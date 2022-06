Kommentar

Sommerskvis med strafferunde

Av Leif Welhaven

Det ble ingen snarvei på Tusenfryd, men forskjellene på familier har aldri vært så tydelige som de kommer til å bli denne «sommerferien».

«Vi må slutte å kalle det ferie. Det er fritid med barn», sa en jeg kjenner i et selvironisk øyeblikk nylig.

Da hadde det akkurat sunket inn at det årlige puslespillet er utvidet med enda flere brikker i vår del av landet dette året.

Ni uker utgjør 63 døgn. Et hav av sommerdager skal fylles med innhold frem til skolestart. Hvordan foreldre klarer å hoppe uti dette uten å drukne, henger tett sammen med familiens forutsetninger.

Nå er det bare å gjøre seg klar for den store forskjellssommeren.

Allerede har vi fått en forsmak på ulikhetene gjennom ordet «sommeravslutning».

Kulturen vår tilsier jo at alt mulig barna holder på med må ha et eget avslutningsarrangement rett før ferieavbrekket. Disse skal selvsagt avholdes i akkurat det samme tidsrommet.

For noen er organiseringen en lek, kakebakingen et overskuddsfenomen og sommersamlingene et selvfølgelig samvær med smil og glede.

For andre er den siste uken før ferien en brutal forsmak på at sommer er det samme som praktiske floker.

Hvis du står der med kun to hender, flere barn og ingen medhjelpere er det ikke bare-bare å få avsluttet skoleåret.

For foreldrene som sommersliter forandrer livet seg gjerne brått når juni ebber ut: I det ene øyeblikket er det altfor mye praktisk å stable, i det neste handler det om å få tiden til å gå, uten organiserte aktiviteter som bærebjelke.

Sannsynligheten for en vellykket sommer henger ikke bare sammen med rammebetingelsene dine, men ytre forhold spiller inn for små og store.

Noen har sitt eget sommerparadis å reise til. Skuldrene kan senkes, seilbåten finnes frem, det er tid for hvilepuls og kvalitetstid.

Barna får sommeropplegget skreddersydd av mor og far, og det er mer enn nok plass til å invitere lekekamerater med på ferie.

Når hyttedagene begynner å bli litt mange, er det tid for å forflytte familien til sydligere strøk. Å utvide sommerferien fra åtte til ni uker er jo da en ypperlig anledning til å bli en ekstra uke på en eller annen riviera.

Og dersom ungene vil avrunde med litt fysisk aktivitet før skolen begynner igjen, er det bare å be foreldrene punge ut for en fotballskole eller en sjøleir.

Hvis du snart sitter på det ferieflyet eller later deg på det private svaberget, kan det kanskje være en idé å tenke litt over hvor heldig akkurat du er.

For mange er nemlig den varmeste årstiden den vanskeligste å få til å gå i hop. For alenemoren eller alenefaren kan sommerukene fremstå enda mer uoverkommelige når ferien utvides.

Kanskje må du selv jobbe ekstra i juli for å få det til å gå opp, om kvelden eller om natten, mens den gnagende frykten for at barna skal kjede seg er ustanselig.

Muligens klager ikke ungene direkte, men du merker det på blikkene deres likevel. De vet så inderlig vel at de er blant dem som aldri har råd til å reise bort.

Hvordan blir det å komme tilbake på skolen og få spørsmålet «hva gjorde du i ferien?», hvis det ærlige svaret er «ingenting»?

Ulikhetenes årstid handler også om mye mer enn penger.

Forskjellen på sommerro og sommerskvis kan påvirkes av hva slags apparat barnefamilier har rundt seg.

I dagens samfunn kommer for eksempel besteforeldre i usedvanlig ulike utgaver.

Noen foreldre har en uforskammet sprek seniorgenerasjon parat, som mer enn gjerne bistår med barnepasset når det butter, og da ofte med et energinivå som sliter ut ungene snarere enn omvendt.

Med økende levealder og bedre helse blant eldre skulle en tro at redningen var nær for mange trengende barnefamilier.

Men du har jo også en annen, ikke helt ubetydelig andel av dagens besteforeldre.

Du vet, gjengen som definerer alderdommen som en eneste lang egotripp. De som knapt er hjemme mellom utenlandsreisene, og som brått skal ta igjen alt de ikke rakk mens de stod i arbeid.

De synes det er hyggelig å få presentert barnebarna iblant, men kun når solen skinner og på den eldre gardes premisser. Å stille opp uforbeholdent på en regnsværstirsdag kan jo fort kollidere med noe selvrealiserende, må vite.

Helsen til familiemedlemmer i alle aldre står naturligvis også sentralt for hvorvidt maratonsommeren blir en gave eller en plage. Har du for eksempel barn med spesielle behov står du overfor helt andre utfordringer enn dem med en frisk og rask flokk.

Livets lotteri plasserer oss alle på en skala, der totalbildet settes sammen av en lang rekke faktorer. Utfallet ender et sted mellom ytterpunktene «supersommer» og «fast track til feriestress».

I sosiale medier kommer nok de fleste til å skinne som normalt uansett. Med ni uker å ta av øker jo muligheten for flest mulig «likes».

Men i virkeligheten er det nok mange som opplever den ekstra fritiden som en strafferunde.

Det hadde vært interessant å vite de ærlige svarene på følgende spørsmål:

Gleder du deg til sommerferien, sånn helt innerst inne?

Blir det feriekos eller feriekaos?