STRØMKRISEN:

Surrealistiske strømpolitikere!

Hvor er det den kollektive svikten i regjeringsapparatet egentlig kommer fra? Det er jo så man tror at det egentlig ikke skal være mulig.

ATLE WIGUM, gründer og samfunnsdebattant

Sorry altså, men hva i alle ... dager er det som feiler regjering og storting, når de med viten og vilje lar folk, frivillighet, alt av lag og organisasjoner og de aller aller fleste bedrifter, mer eller mindre gå kollektivt konkurs gjennom å la en sinnssyk strømpris, som overhodet ikke har noe som helst å gjøre med produksjonskostnaden for strømmen å gjøre, få lov til å løpe fritt!

Og da snakker vi om strøm fra vannkraften vår, som fremdeles i mange år også, vil dekke det energibehovet vi har i Norge, og som vi er fullstendig herre over selv. Og som har vært og vil være, vårt eneste komparative fortrinn av en størrelse som virkelig betyr noe.

Er dere blitt spinn hakkende helt gale inne på Løvebakken?

Når man sør for Sognefjorden må betale 8,63 kroner med nettleie og avgifter, mens man nord for Sognefjorden betaler i snitt 17 øre kilowattimen i snitt gjennom døgnet pluss nett og avgifter på rundt 50 øre, så må jo absolutt alle forstå at dette er gått over alle støvleskaft.

Hvor er det den kollektive svikten i regjeringsapparatet egentlig kommer fra? Det er jo så man tror at det egentlig ikke skal være mulig!

Er dere virkelig så kåte på skatt at det trumfer alt annet?

Er dere så ensidig sporet i hodet av skylapp-ideologi, at det å hindre at en familie i Holmenkollåsen med varmekabler i oppkjørselen og boblebad på hytta på Geilo skal få redusert strømpris trumfer det å hjelpe en barnefamilie, alenemødre og fedre, pensjonister med minstepensjon? Vi snakker om å gi støtte til 99 prosent som trenger det, gjennom å la én prosent som ikke trenger det også få. Men det stoppes altså av ideologi?

Driter dere i at slitere som har jobbet for å få vannkraften bygd og distribuert, også til de gratis stortingsboligene dere har i Oslo, skal få en verdig pensjonstilværelse?

Driter dere i alle lag og foreninger som gjør en vanvittig innsats for frivilligheten. Gjør en innsats for at barn og unge skal ha et trygt sted å være i en hverdag som kanskje ellers er preget av alt annet enn trygghet?

Driter dere i alle arbeidsplassene som vil få redusert sitt levebrød fordi deres kåthet på skatter, i dette tilfellet gjennom en særskatt, eller sørskatt om du vil, drar inn vanvittig mye kjøpekraft? – Driter dere i en vanvittig konkurransevridende effekt mellom nord og sør?

Bare for å ta noe av en svært lang lang liste, og uten å begynne på hva det betyr for konkurransekraften vår og fremtiden, sett opp imot verden rundt oss.

Driter dere enkelt å greit i alle som lever, skaper og bor sør for Sognefjorden?

Og ikke kom med den utrolig elendige påstanden om at; «Vi følger tett med på det som skjer». Dere gjør jo overhodet ingenting som hjelper vanlige folk. Folk flest. Deres velgere, om enn det begynner å bli mindre av de.

Det er smått surrealistisk å se hvordan dere lar strømpriskrisen ødelegge mennesker, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV i tillegg til resten av gjengen.

Dere må iallfall være så ærlige å fortelle alle som bor i Norge at dette er en villet politikk.

Og er det feil, altså at det ikke er villet politikk, ja så gjør noe! Sett pristak på maksimalt 50 øre. Det er ikke inflasjonsdrivende. Det ødelegger ikke markedsmekanikken. Og det er høyt nok til at man ønsker å spare på strøm der det er mulig.

Det eneste et pristak gjør er å unngå å ødelegge livet for de menneskene som dere har fått ansvaret av, for å forvalte Norge og samfunnet vårt til det beste for allmennheten. Det ansvaret er dere jaggu langt fra å utøve på en måte som er til det beste for allmennheten nå. Ikke i nærheten engang!

Dette er en skam!

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side og gjengis her med tillatelse.