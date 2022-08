Kommentar

Kan vinne slaget, men tape krigen

STATSMINISTERKANDIDAT: Utenriksminister Liz Truss er favoritt til å overta etter Boris Johnson. Hun vil ta Tory-partiet – og Storbritannia – hardt til høyre.

Statsministerkandidat Liz Truss vil ta Storbritannia hardt til høyre. Det klinger godt i Labour-ører.

Den sittende utenriksministeren ligger best an til å bli ny Tory-leder og dermed Det konservative partiets neste regjeringssjef. Ifølge britiske bookmakere har hennes sjanser for å flytte inn i statsministerboligen i 10. Downing Street nå økt til 88 prosent.

Rivalen, Rishi Sunaks vinnersjanse, er helt nede på 12 prosent.

Samtidig viser kampen mellom de to kandidatene om hvem som skal overta etter Boris Johnson, at splittelsene i partiet er mange. Og dype.

De går mellom by og land, mellom generasjoner og ideologiske fraksjoner – og mellom partiet i parlamentet og partiets 160 000 medlemmer.

Regjeringspartiets parlamentsgruppe i Westminster, som Liz Truss også sogner til, har siden første avstemningsrunde foretrukket tidligere finansminister Rishi Sunak (42). I femte og siste omgang fikk Truss 113 stemmer, mot Sunaks 137.

På grasrotnivå er stemningen den motsatte. Et klart flertall av Tory-medlemmene vil ha Liz Truss som ny partileder og statsminister. Meningsmålinger viser at hun ligger mellom 22 og hele 34 prosentpoeng foran Rishi Sunak.

Og det er partiets registrerte medlemmer som nå avgjør duellen. I en pågående uravstemning skal det settes kryss ved det foretrukne navn på utsendte stemmesedler. Innen fredag 2. september må sedlene være returnert til partikontoret.

Mandag 5. september kunngjør sir Graham Brady, leder for den såkalte 1922-komiteen, hvem som har fått flest stemmer. Tirsdag 6. september møter Boris Johnson i audiens hos dronning Elizabeth og søker avskjed.

For opposisjonspartiet Labour, de britiske sosialdemokratene, betraktes Liz Truss’ kandidatur som en gavepakke.

En Tory-leder til høyre for upopulære Boris Johnson, og som dessuten priser Margaret Thatchers økonomiske innstrammingspolitikk i en tid hvor den store middelklassen sliter, er akkurat det Labour-leder Keir Starmer ønsker seg forut for det regulære parlamentsvalget om drøyt 16 måneder.

Så fremt Liz Truss blir gjenvalgt på Det konservative partiets ordinære landsmøte i 2023 som deres statsministerkandidat.

Mange synes å tvile på akkurat det.

Selv om de konservative generelt gjør det noe bedre på meningsmålingene etter at Boris ble presset av sitt eget parti til å trekke seg, er det likevel et gap mellom hva majoriteten av Tory-medlemmer ønsker og hva gamle og nye Tory-velgere kan tanke seg.

For øyeblikket indikerer målingene at Liz Truss ikke har tilhengere utenfor velgergrupper på den euroskeptiske høyresiden i Tory-partiet, noe som gjør henne nokså marginal i den generelle velgermassen.

Truss kan vinne slaget, men tape krigen.

Hennes iscenesettelse av seg selv som britenes nye «Jern-Lady», tilnavnet statsminister Margaret Thatcher fikk for sin steile kompromissløshet, resonnerer for eksempel svært dårlig hos den såkalte 2019-basen. De viktige velgerne som sikret Boris Johnson majoritet ved parlamentsvalget for to og et halvt år siden.

Mange av dem er hjemmehørende nord i England, i områder hvor brexit har hatt en negativ effekt for økonomien, til tross for EU-motstandernes forsikringer om det motsatte.

Liz Truss har vunnet mange Tory-sjeler på partiets reaksjonære ytterflanke med sine løfter om massivt skattekutt – uten inndekning, riktig nok, som ikke er helt i Thatchers ånd, men pytt-pytt – og like sterke avvisning av sosialhjelp til de mest trengende i den akutte levekostnadskrisen som har rammet mange britiske husholdninger.

Dette vil Truss løse på «konservativt vis», som hun selv kaller det, og mener svaret ikke er kontantstøtte, men skattelette – noe som har fått kritikere fra eget parti til å minne henne om at det her handler om nødstilte husholdninger som knapt betaler skatt på grunn av arbeidsledighet og sykdom.

Etter denne realitetsorienteringen fra sine egne, og en passe skadefro uppercut fra tidligere finansminister Sunak som kaller rivalens politikk «eventyrøkonomi», har Liz Truss gjort som hun pleier: Hevder seg misforstått, bevisst feilsitert og forsøkt latterliggjort – for så å gjøre kuvending.

«Med fire uker igjen i lederskapskonkurransen, hvor mange flere ganger skal Liz Truss bli ‘misforstått’?» spør en kommentator i det konservative ukemagasinet The Spectator.

Resten av spalten er en gjennomgang av hennes U-svinger og til dels underlige bortforklaringer bare i denne valgkampen.

Et par av de mer komiske er Liz Truss som angriper pressen for «bevisst feilaktig rapportering» av et forslag om offentlige kutt og regional lønnsfastsettelse av stillinger i offentlig sektor og hva hun vil gjøre med energiprisene.

I begge tilfeller hadde henholdsvis The Times og The Financial Times ordrett gjengitt hennes egne pressemeldinger.

Gjennom de tre siste år har Storbritannia blitt vant til en statsminister som har gjort kuvendingen til en egen politisk disiplin, og Liz Truss har allerede fått ord på seg for å gå Boris Johnson en høy gang i så måte.

Som Winston Churchill i sin tid erkjente – at hans farligste motstander ikke var opposisjonens leder, men hans egne taler – har også Truss (og Boris, for den del) måttet bite i seg gamle ord. I vår tid ligger det meste på YouTube og andre digitale hukommelseskanaler, noe særlig Liz Truss har fått merke.

Hennes motstandere, ikke minst i Det konservative partiet, sørger jevnlig for å minne velgerne om at hun i to viktige saker har stått for det motsatte av den høyresiden hun nå bekjenner seg til: Brexit og monarkiet.

Underteksten er at hun er en skamløs opportunist. Eller «sprø», som BoJos avsatte sjefstrateg, Dominic Cummings, kaller henne. Han burde vite sånt.

I 2016 sto hun på den EU-vennlige siden (som alle trodde ville vinne) og drev kampanje for å forbli i Europaunionen. Som ungdomspolitiker – den gang hun hadde lederverv i Liberaldemokratene og holdt innlegg på partilandsmøtet i 1994 – støttet Liz Truss forslaget om britisk republikk og å avskaffe kongefamilien.

Hvis Liz Truss blir valgt som ny partileder, blir hennes første embetsgjerning å motta oppdraget om å danne regjering. Det får hun av dronning Elizabeth – og blir hennes 15. statsminister.