Tallene må på bordet

DEBATT OM LØNN: De siste dagene har flere aktører diskutert hvorvidt den nye landslagssjefen for kvinnelandslaget Hege Riise bør tjene det samme som herretrener Ståle Solbakken.

Det er grunn til å diskutere hvor ulikt en jobb som landslagstrener bør lønnes. En slik debatt må baseres på fakta.

Konklusjonen var entydig i Idretts-Norge etter den årelange debatten om innsyn og åpenhet. Det var behov for mer transparens om ledervalg og prioriteringer.

Etter utallige utmattende runder landet Norges idrettsforbunds ledermøte på åpenhet ned på bilagsnivå. Oppvasken etter det som kom frem var nødvendig og nyttig.

Også i fotballforbundet var talen til slutt tydelig om at åpenhet er veien å gå.

Derfor er det merkelig å registrere at ledelsen så langt velger å hemmeligholde summen Hege Riise skal få som ny landslagstrener.

Vi vet at den er lavere enn det Ståle Solbakken tjener på herresiden, en forskjellsbehandling som ikke falt i god jord hos kulturministeren.

Vi vet derimot ikke hvor stort gapet er, men det er grunn til å tro at differansen er på flerfoldige millioner i året.

Her er det mange ting det er viktig å diskutere, og temaet er både komplisert og komplekst. Men én side ved saken burde være aldeles opplagt – at forbundet må være åpne om de konkrete tallene.

I åpenhetsdebatten ble det lenge presentert omtrentligheter og sekkeposter i stedet for å gi innsyn i den konkrete pengebruken. Den strategien fungerte dårlig, og det slår heller ikke heldig ut å nå la være å legge relevante tall på bordet.

Selvsagt skal en organisasjon skulle kunne holde noe sensitiv informasjon tilbake av forretningshensyn. Men hva en landslagstrener tjener er da ærlig talt ikke opplysninger av en slik karakter.

Det er hos fotballtinget, som langt på vei er tuftet på grasrota, at ledelsen henter legitimiteten sin. Tilliten som forvaltes handler om å vekte ulike hensyn. Pengestrøm til topp versus bredde - og til kvinner versus menn - er helt sentrale temaer.

Om ledelsens valg skal bygge tillit nedover i hierarkiet og i folket ellers, må vi kunne vente at informasjonspolicyen i en medlemsorganisasjon er svært åpen.

Hvor høyt det er rimelig å lønne landslagstrenere, er et tema det er mulig å diskutere fra forskjellige innfallsvinkler.

På den ene siden er det riktig at markedskreftene er helt annerledes på herresiden, og at det er hardere konkurranse om de største navnene. Det er vanskelig å få gode nok kandidater hvis lønnstilbudet ikke er i nærheten av det de kan få andre steder.

Det argumentet taler for høyere lønn for herretreneren enn for dametreneren.

I motsatt retning kan det trekkes frem at selve jobben er temmelig lik på en del områder. Skal det da være et skyhøyt gap som trekker norsk fotball milevis fra «lik lønn for likt arbeid»-tankegang? Hvor mange millioner i differanse er innenfor?

NFF har fått mye fortjent ros for likelønnsmodellen i landslaget. Den har de også melket særdeles ivrig i pr-øyemed.

Faller litt av grunnlaget for rosen bort dersom det tenkes helt ulikt for trenere og spillere?

I alle år der kvinnefotballen ble systematisk nedprioritert, var markedsargumentet trumfkortet for å prioritere herrene høyest.

Nå er samme argumentasjon grunnen til at du tjener noe helt annet for å trene et landslag på kvinne- og herresiden.

Det er legitimt å ha ulike syn i denne saken. Men dette er i det minste et tema norsk fotball bør drøfte ordentlig. Det ordskiftet må da baseres på et grunnlag hvor faktiske forhold ikke holdes tilbake av bekvemmelighetshensyn.

NFF bør snu og legge frem tallene.