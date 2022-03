ATOMVÅPEN: – Russland ønsker selvfølgelig ikke atomkrig, men når Russland allerede har tatt det første trekket, har de lagt eskaleringsbyrden over på NATO, skriver forsker Even Hellan Larsen.

Putins kjernefysiske skjold

Putins atomvåpenretorikk bør forstås som en direkte påminnelse til Vesten om at en direkte militær innblanding i Ukraina-konflikten kan føre til russisk bruk av kjernevåpen.

EVEN HELLAN LARSEN, doktorgradsstipendiat, Oslo Nuclear Project ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Når verdens største atomvåpenmakt invaderer sitt naboland, har konflikten en uunnværlig kjernefysisk skygge over seg. Putin føler at hans enorme kjernevåpen arsenal fungerer som et skjold, hvor han kan bruke konvensjonell militærmakt for å invadere et ikke-NATO land uten å frykte militær innblanding utenfra.

Vesten iverksetter massive økonomiske sanksjoner og sender militært utstyr, men er tydelig på at de ikke kommer til å delta i direkte kamphandlinger. En viktig årsak til dette er frykten for videre militær eskalering, og da særlig kjernefysisk eskalering, skulle NATO og Russland stå ansikt til ansikt i Ukraina.

På den andre siden er NATO tydelig på at Kreml vil møte NATOs fulle militærmakt dersom konflikten sprer seg over NATOs østlige grenser. NATO signaliserer med dette at Putin kan invadere Ukraina uten å møte militær motstand, men at han ikke kan gå lenger vest.

I det de russiske bombene startet å regne over Ukraina, advarte president Putin i en TV sendt tale, om at alle som blandet seg inn eller truet hans land eller folk, må vite at Russland vil respondere umiddelbart med konsekvenser som en aldri før har sett.

Som om ikke det var nok, trakk Putin eksplisitt frem at Russland er en av de mektigste atomvåpenstatene i verden, og at det ikke skulle være noen tvil om at enhver aggressor vil bli beskjemmet og møtt med grusomme konsekvenser, skulle de angripe Russland direkte.

Søndag tilspisset atomvåpenretorikken seg ytterligere, da Putin meddelte at han økte kampberedskapen på sine strategiske atomvåpen. Det er fremdeles uklart hva dette betyr i praksis, og amerikanske og britisk etterretning melder om at de ikke har observert endringer i russisk atomvåpenberedskap. Denne atomvåpenretorikken bør forstås som en direkte påminnelse til Vesten om at en direkte militær innblanding i konflikten kan føre til russisk bruk av kjernevåpen.

Atomvåpenets formål er å avskrekke krig. Mekanismen bak dette er at en gjensidig sårbarhet for total ødeleggelse gjør at ingen atomvåpenmakter vil gå til krig mot hverandre. Derimot forteller det såkalte Stabilitets-ustabilitets-paradokset oss at konvensjonell krig faktisk kan være mer attraktivt under atomvåpenskyggen. Grunnen er at den gjensidige atomvåpen sårbarheten gjør at ingen våger å eskalere en mindre betydningsfull konflikt til en storkrig. Derfor kan man «trygt» kjempe konvensjonelle kriger uten at noen våger å eskalere dette til direkte storkriger mot en annen atomvåpenmakt.

Derfor kan Putin relativt trygt invadere en nabo, som ikke er NATO-medlem eller har egne atomvåpen. NATO våger ikke å respondere militært i frykt for at en direkte konflikt med Russland kan føre til bruk av kjernevåpen. Selv en minimal sannsynlighet for en totalt ødeleggende krig, hvor kjernevåpen flyr over det europeiske kontinentet, er trolig nok til å avskrekke NATO fra militær innblanding i Ukraina. NATOs gjentagende presisering om at de ikke vil forsvare Ukraina militært, støtter opp under dette.

Hvorfor kan ikke Vesten også trygt bruke konvensjonell militærmakt mot Russland uten frykt for kjernefysisk eskalering? Er ikke Kreml også motvillig til å eskalere en konvensjonell konflikt til en gjensidig utslettende atomkrig?

Russland ønsker selvfølgelig ikke atomkrig, men når Russland allerede har tatt det første trekket, har de lagt eskaleringsbyrden over på NATO. Det er NATO som må avgjøre om de er beredte til å gå til stormaktskrig og risikere eskalering.

Samtidig har Vesten i lang tid, rettmessig eller ikke, vært bekymret for Russlands villighet til såkalt asymmetrisk eskalering. Dette viser til begrenset bruk av «mindre» atomvåpen som en respons på konvensjonell aggresjon. Et slikt begrenset kjernevåpenangrep vil først og fremst være et signal om Russlands villighet til videre kjernefysisk eskalering.

Under hvilke omstendigheter, og i det hele tatt om, Russland er villig til å benytte seg av en slik taktikk er omdiskutert. Derimot er det tydelig at Vesten frykter Russlands villighet til å bruke atomvåpen i en omfattende konvensjonell konflikt; noe som enhver direkte konflikt mellom NATO og Russland vil representere.

Putin gjør sitt beste for å fremstille dette som en konflikt hvor Russlands eksistens og befolkning er i fare. Med dette skaper han et inntrykk av at han vil gå langt for å unngå et konvensjonelt tap i Ukraina, kanskje til og med bruke kjernevåpen skulle han stå ovenfor den konvensjonelle overmakten, som NATO kan mønstre om de ønsker.