ut». Istedenfor å si «så flott du har blitt», si heller «du lyser opp rommet».

Ved å aktivt endre fokuset fra kroppsfokus til personfokus, vil du ikke bare fortelle vedkommende at du bryr deg om dem, men du vil også kunne etablere en sterkere og mer meningsfylt relasjon. For hva hadde du selv foretrukket? Velmenende kommentarer om å roe ned på ribbespising, eller at latteren din fyller huset med juleglede?

Husk at din families tanker om kroppen din, ikke reflekterer verken deg eller din verdi. Det gjelder alt fra mødres sikkert velmente kommentarer, til bestefars eller bestemors vitsing om kroppen din. Uansett hvor glade du er i dem, og de er av deg – det er lov å sette grenser.

Ofte er vi redde for konsekvensene av dette, som å lage dårlig stemning, at det å si ifra vil utløse en rekke flere kommentarer og «men jeg vil jo bare hjelpe», «såpass må du tåle» eller «jeg bare tuller». Men du verken skal eller trenger å tåle.

Husk at ofte handler disse kommentarene om usikkerhet og uvitenhet fra deres side. Andres usikkerhet er ikke ditt ansvar. Du skal ikke måtte tåle andres internaliserte forakt for egen kropp, og hva de kanaliserer ut over deg. Hadde de vært sikre på seg selv, hadde de ikke hatt behov for å gjøre deg usikker.

Det er strengt, og det kan kanskje kjennes vondt ut både å lese, og kjenne på, men det er viktig for deg å huske på. Du skal ikke måtte tåle noe som går utover din psykiske helse på en negativ måte.

Det kan være tøft å si ifra, men du skal også ha det hyggelig uten å være redd for kommentarer på hva du spiser, hva du har på deg eller hvordan du ser ut. Å konstant vente på kommentarer du vet, eller i det minste forventer, skal komme er utmattende, vondt og reduserer livskvaliteten. Ikke blir det noen hyggelige jul av det heller.

Din kropp er din, og bare din.

Dersom du ønsker noens mening om den, spør du. Og hvis ikke kan de tie stille.