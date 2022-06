JA TIL NATO: – SV har alltid stått for en avvisning av blokkpolitikken, og for internasjonal solidaritet. Vi er langt unna den verden vi ønsker oss. Men en NATO-utmelding bringer oss ikke nærmere. Det vil gjøre Norge mer utrygt, og ikke gi et svar på hvordan freden i Europa skal sikres, skriver kronikkforfatterne.

NATO-utmelding skaper ikke fred

Å melde Norge ut av NATO vil ikke føre til fred og stabilitet i Norge, Europa eller resten av verden. Derfor bør SV ikke lenger gå for utmelding, men heller jobbe for endre alliansen innenfra.

TRINE ØSTERENG, rådgiver i Tankesmien Agenda og tidligere utenrikspolitisk rådgiver for SV

KRISTIAN TAKVAM KINDT, landsstyremedlem i SV og tidligere utenrikspolitisk rådgiver for SV

Det store og viktige spørsmålet etter Russlands invasjon av Ukraina, er ikke om vi bør være for eller mot NATO. Spørsmålet er: hvordan kan vi skape fred i Europa? Og hvordan kan Norge, og andre europeiske demokratier, ivareta vår sikkerhet, samtidig som vi legger til rette for avspenning og nedrustning?

Å melde Norge ut av NATO gir ikke et godt svar på disse spørsmålene. Derfor bør SV ikke lenger si at vi jobber for en utmelding, men heller meisle ut en politikk for sikkerhet, fred og stabilitet, både hjemme og ute.

Det er fire grunner til at en NATO-utmeldelse ikke er et riktig steg på veien dit:

For det første har vårens hendelser vist nødvendigheten av en troverdig sikkerhetsgaranti, også for Norge. I Ukraina har russiske styrker gått frem med hensynsløshet og vold som på brutalt vis har vist viktigheten av å ikke stå alene.

Å sørge for sikkerheten til innbyggerne er den kanskje mest grunnleggende oppgaven for alle regjeringer. Alle partier må ha realistiske svar på hvordan Norge skal sikres mot militære trusler. Hypotetisk sikkerhet i teoretiske allianseformer gir ingen sikkerhet for innbyggerne.

Når det ikke finnes realistiske alternativer til andre allianser enn NATO, vil en utmelding svekke Norges sikkerhet.

Det fører oss til grunn nummer to. For Sverige og Finland vil mest sannsynlig bli medlemmer i NATO. Medlemskapet gjør SVs idé om et nordisk forsvarssamarbeid langt mer sannsynlig enn før, men da innenfor rammene av NATO-alliansen.

Den nordiske utvidelsen kan gi nye muligheter for å utvikle NATO mer i retning av en forsvarsallianse som tjener norske interesser og prioriteringer bedre enn i dag.

Sammen kan de nordiske landene presse på for økt fart i nedrustningsarbeidet innad i NATO, og jobbe for at NATO går bort fra førstebruk av atomvåpen. Vi kan jobbe mot deltagelse i out-of-area operasjoner og jobbe sammen for å minimere den amerikanske tilstedeværelsen i Norden.

Alt dette vil kunne føre til lavere spenning, og er resultater vi ikke kan få til ved å stå på utsiden.

På samme tid gjør den nordiske utvidelsen tanken om et nordisk forsvarssamarbeid utenfor NATO fullstendig urealistisk.

For det tredje vil en utmelding av NATO måtte føre til en astronomisk økning av forsvarsbudsjettene.

SV har det siste tiåret argumentert for å ta penger fra rådyre jagerfly til hær og forsvar av kyst og havområder. Det ville vært fornuftig, men i dag er det ikke lenger mulig å endre denne prioriteringen. Penger må hentes fra et annet sted.

Forsvaret står også i fremtiden fremfor store investeringsbehov. I 2019 mente forsvarssjefen at Norge måtte bruke 25 milliarder kroner mer, hvert år, for å ivareta vår sikkerhet. Og det var innenfor rammene av NATO.

SV har romsligere budsjetter enn for eksempel Arbeiderpartiet, fordi man vil ha mer skatt på høye inntekter og formue, men disse pengene skal også brukes på å innføre store velferdsreformer og viktige klimatiltak.

Vi får det ikke til å gå opp at man samtidig skal gjøre forsvarsutgiftene så store som NATO-standpunktet nå legger opp til.

Det vil rett og slett være totalt uforsvarlig pengebruk, og ikke det vi trenger for å møte ulikhetskrisen og klimakrisen.

For det fjerde bør SV, som et parti som er opptatt av internasjonal solidaritet, ha en politikk som ikke bare sikrer oss selv, eller våre nordiske naboer, men som også sikrer andre små og uavhengige demokratier i Europa.

De baltiske landene og andre små stater i Øst-Europa mot grensen til Russland er avhengig av en forsvarsallianse for å reelt sett kunne verne om sin uavhengighet.

Da er det ikke særlig solidarisk å si at vi stiller oss på utsiden, og er uvillige til å bidra for å ivareta deres sikkerhet.

Vi er ikke naive om NATOs negative innvirkning på verdensfreden de siste tiårene. Vi deler mye av kritikken og mener endring av alliansen er nødvendig. Norge må gjøre egne vurderinger også som medlem av en militær allianse.

SV har alltid stått for en avvisning av blokkpolitikken, og for internasjonal solidaritet. Vi er langt unna den verden vi ønsker oss. Men en NATO-utmelding bringer oss ikke nærmere.

Det vil gjøre Norge mer utrygt, og ikke gi et svar på hvordan freden i Europa skal sikres.