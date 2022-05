Leder

Sinn Fèins valgseier styrker irsk gjenforening

VALGVINNER: Michelle O’Neill (i midten) er visepresident i Sinn Fèin og blir etter alt å dømme Nord-Irlands nye førsteminister

Nasjonalistpartiet Sinn Féins valgseier i Nord-Irland utgjør en større fare for Boris Johnson enn «partygate» og løgnene om ulovlige fester i Downing Street.

For første gang vil partiet, som historisk er forbundet med den militante bevegelsen IRA, få en så ledende posisjon på begge sider av den irske grensen.

Det blokkuavhengige Alliansepartiet gikk også betydelig frem, mens begge de dominerende unionistpartiene, som tradisjonelt har vært støttet av nordirske protestanter med ønske om fortsatt tilknytning til Storbritannia, mistet til sammen fire mandater – og dermed styringsflertallet i provinsparlamentet.

Sinn Féins mål er et forent Irland. Det som bevæpnede nasjonalister aldri oppnådde med bomber, kan nå finne sted på demokratisk vis.

Selv om fredelige løsninger alltid er å foretrekke, vil en gjenforening av Irland sitte såpass langt inne for sentralmakten i London, at det nesten er utenkelig at Westminster vil la det skje. Ikke uten politiske sverdslag.

Dersom spørsmålet er hvordan en britisk regjering kan hindre irsk gjenforening, er svaret i hvert fall ikke Boris Johnson.

Utsikter for et forent Irland på toppen av festbråket i Nr. 10, misnøye med økte levekostnader, flere bøter og en statsminister som ikke vinner valg, men tvert imot påfører Toryene tap, kan utløse spørsmål om Johnson er egnet som leder for et parti som tross alt heter Conservative and Unionist Party.

Den økende nasjonalismen i Nord-Irland, Skottland og Wales, er i stor grad knyttet til Boris Johnson personlig. Hans splittende vesen har medført utfall mange irer, skotter og walisere har opplevd som provoserende. Dette har bidratt til å gi separatistene folkelig legitimitet

Det skotske nasjonalistpartiet SNP har sågar kalt Boris Johnson sin fremste velgermagnet; hver gang han kritiserer selvstyremyndighetene i nord, hopper SNP opp på meningsmålingene. Selv i Wales har en ubetydelig uavhengighetsbevegelse vokst i det siste.

I Nord-Irland har det problematiske forholdet til Johnson et annet utspring. Irske unionister har vært en nasjonalkonservativ kraft London alltid har kunne regnet med. De var brexit-tilhengere og ble støtteparti for De konservative etter parlamentsvalget i 2017.

Men da brexit ble noe annet enn det Boris Johnson hadde lovet dem, og den såkalte Nord-Irland-protokollen kan ha satt fredsavtalen fra 1998 i spill, har de rådende unionistpartiene blitt splittet.

Førsteminister Arlene Foster, som representerte det største av dem, Democratic Unionist Party (DUP), trakk seg i protest, det nordirske parlamentet gikk i oppløsning, og i februar i år gikk også etterfølgeren, Paul Givan av.

Dersom DUP får viseførsteministeren vil posisjonen ha sidestilt status med nasjonalistenes førsteminister, som etter alt å dømme blir Sinn Féins visepresident, Michelle O’Neill.

Denne maktfordelingen er en del av Langfredagsavtalen, som regulerer den skjøre freden i Nord-Irland.

Prinsippet fordrer at begge parter, både unionister og nasjonalister, samarbeider. Men etter å ha tapt valget, truer unionistene nå med å boikotte et regjeringssamarbeid med Sinn Fèin, slik at det største partiet ikke får anledning til å nominere O’Neill som ny førsteminister.

Unionistpartiene frykter at Michelle O’Neill vil benytte posisjonen til å presse frem en folkeavstemning om irsk gjenforening, slik Langfredagsavtalen åpner for.

Hvis det skjer, og den nordirske befolkningens misnøye med dagens statsminister vedvarer, kan det få dramatiske konsekvenser. Ikke bare for Nord-Irland, men for hele unionen.

Da kan Boris Johnsons ettermæle bli statsministeren som rev Storbritannia i filler.