REFSER AUF: – Det er nok mange nyinnmeldte AUF-ere som føler seg snytt når lederen deres eneste krav til regjeringen er at den ikke skal inneholde tidligere PR-rådgivere, skriver FpU-politiker Herman Fåne.

Debatt

AUFs underlige krav til Støre

Det viktigste kravet til ny regjering fra AUF er verken oljekutt, fraværsgrense eller mindre forskjeller. Nei da, det eneste kravet fra AUF er såkalt nullvisjon for PR-byråer. Det er en oppsiktsvekkende prioritering fra broilerfabrikken AUF.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HERMAN FÅNE, sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)

De siste årene har debatten om politikk og PR-bransjen seilt opp til å bli en av de mest diskuterte i norsk samfunnsdebatt. Sist av AUF-leder Astrid Willa Hoem, som i VG stiller krav til Støres nye regjering om at det skal være en nullvisjon for rekruttering av folk fra PR-bransjen inn i regjeringen.

AUF-lederen stiller altså heller krav om hvilke mennesker som skal være i regjeringen, fremfor hvilken politikk den skal føre. Og samtidig som Hoem ikke vil stille krav til politikken, går hun til angrep på en hel yrkesgruppe og stiller seg i samme rekke som Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som også utelukker tidligere PR-rådgivere i regjeringen.

Gjennom hele skolevalgkampen har man hørt AUF snakke om hvordan de skal fjerne fraværsgrensen, ta imot flere flyktninger eller stoppe videre oljeleting – saker de er uenige med Arbeiderpartiet om. Det er nok mange nyinnmeldte AUF-ere som føler seg snytt når lederen deres eneste krav til regjeringen er at den ikke skal inneholde tidligere PR-rådgivere.

les også AUF-krav til ny regjering: Null rekruttering fra PR-bransjen

Man kan dessuten stille seg spørsmål rundt hvor linjen skal trekkes. Det går nærmest en egen T-banelinje mellom arbeidsplassene i LO og Arbeiderpartiet. LO har plass i partiets sentralstyre i bytte av store økonomiske bidrag til partiet. For eksempel kom LO-topp Trine Lise Sundnes inn på Stortinget for Arbeiderpartiet ved valget. Og forleden uttalte LO helt uten blygsel at de forventet klare gjennomslag som motytelse for millionene de har sponset Ap-valgkampen med.

At en organisasjon kan kjøpe seg til så mye innflytelse over et parti, er et vesentlig mer alvorlig samrøre enn at tidligere PR-rådgivere får jobb i et regjeringsapparat.

Det er også spesielt at man utelukker én yrkesgruppe – ingen andre. PR- og kommunikasjon er endog en anerkjent utdannelse som tilbys på landets høyskoler. Jeg har selv en bachelorgrad i PR og kommunikasjon. Betyr dette at AUF mener at denne utdannelsen diskvalifiserer meg fra å engasjere meg i politikk, eller at jeg ikke kan jobbe med det som jeg har utdannet meg innen?

les også PR-topp lanserte politikerkona overfor kunde – uten at hun var klar over det

PR-bransjen er blitt en myteomspunnet bransje. Når man hører om PR og lobbyisme er det mange som ser for seg menn i mørke dresser, som er bestekompis med politikerne og som får til ting ingen andre klarer. Sannheten er at lobbyisme fungerer som et opplysningsverktøy for politikerne. Det er ved en bedrift eller organisasjons interesse å belyse politikerne om en politisk utfordring de står overfor, også er det opp til politikerne hva man skal gjøre med utfordringen.

Samtidig er det nok mange i PR-bransjen som lever godt på omdømmet sitt, siden man fremstår som tryllekunstnere i politiske prosesser. Likevel kaster det en mørk skygge over bransjens omdømme.

Samtidig må man innse at det ikke er menneskene i bransjen som er utfordringen, men heller mangelen på åpenhet i bransjen. Det er på tide at man legger inn noen nyanser i debatten om politikk og PR. Hadde Hoem sagt at hun vil ha nullvisjon mot rekruttering fra PR-byråer med lukkede kundelister, så ville jeg hatt mer forståelse for kravet hennes, for det er nettopp byråer med lukkede kundelister som er utfordringen.

les også Sp-Vedum henter tidligere PR-rådgiver: – Ikke karrierefremmende

For AUF må det være et tankekors at bransjen flere ganger har tatt til orde for å innføre et lobbyregister på Stortinget for å gi mer åpenhet. Men da har Arbeiderpartiet alltid stemt mot. Det er kanskje fordi de ikke ser seg tjent med åpenhet rundt samrøret med LO?

Det er udemokratisk å ekskludere en hel yrkesgruppe fra å engasjere seg politisk. Norsk politikk burde være glad for å få politikere som også har erfaring fra organisasjons- og yrkeslivet også i privat sektor.

Hvis de eneste som kan fylle politiske stillinger er broilere fra AUF som aldri har gjort annet enn å sitte på studiesirkler og ruslet frem og tilbake mellom Folkets Hus og Arbeiderpartikontorene, er det et langt mer alvorlig problem.