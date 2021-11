Kommentar

Klæbo-klemme langs to spor

Av Leif Welhaven

Mens Erik Valnes (til høyre) hadde Viaplay-logo på skidressen, valgte Johannes Høsflot Klæbo å gå uten merket i Ruka. Det kan få følger.

Johannes Høsflot Klæbos tydelige sponsormarkering kan vekke til live en konflikt som er av stor betydning for maktforholdet i norsk skisport.

Uansett om man er enig eller uenig i hver enkelt sak, er det befriende med utøvere som står opp for det de mener. Johannes Høsflot Klæbo er en foregangsfigur – også på dette området.

Det er ikke lenge siden han uttrykte misnøye med skiledelsens passivitet rundt markeringer om menneskerettigheter. Nå er det et annet tema som skaper overskrifter – at Klæbo nekter å konkurrere med logoen til Viaplay på skidressen.

NENT/Viaplay-universet har sikret seg store deler av langrennsrettighetene. Kjøpet utløser redaksjonelle fordeler overfor konkurrentene, også etter at skirennene er ferdig.

Samtidig har medieaktøren nylig inngått en sponsoravtale med Norges Skiforbund, noe som er beskrevet som «et mulighetsrom for å synliggjøre samarbeidet for seeren».

Klæbo mener dobbeltrollen er så problematisk at han droppet sponsormerket i Ruka, og managerpappa Haakon sier nå at Viaplay-nekten fortsetter.

Det store spørsmålet er nå om dette isolerer seg til en krangel om uavhengighet og journalistiske prinsipper, eller om det også er et symptom på noe som kan få større følger.

Det er ikke noe nytt at forholdet mellom Klæbo og forbundet har vært anspent, men inntil videre har de klart å finne pragmatiske løsninger.

Et av de sentrale temaene er hvor stor grad av kontroll forbundet bør ha over de kommersielle avtalene, sett opp mot stjernenes individuelle handlingsrom. Slike strider har vi sett mange av.

Det har også vært snakk om hvor mye Klæbo-leiren kan lage sitt eget opplegg rundt stjernen, som har holdt hardt på å ha sine nære aller nærmest.

Siden det er forbundet som kontrollerer lisensen fra Det internasjonale skiforbundet (FIS), har de i utgangspunktet stor makt over utøverne. Dette så vi tydelig illustrert i Kristoffersen-saken, for eksempel.

Men nå befinner norsk langrenn seg i en situasjon der skiforbundet er veldig avhengige av Johannes Høsflot Klæbo. Både rent sportslig, men også som trekkplaster overfor næringslivet, er Klæbo av enorm betydning for en gren som sliter med å holde på posisjonen.

Derfor blir det ekstra interessant å se hvordan forbundet nå reagerer overfor Johannes Høsflot Klæbo.

Straffer de ham? I tilfelle med hva?

Dette er ingen enkel balansegang for forbundstoppene. Trolig vil utfallet av samtalene som nå pågår kunne få følger for det virkelig store bildet fremover.

Det er et klart signal at Kkæbo-leiren nå åpent sier at «Det er flere ting her vi reagerer kraftig på, og som vi har tatt med forbundet».

I et lengre perspektiv er det aller største spørsmålet om Johannes Høsflot Klæbo forblir på landslaget karrieren ut.

Stridene rundt Petter Northug var som kjent mange og lange, og han endte jo med å bryte ut i en periode. Hvordan samarbeidsklimaet mellom Klæbo og forbundet forløper fremover, er i skrivende stund helt åpent.

Den konkrete saken som utløste den aktuelle striden, reiser vanskelige spørsmål om uavhengighet, partnerskap og skillet mellom integritet og troverdighet.

Klæbo-leiren er tydelig på at «Johannes ønsker ikke å gå i reklame fra noen av mediene som dekker han regelmessig redaksjonelt. Det er viktig med avstand, og når ikke Skiforbundet velger å holde en klar og definert avstand, så velger Johannes å gjøre det».

Det er en overordnet diskusjon det er grunn til å ta, og som også vi i bransjen bør gå inn i.

Det er ikke noe nytt at medier også er sponsorer av idrettsaktører, og skottet mellom en redaksjonell og en kommersiell side i mediehusene er sentralt.

Men mediene må tåle at det reises en debatt om hvordan en slik dobbelt funksjon kan oppfattes utad, uansett hvor flinke vi selv mener at vi er til å skille.

Selve Viaplay-saken skiller seg imidlertid ut på et par sentrale punkter.

Når Adresseavisen inngår en sponsoravtale med Rosenborg, har de ikke samtidig kjøpt seg konkurransemessige fortrinn som rettighetshaveren til Eliteserien har.

Det sammenlignbare med langrennssaken, ville vært om TV2 i sin kommende redaksjonelle satsing på norsk fotball også skulle kjøpt logoplass hos klubbene.

Her finnes det tidligere saker å diskutere hos flere aktører, som VGs rolle overfor Magnus Carlsen.

Men det kanskje viktigste som endrer bildet nå, er at rettigheter kommer på hendene til miljøer uten et apparat og en dokumentert kompetanse om kritisk journalistikk.

I NRK er det satset betydelig de siste årene på å utfordre makten i skisporten, samtidig som alt fra sporet ble formidlet. Nå er det grunn til å uroe seg over at vaktbikkjerollen havner mer i bakleksa.

Det kan være at Viaplay fremover beviser at kritikerne tar feil, men den prinsipielle diskusjonen har verdi.

Og det er uansett grunn til å applaudere at en skistjerne som Klæbo er opptatt av å avstand og nærhet til miljøene som dekker ham redaksjonelt.

Hvilke konsekvenser det vil medføre, er det all grunn til å følge nøye med på fremover.