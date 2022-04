NY TID, NY DEBATT: – Vi kan ikke ha en EU-debatt lik den forrige, vi må legge mytene bak oss, skriver innsenderen.

«25 under 25»: Hvorfor lærer vi ikke om EU på skolen?

Jeg går i første klasse på videregående nå og i lys av krigen i Ukraina slår det meg – vi lærer jo ingenting om EU på skolen. Hvorfor ikke? EU er viktig for hvordan Norge fungerer, og burde inkluderes i lærerplanen.

HENRIETTE SJURSEN-ERIKSEN, elev og medlem i Oslo Grønn Ungdom

Mangel på kunnskap er en trussel mot et fungerende demokrati. Hvis folket ikke vet hva de stemmer over kan de ikke ta et riktig valg. EU-debatten er på vei tilbake til live, uansett om vi vil det eller ikke. Den debatten burde komme med et premiss. Et premiss om at argumentene må stemme overens med virkeligheten. Den nye EU-debatten trenger å være faktabasert.

Vi lærer ingen ting om EU på skolen. EU er viktig for hvordan Norge fungerer og burde være inkludert i lærerplanen. Lærerplanen står det ikke at vi skal lære om EU, den sier vi skal lære om overstatlig myndighetsutøvelse. Den er fryktelig vag og det blir opp til læreren om EU i det hele tatt skal nevnes. Vi lærer om parlamentarismen, hva storting og regjering er. Vi lærer om kongressen og senatet i USA, men ikke et ord om EU.

EU kan utrette ganske fine ting. Som sanksjonene mot Russland. Hvis hvert av landene hadde gjort det hver for seg, alene, så hadde ikke sanksjonene hatt på langt nær så stor effekt som de har nå. EU kan ta opp lån i verdensbanken, som vil føre til at hvert land for seg vil få mye lavere rente. EU er gode på klima. Bedre enn Norge. Klimakrisen kan være det viktigste argumentet for at EU-debatten burde gjenopplives.

27. mars skrev Raymond Johansen at tiden er inne for en ny norsk EU-debatt. Han lister opp grunner til at vi burde bli medlem, grunner som stemmer. Et svar fra Senterpartiet kommer noen dager senere. Den tegner et forvridd og skeivt bilde av dagens EU. Det er et eksempel på uvitenhet rundt hva EU faktisk er og gjør. Retorikken minner om 1994. Når debatten om vi burde ha en debatt selv er preget av myter vil debatten komme skeivt ut.

Vi lærer for lite om EU. Tidligere generasjoner har lært for lite om EU. Mediene dekker ikke hva som skjer i EU. Ungdommer på min alder, som vil ha stemmerett ved neste valg, aner ikke hva Europaparlamentet er.

Argumentene som brukes tegner et skeivt inntrykk av hva EU er. Vi kan ikke ha en EU-debatt lik den forrige, vi må legge mytene bak oss, for demokratiets skyld.