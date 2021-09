DEMONSTRANTER: – Sivil ulydighet er et dypt personlig og demokratisk virkemiddel. En sikkerhetsventil i demokratiet som forutsetter kjærlighet til demokratiet, skriver MDG-politiker Rasmus Hansson. Bildet er fra en av gruppen Extinction Rebellion sine aksjoner i Oslo 23. august i år.

Sivilisert ulydighet

Tenker de seg om, Høyres Peter Frølich, Frps Sylvi Listhaug og andre som øser forakt over virkemiddelet sivil ulydighet og folk som bruker det i kampen om det mange kaller vår tids største utfordring?

RASMUS HANSSON, stortingskandidat (MDG)

«Ekstremister! Sånne folk kan du få billig av meg», sier Høyres justispolitiske talsmann Peter Frølich om fredsommelige klimademonstranter i Olje- og Energidepartementet. «Klipp håret og få deg en jobb!», er Frp-Listhaugs imponerende uoriginale melding til demonstrantene.

Sivil ulydighet er et dypt personlig og demokratisk virkemiddel. En sikkerhetsventil i demokratiet som forutsetter kjærlighet til demokratiet. Sivil ulydighet stiller strenge krav til brukeren. Total ikkevold, ingen egen vinning, full vilje til å ta de konsekvensene samfunnets øvrige regler medfører; mulig arrestasjon, bøter, fengsel osv.

De som bruker sivil ulydighet utsetter seg for personlige belastninger og kostnader, fordi de vil bidra til en sak som er større enn dem selv. Sivil ulydighet brukes for å forsvare de svake interessene mot de sterke som uunngåelig vinner bedre fram i de store samfunnsprosessene. Ikke minst naturen og klimaet som ikke ivaretas av makten og pengene og ikke har egen stemme. Sivil ulydighet er sivilisasjon.

Burde ikke Rosa Parks nektet å overlate buss-setet sitt til en hvit fyr i Montgomerey, Alabama i 1955? Hun nektet, brøt noen regler, provoserte skjorta av den hvite makten, og ble gnisten som antente den afro-amerikanske borgerrettsbevegelsen. Burde Hans Nielsen Hauge latt være å utfordre kirkens totalitære monopol på å avholde religiøse møter, da han trasket landet rundt i mellom 1787 og 1804?

Det hadde spart borgerskapet for mange sure oppstøt og Hauge for fengsel og ødelagt helse, men kanskje det hadde gått enda 100 år til før noen tok innersvingen på kirkens religionsmonopol.

Sammen med mange andre deltok jeg i sivil ulydighet i Alta-konflikten. Jeg fikk noen uker i Oslo Kretsfengsel og en haug sånne kommentarer som Frølich og Listhaug fortsatt terper på. Men Norge fikk et Sameting og norsk samepolitikk fikk en totalreform. Norsk naturvern og vassdragsvern ble styrket. De fleste av oss har klippet håret og fått jobb. Vi føler oss ekstremt lite truffet av anklager om ekstremisme, og føler vel heller at de fleste i ettertankens lys mener vi gjorde noe viktig.

Organisasjonen Extinction Rebellion har aksjonert for å fremmet samme synspunkt i klimapolitikken som FNs klimapanel, det Internasjonale energibyrået og for den saks skyld tidligere Høyrestatsråd Victor Norman: Stopp oljeletingen, sett en sluttdato for olja.

Det er forståelig at Høyre, Frp, Sp og Ap synes det er irriterende å bli kritisert fra stadig flere for klimapolitikken de fører. Men klima-fasiten på åtte år med Arbeiderpartiet & co pluss åtte år med Høyre & co i regjering er enorm eksport av olje, gass og dermed norsk CO2, og bare fire prosent utslippskutt på hjemmebane.

Derfor er det mindre forståelig at partiene som har hatt ansvar i disse 16 årene er så dypt nedgravd i forsvarsstilling at de nekter å erkjenne det alle vet og alle ser; norsk klimapolitikk må trappe opp mål og tiltak kraftig for at Norge skal gi et anstendig bidrag til å begrense den globale oppvarmingen til Paris-avtalens felles ambisjon om 1,5 grader oppvarming. Det mentalt, politisk og økonomisk i særstilling viktigste tiltaket Norge må gjøre, som også klimademonstrantene krever, er å beslutte stans i olje- og gassleting og sette sluttdato for oljevirksomheten i 2035.

Aller minst forståelig er det at politikere fra liberale partier med individets frihet og ansvar som ideologisk kjerneved, bare flåser og føyser vekk sivil ulydighet som politisk virkemiddel. Høyres justispolitiske talsmann avslører en skremmende mangel på perspektiv når han ikke ser forskjell mellom sivil ulydighet og ekstremisme. For gode liberalere bør det være tankevekkende hvis Høyre har lagt individets personlige ansvar fullstendig til side til fordel for firkantjuss.

Enda verre er Frps Sivert Bjørnstad, som vil fjerne statsstøtten til Natur og Ungdom og andre «organisasjoner som støtter sivil ulydighet». Liberalisten Bjørnstad, som på sin hjemmeside oppgir hjertesakene «Frihet til enkeltmennesket» og «Privat initiativ skal verdsettes høyt» vil bruke statens økonomiske makt til å kverke sivilsamfunnsorganisasjoner som gjør ting Frp misliker politisk. Det er et vanlig og velprøvd virkemiddel for å utrydde frie meninger, og brukes med liv og lyst av autoritære ledere.

Heldigvis trenger man ikke løfte blikket mye for å se at historien kommer til å gi både de lang- og korthårede klimademonstrantene rett, ikke de politikerne som fortsatt nekter å innse at klimakrisa krever en helt annen og ambisiøs klimapolitkk av Norge.