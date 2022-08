STRATEGI: – Putin bruker nå tilgang på energi som et pressmiddel. Målet er at vestlige politikere i frykt for høye priser og politisk ustabilitet i egne land skal bli mindre villige til å bruke sanksjoner overfor Russland, skriver kronikkforfatteren.

Energi som våpen

Putin håper at høye strøm- og drivstoffpriser skal føre til splittelse og ettergivenhet i Europa. Er norske politikere i ferd med å gå rett i fellen?

ASKILL HARKJERR HALSE, forskningsleder for samfunnsøkonomiske analyser ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

Selv om det fortsatt er sommer og varmt, preger strømprisene nyhetsbildet og den offentlige debatten. Bilistene bekymrer seg for dyrere diesel og bensin, boligeierne for høyere rente, og alle for økt inflasjon.

Hvordan bør politikerne våre møte denne situasjonen?

For det første bør de være tydelige på hva årsaken er. Prisene på energivarer som strøm og drivstoff har økt dramatisk etter Russlands ulovlige og brutale invasjon av Ukraina.

Russland holdt også igjen gassleveransene til Europa i forkant av invasjonen, noe som bidro til høye strømpriser allerede høsten 2021.

Putin bruker nå tilgang på energi som et pressmiddel.

Målet er at vestlige politikere i frykt for høye priser og politisk ustabilitet i egne land skal bli mindre villige til å bruke sanksjoner overfor Russland, og mer villige til å godta en løsning i Ukraina på det russiske regimets premisser.

Hvis Europa skal stå imot dette presset, må vi sørge for kostnaden blir høyest mulig for Russland og lavest mulig for oss selv. Når energi blir en knappere vare, betyr det at vi må utnytte den energien vi har mest mulig effektivt. Jo mer energi vi sparer, jo mindre blir prisøkningen. Samtidig vil Russland få dårligere betalt for sin eksport av olje og gass.

Så godt som all tilgjengelig forskning tilsier at økte priser gjør at folk finner måter å spare energi på, selv om det er usikkert hvor sterk effekten er. For drivstoff fører en økning i prisen på 10 prosent til en nedgang i forbruket på kanskje 1–3 prosent. Det kan sies å være en moderat effekt, men den trekker i riktig retning.

Samtidig betyr økte priser høyere levekostnader for det forbruket som vi ikke klarer å redusere. Det er derfor nødvendig med støtteordninger, særlig til de som har lite å gå på økonomisk.

Hvis forbrukerne får en økonomisk kompensasjon for økte energipriser, kan de velge å bruke alt dette på å opprettholde energiforbruket sitt, eller de kan spare energi og bruke noen av pengene på andre ting. Som en ekstra gulrot kan en eventuelt også gi støtte til tiltak for å spare energi.

Hvis vi derimot svarer med å redusere avgiftene eller regulere prisene, blir det mindre lønnsomt å spare energi, og den samlede prisøkningen blir større. Vi heller bokstavelig talt bensin på bålet.

Effekten av å støtte forbruket i et lite land som Norge vil naturlig nok være begrenset, men det vil være et dårlig eksempel overfor andre land. Og dessuten helt unødvendig.

Så hva er status? Så langt har regjeringen stått imot presset om å kutte i drivstoffavgiftene.

Men i stedet for å begrunne det med at avgiftslette åpenbart vil virke mot sin hensikt, viser den til faren for økt rente.

Det er reelt nok, men det tar fokuset vekk fra den alvorlige konflikten som ligger bak.

Enkelte fremstiller det som at dette også handler om klimapolitikk, men det er egentlig en avsporing. Det er riktig at klimamålene tilsier en betydelig økning i CO₂-avgiften, men anbefalingen har vært en gradvis og forutsigbar økning. Men selv om denne brå prisøkningen ikke er ønsket politikk, bør vi la den virke.

Når det gjelder strøm, har politikerne derimot vedtatt en omfattende prisstøtte som i stor grad skjermer forbrukerne for de høye prisene. Allerede i vår ble det varslet at ordningen også ville gjelde kommende vinter, og enkelte partier vil ha enda mer omfattende støtte.

I tillegg argumenterer mange for at vi bør begrense kraftutvekslingen med utlandet for å skjerme egne innbyggere og næringsliv. Dette ville muligens gitt lavere priser i Norge i gjennomsnitt i dagens situasjon, men mindre effektiv utnyttelse.

På kontinentet ville energimangelen blitt mer akutt, og avhengigheten av russisk gass større.

Det kan være grunn til å diskutere hvordan kraftmarkedet er organisert, og om energisikkerhet er ivaretatt i tilstrekkelig grad.

Men dersom vi ønsker å stå sammen med Europa i støtten til ukrainernes kamp, kan ikke premisset for diskusjonen være å sikre lavest mulig priser i Norge.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har flere partier justert de sikkerhetspolitiske standpunktene sine. SV har gått inn for våpenstøtte, og Rødt har tonet ned Nato-kritikken noe.

Innenfor energipolitikken ser det derimot ut til at politikerne holder seg til de gamle talepunktene, til tross for helt nye premisser. Det er på tide å innse at energipolitikk også er sikkerhetspolitikk.

Dette handler også om politisk kommunikasjon. Regjeringen ser ut til å streve med å formulere et krisebudskap som gir folk trygghet og samtidig plasserer utfordringene våre i en større sammenheng.

Dette står i kontrast til Nato-sjef Jens Stoltenbergs sterke tale for en av grupperingene i EU- parlamentet 13. juli. Her var han tydelig på at støtten til Ukraina vil koste, men at den er en moralsk forpliktelse som dessuten er i vår egen langsiktige interesse.

Mens ukrainerne ofrer sine liv for sin egen og vår frihet, konkurrerer norske politikere så langt om å skjerme norske forbrukere fra å merke noe til krisen. Hva med å heller fortelle oss hvordan vi kan bidra, og hjelpe oss med dette?