Kommentar

Lettelse og fortvilelse

Av Anders Giæver

Birgitte Tengs, som ville vært tidlig i førtiårene om hun ikke var blitt drept.

Lettelsen over at drapet av Birgitte Tengs kan gå mot en oppklaring veies opp mot fortvilelsen over de mange forferdelige konsekvensene denne saken fikk for mange, også i tiårene etter drapet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Birgitte Tengs ville fortsatt vært en kvinne midt i livet om hun ikke var blitt frarøvet livet vårnatten utenfor Kopervik for over et kvart århundre siden. Hun kunne vært yrkeskvinne, mor, datter, ektefelle, kjæreste, venn og samfunnsborger.

Alt dette ble hun frarøvet. De som sto nær henne mistet alt dette. Og mer.

Drapet, etterforskningen, og rundene i rettsapparatet splittet familien, lokalmiljøet og fagmiljøer.

Fetteren hennes som ble dømt og senere frikjent, men pålagt erstatningsansvar i den sivile delen av ankesaken, har måttet leve et helt voksenliv med mistanken om å ha begått en av de aller verste forbrytelsene begått av et menneske. Også familien hans har måttet leve med dette.

les også Pågrepet mann er tidligere avhørt i etterforskningen av begge drapene

Saken fikk også enorme konsekvenser for Stian Elle, KRIPOS-etterforskeren som ledet avhørene av fetteren som førte til den omstridte «tilståelsen». Og dermed også for Elles familie.

Det er mye dyrekjøpt lærdom å hente. Mest konkret har det ført til en profesjonalisering av politiets avhørsmetoder.

Akademiseringen av politiet var i et tidlig stadium da drapet skjedde. Den teknologiske utviklingen har passert en rekke gjennombrudd siden den gang, ikke minst når det gjelder DNA-bevis.

les også Mann i 50-årene siktet for drapet på Birgitte Tengs – mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

Skal vi prøve å finne noe positivt, gir den siste utviklingen i saken fornyet håp om at flere såkalte «cold cases» kan oppklares – selv et kvart århundre etterpå.

Og nå er det altså en ny mistenkt i saken.

En mann som – om mistanken til politiet stemmer – ikke bare har drept og skjendet en kvinne som fortsatt nesten bare var et barn, men som i så fall også har latt en uskyldig mann leve med mistanken i 25 år.

Og som i tillegg kan være skyldig i enda et drap.

Slikt vil provosere rettferdighetssansen til de fleste av oss.

Derfor er det viktig å huske på at er det én lærdom vi i hvert fall kan lære av den forferdelige Birgitte Tengs-saken, så er det å ikke trekke noen forhastede konklusjoner.