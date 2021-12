Leder

Vi trenger et sterkt Finnmark

Grensen mot Russland voktes både i luften, til sjøs, og på landjorden.

Forsvaret har rustet kraftig opp i Finnmark etter at Russland i 2014 annekterte Krim. Det er bra. Men Finnmark kan ikke forsvares med militære midler alene.

Norge trenger folk i Finnmark. Lys i husene. Barn i skolene. Mennesker på jobb. Innbyggere som bor og trives lengst nord i det lange landet vårt.

– Nå kan Finnmark forsvares, sier oberst Thomas Beck, sjef for Finnmark Landforsvar, til Klassekampen.

Etter den kalde krigens slutt, for mer enn 30 år siden, ble forsvaret bygget ned. Det var naturlig, den gangen. Men trusselbildet har endret seg, også i våre nærområder. Vårt naboland Russland har rustet kraftig opp. Selv om det fremstår usannsynlig med en russisk invasjon i Norge, så har russerne på andre måter utvist aggressiv atferd. Norsk etterretning advarer stadig mot de digitale truslene fra blant annet Russland.

NATO i nord

Det som skjedde i 2014, viser at vi aldri kan slappe helt av. Det viser at geografisk plassering alltid har betydning. At Norges plass på grensen til Russland gjør oss sårbare - og samtidig verdt å passe på.

Vi må være NATO i nord, og sørge for et troverdig forsvar av våre grenseområder både til havs og på land. Vi må kunne vokte vår egen grense, slik at vi kan holde stand frem til allierte kommer oss til unnsetning. Målet med et sterkt forsvar er å vise mulige fiender at prisen for å angripe oss, eller for på andre måter skape trøbbel i våre grenseområder, vil bli høy. Så høy at det ikke er verdt å prøve.

Soldater på feltøvelse - det er mye som skal læres (arkivbilde)

Under den kalde krigen var det å opprettholde en stabil bosetting i Finnmark en viktig del av norsk forsvarspolitikk. Det ble innført egne ordninger, som skattefordeler, og avskriving av studielån for Finnmarks innbyggere.

Et løft for Finnmark

Disse ordningene var både nyttige og nødvendige, den gangen. Men i dag er det ikke sikkert at dette er nok. Folk flytter fra Finnmark. Befolkningsnedgangen har vart i flere tiår. Vi er igjen i en situasjon der det er i hele nasjonens interesse at folk blir boende så langt nord. Vi er igjen der at Finnmark handler mer om forsvarspolitikk enn om distriktspolitikk. Det må få konsekvenser.

Norge er et langstrakt og sammensatt land. Det nye trusselbildet er en påminnelse om at vi er avhengige av hverandre - landsdeler imellom, og mennesker imellom. Nå er tiden inne for et nasjonalt løft for Finnmark. Det kan komme oss alle til gode.