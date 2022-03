Kommentar

Nesten ikke til å fatte

Av Astrid Meland

MOR OG DATTER: En mor klemmer sin gråtende datter etter at de kom med toget fra byen Kharkiv til Lviv vest i landet.

Fredag våknet verden opp til nyheten om at Putins soldater angrep atomkraftverk. Krigen blir bare mer brutal og farlig.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

– På linje med galskap, sa Jonas Gahr Støre. Jens Stoltenberg kalte det hensynsløst. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sa at angrepet sjokkerte en hel verden. Også britenes statsminister Boris Johnson anklaget Russland for å sette Europa i fare.

Det har han rett i.

Det var Russland som gikk til krig mot nabolandet. Og på fredag toppet det seg i skyting og brann ved atomkraftverket i Zaporizjzja.

ETTERFORSKER KRIGSFORBRYTELSER: En kvinne prøver å søke dekning i byen i Bucha vest for Kiev. FN har stemt for å undersøke om Russland har begått krigsforbrytelser under invasjonen.

Der og da begynte nok flere av oss å lure på veien til tilfluktsrommet. Å innlede krigshandlinger i et slikt område, kan være en krigsforbrytelse.

Men heldigvis ble det ikke så ille som først fryktet.

Kraftverket er nå i russernes hender. Brannen er slukket. Det er ikke registrert økt stråling.

Krangelen om hvem som har skylden er som forventet. Det russiske forsvarsdepartementet skyldte på ukrainerne. De hevder en russisk patrulje ble angrepet av ukrainske «sabotører» som sto bak en «monstrøs provokasjon». De gir også ukrainerne skylden for brannen.

STORE ØDELEGGELSER: Slik ser det ut i den nordlige byen Chernihiv etter harde angrep fra russiske soldater i boligområder.

En video lagt ut fra hendelsene viser kraftig beskytning mot kraftverket.

Det er ikke unaturlig å tenke seg at russerne ønsket å ta kontroll over sentral infrastruktur, at ukrainske soldater kjempet imot, og at det oppsto kamper og brann.

Men også Russland vil være i fare om de sprenger i stykker Europas største atomkraftverk.

Det kan tyde på at dette snarere dreier seg om hensynsløs krigsførsel for å ta over landets kraftforsyning, heller enn en forrrykt plan om å skade selve kraftverket.

OVERVÅKNINGSKAMERA FRA ATOMKRAFTVERKET: Videoen som ble lagt ut i sosiale medier tydet på kraftig beskytning av atomkraftverkets bygninger.

Men det er ekstremt risikofylt og til å få frysninger av, det her. Ukrainas nære historie med ulykken i Tsjernobyl i 1986 gjør at alle vet at dette er alvor. Aller mest landets egen, traumatiserte befolkning.

I Tsjernobyl sendte de inn folk til å ordne opp. De fikk dødelige stråledoser.

Til og med i Norge ble norske barn holdt innendørs da vi fikk i april 1986 fikk vite om eksplosjonen som først ble forsøkt dysset ned av regimet i det daværende Sovjetunionen. I mange år etterpå ble det advart mot radioaktivt kjøtt, molter og sopp også i Norge.

Unger som vokste opp på 1980-tallet har hørt om becquerel.

VISTE HVOR BRANNEN BRØT UT: Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) Rafael Mariano Grossi viste bygningen ved Zaporizjzja-kraftverket i Ukraina som brant. De seks reaktorene til venstre. Kun en var i bruk.

For ukrainerne nærmer dette seg flere steder i landet helvete på jord nå. Særlig i sør ser vi bilder som minner om andre verdenskrig, med utbombede skoler og boliger. Sivile mål, sønderskutt av russiske soldater.

– De neste dagene kan bli mer brutale, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg på fredagens pressekonferanse.

Det er nesten ikke til å fatte hvordan Europa har forandret seg på halvannen uke. I Ukrainas hovedstad Kyiv levde folk frie liv i februar. De var advokater, arkitekter og lærere. Nå mangler de strøm og mat og sover i T-banetunnelene.

– Jeg våknet og mitt liv var plutselig delt inn i før og etter, skriver den ukrainske filminstruktøren Iryna Tsilyk i sin krigsdagsbok, gjengitt i Weekendavisen.

Hun forteller at hun hverken ladet mobilen, pakket nødkofferten eller kjøpte inn ekstra mat, selv om hun nervøst gikk og ventet på krigen.

– Jeg må lære sønnen min hvor han skal gjemme seg under et bombardement. Bare for en sikkerhets skyld. Men selvfølgelig får han ikke bruk for det, forteller hun at hun tenkte.

Og det er vanskelig å ta inn over seg at noe så fryktelig kan skje.

UTENFOR KIEV: Byen Irpin i brann etter angrep fra russiske soldater.

Heller ikke Norge kan satse på gunstigere vindretning enn i 1986.

Nå er det ikke lenger bare forrykte dommedagssekter og konspirasjonsteoretikere som prepper. Torsdag fikk jeg spørsmål fra skolen om jeg samtykker i at de kan dele ut jodtabletter.

Og Jonas Gahr Støre sier at vi bør være forberedt på å holde oss innendørs i et par dager, og kjøpe inn nok mat og utstyr til å klare oss.

Det er uvante, skremmende beskjeder å få.

Vi er rike og forholdsvis godt beskyttet her oppe i nord. Men vi kan vel også være litt for godtroende.

For det kom overraskende på de fleste av oss da Putin gikk til angrep over hele Ukraina. Men det gjorde han altså. Og da kan vel det meste skje.

Som bombingen av et atomkraftverk. Som kan ende katastrofalt, enten det er med vilje eller ikke.