SKYTINGEN I OSLO: – I kjølvannet av angrepet har det oppstått en diskusjon rundt PST sin måte å kommunisere trusler på, skriver kronikkforfatterne. Avbildet er blomster foran London pub etter skytingen.

Debatt

Trusselkommunikasjon er mer enn usikkerhetsformidling

Trusselnivået mot Norge må bli formidlet på en forståelig måte til norske borgere. PSTs trusselskala har, sett i lys av angrepet i Oslo 25. juni, et forbedringspotensial.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SIMEN BAKKE, sikkerhetsrådgiver med mastergrad i risikostyring

OLE A. LINDAAS, konsulent og førsteamanuensis II, Høgskolen i Innlandet

Det har nå gått én måned siden angrepet i Oslo natt til 25. juni hvor to personer ble drept og flere skadet ved utestedene Per på Hjørnet og London pub.

I kjølvannet av angrepet har det oppstått en diskusjon rundt PST sin måte å kommunisere trusler på. En grunnleggende forutsetning for at vi som medborgere skal få en god forståelse av trusselbildet, er at ansvarlige myndigheter evner å formidle truslene på lettfattelig vis.

Vår påstand er at PST i sin formidling lener seg til en trusselskala som er mer usikkerhetssentrert og tilbakeskuende enn trusselsentrert og fremadskuende. All den stund fremtiden alltid vil være beheftet med usikkerhet gjør dette det krevende å forstå hva som egentlig blir kommunisert.

Rett i etterkant av angrepet hevet PST trusselnivået til nivå fem, som er det høyeste nivået på PSTs trusselskala. Kravet for å sette dette nivået er at det er gjennomført en terroraksjon eller at det foreligger en uavklart trussel i Norge. Definisjonen legger følgelig til grunn at det er den foreliggende uvissheten rundt mulige angrep – da gjerne i tilknytning til allerede utførte angrep – som skal virke styrende for bruken av høyeste nivå på skalaen.

I utgangspunktet virker en slik nivåfastsettelse høyst rimelig. Utførte terrorhandlinger har ofte en tendens til å bli etterfulgt av nye. Samtidig vil den store ressursinnsatsen som kreves for å håndtere pågående terror raskt kunne utfordre evnen til å motvirke nye anslag. Dette trekker klart i favør av at man praktiserer ett føre-var prinsipp der trusselnivået heves i

etterkant av et angrep.

Men samtidig omhandler trusler det som kan skje, ikke det som har skjedd. Utførte terrorhandlinger berettiger kun en heving av trusselnivå dersom de underbygger forestillinger om at nye terrorhandlinger er i emning.

Les også Vi må tas med på råd Politiet satte oss i den umulige situasjonen å lytte til dem, eller være ansvarlige om noe skulle skje.

Sett i det lys er problemet med PSTs skala at referansepunktet for å sette trusselen til høyeste nivå, er noe som allerede har inntruffet, fremfor tydelige forventninger om hva som kan inntreffe. Usikkerheten i kjølvannet av terrorangrepet anses som tilstrekkelig til å legitimere at høyeste nivå blir satt uten at det stilles krav til ytterligere dokumentasjon om hva som kan være under oppseiling.

La oss illustrere problemet med ett eksempel. Gitt at det én eller flere dager etter angrepet hadde fremkommet konkret informasjon om at et nytt og enda mer alvorlig angrep mot Nationaltheatret T-bane stasjon var i emning, ville PST av åpenbare grunner hatt behov for å kommunisere dette.

Men som følge av at trusselnivået allerede var på høyeste nivå, ville det ikke vært mulig å benytte skalaen til å formidle en ytterligere forverring av trusselbildet. Mulighetene var uttømt.

Med dagens skala vil paradoksalt nok PST ikke være i stand til å beskrive en ytterligere forverring av trusselsituasjonen dersom bevismengden skulle øke og usikkerheten glir over i stadig sikrere antagelser om et nært forestående angrep.

Det ligger i sakens natur at det er ytterst krevende å komme med presise

sannsynlighetsanslag over mulige trusler. Især gjelder dette i vurderingen av faren for terror, hvor man ikke bare må forsøke å avdekke ulike aktørers intensjoner, men også finne ut hvem de er og hvem de samhandler med.

Les også Vil ikke svare på om Bhatti-post ble fanget opp 14. juni postet den norske islamisten Arfan Bhatti en oppfordring til drap på homofile på Facebook.

Tar vi i tillegg med at terrorister gjerne søker å holde sine aktiviteter skjult, kan det å prøve å avdekke terroranslag langt på vei arte seg som det å lete etter den berømmelige nålen i høystakken.

Uansett hvor krevende det er å avdekke terrortrusler, er det imidlertid viktig at trusselnivået på forståelig vis blir formidlet. Å peke på usikkerhet blir i den forstand for ullent og intetsigende.

Rett nok er det ubehagelig å befinne seg i en situasjon hvor det oppfattes å foreligge en usikkerhet for terrorangrep. Men det er enda mer ubehagelig å befinne seg i en situasjon der usikkerheten går over til å bli en høyst reell fare.

At faren for terrorhandlinger søkes sannsynliggjort, innebærer ikke at usikkerheten skyves under teppet. Det betyr kun at man evner å si noe om utviklingen i trusselbildet til tross for usikkerheten.

Vårt budskap er at PSTs trusselskala er lite egnet til å formidle en slik forverring.

Øverste trinn på skalaen mangler det som burde vært å forvente, nemlig at vi beveger oss i en retning der muligheten for et terrorangrep har gått over fra å være omgitt av usikkerhet til å ha blitt sannsynliggjort.