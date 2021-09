Kommentar

Mangfold sikrer stabilitet

Av Hans Petter Sjøli

Bjørnar Moxnes som Ap-leder? Vidar Kleppe som Høyre-sjef? Ikke i et politisk mangfoldig land som Norge.

Å følge med på en norsk partilederdebatt er for tiden en barsk utfordring. Ikke fordi det er så himmelropende dumt det de velgerjagende partilederne sier (tvert i mot, de er flinke alle sammen), men fordi det er så mange av dem.

Partilederne, altså.

Og tvert de får, eller tilraner, seg ordet, kommer talepunktene på rams, uansett hva spørsmålet var. Og nåde den som holder på ordet for lenge, for da kommer representanter for min yrkesgruppe og beskylder vedkommende for å være for omstendelig. Terningkast tre.

Hadde det ikke vært enklere med to partier, til nøds tre-fire, ett eller to på hver side av streken? Ville ikke det gjort valget – både for velgeren og det politiske systemet – mer oversiktlig og mindre kaotisk? Mer stabilt?

Høyre mot Arbeiderpartiet, omtrent som i USA? Republikanerne mot Demokratene. Eller som i Storbritannia: Toryene mot Labour. Ville ikke det ha spart oss for masse uansvarlighet fra radikale, uansvarlige småpartier som lover penger til alt og som har formuleringer i programmene sine som burde skremme både futen, fanten og fanden sjøl?

Alle som får skabb og lemus av de «rabiate» småpartiene som hyler og krever, har sin motsats blant partimangfolds-entusiastene, som gjerne hadde sett en enda lavere sperregrense for å komme inn på Stortinget (partiet Rødt, for eksempel, vil senke den til to prosent). Disse argumenterer for at et to-/fåpartisystem er udemokratisk fordi det umuliggjør reell endring. En politisk regnbue, derimot, åpner for nytenkning og radikalisme, vil de hevde, og en mulighet til faktisk å slå inn på en fundamentalt ny kurs for land og folk (nevnte Rødt har, tro det eller ei, revolusjon på programmet fortsatt).

Men begge disse posisjonene er bygget på misforståelser. Et stadig mer utvidet flerpartisystem, som vi har her oppe mot nord, kan bety mer, ikke mindre politisk stabilitet.

Satt helt på spissen, og med et rungende ja til en sperregrense på fire prosent som premiss: Jo flere partier, jo mer forutsigbarhet.

På 1950-tallet var amerikanske statsvitere bekymret for at topartisystemet var i ferd med å bli for lite polarisert, skriver Lilliana Mason i boken «Uncivil Agreement». Partiene var stort sett enige om det meste, og politikerne ble rekruttert fra samme sjikt. Observatørene var bekymret for at interessen for politikk skulle gå rett til bunns, med de demokratiske og representative utfordringene det ville innebære.

I dag er det mange som ser tilbake til 50-tallet med tungt vemod, iallfall i et USA som politisk sett er kløyvd i to. Donald Trumps presidentskap var en bisarr kulminasjon av ønsket om en mer motsetningsfylt politisk kultur.

I dag er det republikanske partiet – The Grand Old Party – nærmest å regne som et høyrepopulistisk datterselskap i Trump-organisasjonen, og det politiske systemet har mer eller mindre brutt sammen. Folk snakker ikke sammen på tvers av partigrensene, mistroen er bunnløs. Polariseringen river landet i stykker. Joe Biden ber på sine knær om at folk skal vaksinere seg – mens sykehusene tar i mot stadig flere covid-pasienter, og dødstallene øker.

Hvorfor er det blitt slik? Det er mange grunner til det, selvsagt, men det har altså skjedd innenfor et topartisystem som skulle sikre stabilitet og «Keine Experimente» – gamlekansler Adenauers parole for aldri igjen å havne i skjebnesvangert politisk ulage av 30-tallstypen.

Men land der valgsystemet gjør at kampen om makten reelt sett står mellom to store partier er sårbare, viser det seg. De store partiene er svært brede koalisjoner og består av fløyer som står langt fra hverandre i fundamentale spørsmål. I vår tid, der det ikke lenger er mulig å holde stram (og illiberal) kontroll over meningsmylderet, slik for eksempel Haakon Lie behersket i Ap, kan dette ende aldeles galt.

Man kan for eksempel havne i en situasjon som i Storbritannia, der et overraskende flertall av medlemmene i sosialdemokratiske Labour i 2015 brått valgte en ytterliggående venstreradikal leder, omtrent som om Rødts Bjørnar Moxnes ble leder i Arbeiderpartiet.

Jeremy Corbyn kom til makten fordi de aller mest radikale fløyene i Labour og omland klarte å utnytte maktvakuumet etter det første valgnederlaget i kjølvannet av den lange Blair/Brown-perioden. Labour ble med ett et av Europas mest venstrevridde partier, med en politikk som Rødt-folk i Norge fikk revolusjonær hjertebank av, og som i neste omgang skapte en motreaksjon på høyrefløyen, gjennom en gryende radikalisering av Tory-partiet (påvirket av den partipolitiske løsarbeideren Nigel Farage, det skal sies).

Det er umulig å se for seg en dyp og fundamental kursendring som Brexit uten disse prosessene. Relativt små klikker på hver side av topartiskillet fikk plutselig en unik mulighet til å radikalisere mainstream-politikken, og det «stabile systemet» ga etter. Så langt gikk det, at overklasse-rabagasten Boris Johnson til slutt ble leder i Tory-partiet og statsminister – noe Johnson selv pleide å si var like sannsynlig som at Elvis lever i beste velgående på Mars.

Trumps nær totale overtakelse av det republikanske partiet er det aller mest eklatante eksemplet på at en i utgangspunktet marginal ytterfløy har overtatt makten i et etablert, «statsbærende» parti. En norsk parallell kunne være om Demokratenes Vidar Kleppe på snedig vis klarte å manøvrere seg inn til lederskapet i Høyre og dermed ble den norske høyresidens statsministerkandidat.

Partimangfoldet i Norge forhindrer slike plutselige rystelser. For istedenfor å konspirere innenfor de store, baler ytterfløyene med egne partiprosjekter, i håp om å kunne karre seg over sperregrensen og få en lillefingernegl på styringsrattet. De store kan konsentrere seg i relativ ro og mak om å styre landet på stødig vis, og unngå radikale brudd a la Brexit eller Trump. Et farvel til EØS vil aldri skje i det politisk mangfoldige Norge.

Småpartiene er som ventiler i det politiske systemet. Grønne partier har fremskyndet klimavennlige grep, og høyrepopulistene har, de skal få den, bidratt med sin drøye skjerv til en realitetsorientering på migrasjonsfeltet. Men endringene skjer gjennom små og gradvise justeringer i og av de etablerte styringspartiene, ikke gjennom radikale sprang etterfulgt av samfunnsnedbrytende polarisering og ufred.

Jo da, mye er uforsonlig i norsk politikk og samfunnsdebatt også, men sånn skal det jo være i et levende liberalt demokrati. Men amerikanske, eller britiske, tilstander har vi heldigvis ikke. De etablerte holder kursen som før i de avgjørende spørsmålene, mens de små og radikale suges opp av systemet og annammer budsjettdisiplin og konstruktive parlamentariske manerer.

Den norske modellen leverer tross partimylderet – og iallfall så lenge pengene rekker. Godt valg!