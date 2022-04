REPLIKK: – Jeg er ikke motstander av klimatiltak per se. Men jeg er motstander av målsettingen om å holde temperaturøkningen under 1,5 grader, skriver Øystein Sjølie.

Debatt

Mange klimatiltak koster dyrt

Klimautfordringen er reell, men vi har også mange andre utfordringer. Ikke så sjelden er det målkonflikter mellom utfordringene.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ØYSTEIN SJØLIE, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet

I en diskusjon om klimapolitikk hevdet jeg i VG 8. april at målsettingen om å holde oppvarmingen under 1,5 grader er helt urealistisk. Grunnen er at tiltakene som skal til for å oppnå dette må være så hardhendte at det går utover grunnleggende menneskelig velferd.

På grunn av dette kaller Anne Karin Sæther meg for en «anti-klimatiltak-aktivist», i sitt innlegg 11. april.

Jeg er ikke motstander av klimatiltak per se. Men jeg er motstander av målsettingen om å holde temperaturøkningen under 1,5 grader. En analyse på side 3–98 i den siste rapporten til FNs klimapanel illustrerer hvorfor.

Antallet mennesker i verden som sulter har falt kraftig de siste 30 årene, til om lag 700 millioner mennesker. FNs klimapanel anslår at antallet vil fortsette å falle. Hvis det ikke kommer flere klimatiltak enn i dag, vil det om 30 år være 250 millioner som er utsatt for sult, ifølge denne analysen.

Hvis det imidlertid iverksettes klimatiltak som begrenser oppvarmingen til 1,5 grader, vil det om 30 år være 400 millioner som sulter. Dette er altså tall fra FNs klimapanel.

Grunnen er enkel: Produksjon, transport og lagring av mat krever mye energi, til kunstgjødsel, vanningsanlegg, traktorer, lastebiler og kjøleanlegg. Dyrere og mindre energi betyr dyrere og mindre mat.

Klimautfordringen er reell. Vi har også mange andre utfordringer. Ikke så sjelden er det målkonflikter mellom utfordringene.

Fornuftige klimatiltak, som avgifter, klarer å avveie disse konfliktene på en god måte.