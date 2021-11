MER MAKT? – Det er foruroligende at SMK forsøker å begrense Stortingets mulighet til å kontrollere regjeringen, i strid med Grunnlovens ordlyd og Stortingets grunnlovstolkning, skriver kronikkforfatterne.

Stortingets innsynsrett utfordres av Statsministerens kontor

Situasjonen er nå helt uholdbar. Den nye regjeringen må ta grep og sørge for at retningslinjene endres til å gi et korrekt bilde av Stortingets innsynsrett etter Grunnloven.

CHRISTOFFER C. ERIKSEN,

BENEDIKTE M. HØGBERG,

EIRIK HOLMØYVIK, professorer i rettsvitenskap

Statsministerens kontor (SMK) har en unik posisjon i det norske politiske systemet. Kontorets ansatte er statsministerens nærmeste embetsverk. I tillegg veileder de andre statsråder og departementer om hvordan de skal forholde seg til Stortinget.

Det er derfor foruroligende at SMK nå forsøker å begrense Stortingets mulighet til å kontrollere regjeringen, i strid med Grunnlovens ordlyd og Stortingets grunnlovstolkning.

Uten rettslige eller parlamentariske holdepunkter har SMK gjennom sin veileder til departementene skapt usikkerhet om Stortinget kan kreve å innsyn i regjeringens og forvaltningens dokumenter. En viktig del av SMKs veiledningsrolle overfor departementene har vært utarbeidelse av hefter med retningslinjer for regjeringens arbeid. Fordi det i Grunnloven er svært få fastsatte bestemmelser som regulerer regjeringens virksomhet, får SMKs retningslinjer en særlig viktig funksjon. Informasjonen leses og anvendes av regjeringsapparatet.

Det er i disse retningslinjene at SMK nylig har tatt inn uttalelser som er i strid med Grunnloven og Stortingets egen grunnlovstolkning.

les også Stortinget snur: Skal sjekke politiker-ytelser og etterlønn

Stortingets rett til innsyn i regjeringens og forvaltningens dokumenter er regulert i Grunnloven § 75 f. Bestemmelsen sier at Stortinget har rett til få fremlagt alle «offentlige innberetninger og papirer». Det er uomtvistelig at bestemmelsen gir Stortinget i plenum rett til innsyn i alle papirer som angår statens virksomhet. Avgrensningen til «offentlige» dokumenter betyr utelukkende at Stortinget ikke har rett til å kreve fremlagt private dokumenter.

Med de oppdaterte retningslinjene sår SMK tvil om hva Grunnloven betyr. Konsekvensen kan bli at statsråder og embetsverk med retningslinjene i hånd unndrar statlige dokumenter fra demokratisk kontroll.

De siste 20 årene har rekkevidden av bestemmelsen blitt drøftet av to tverrpolitiske utvalg utnevnt av Stortinget. Ved Stortingets behandling av rapporten fra det første utvalget (Frøiland-utvalget), uttrykte flertallet på Stortinget en klar oppfatning om bestemmelsens innhold: Basert på en flertallsbeslutning må Stortinget i plenum «kunne kreve innsyn i ethvert offentlig dokument i regjeringens eller forvaltningens besittelse. Dette gjelder alle dokumenter, inkludert regjeringsnotater mv.»

I den etterfølgende stortingsdebatten ble komitéflertallet støttet av et flertall av stortingsrepresentantene etter en omfattende og prinsipiell debatt om hvorvidt adgang til å begjære innsyn skulle presiseres i Stortingets forretningsorden.

I år har et nytt tverrpolitisk utvalg (Harberg-utvalget), oppnevnt av Stortinget, enstemmig bekreftet den oppfatningen som ble lagt til grunn av Stortinget i 2003. Harberg-utvalget skriver: «Når det gjelder innsynsrettens rekkevidde, gjelder den alle offentlige dokumenter. På den tiden Grunnloven ble skrevet, er det klart at «offentlig» gjaldt i motsetning til private dokumenter. Grunnloven skiller ikke mellom interne dokumenter og dokumenter som er offentlige etter offentleglova. Det har derfor vært, etter avklaringen ved behandlingen av Frøiland-utvalgets rapport, enighet om at Stortinget har krav på alle dokumenter, interne så vel som offentlige. Dette innebærer at Stortinget kan kreve utlevert alle regjeringens og forvaltningens dokumenter, noe som var omstridt i teorien tidligere, men som er i tråd med tidligere historisk praksis. Dette er nå presisert i fo. § 50.»

Bestemmelsen i Stortingets forretningsorden som Harberg-utvalget viser til, sier reservasjonsløst at Stortingets begjæring «kan gjelde ethvert dokument som er i regjeringens eller den underliggende forvaltningens besittelse».

les også Holdt tilbake dokumentinnsyn: Åpner for kontrollsak mot Jan Tore Sanner

I tillegg har Stortinget gjennom 1900-tallet fått seg forelagt en rekke ulike typer av interne dokumenter når det har vært nødvendig for å utføre kontroll av regjeringens virksomhet. Eksempler er juridiske råd, notater fra telefonsamtaler, embetsverkets korrespondanse med statsrådene og statsrådenes vurderinger av saker. Selv om Stortinget sjelden ber om denne typen dokumenter, fungerer bestemmelsen i Grunnloven § 75 bokstav f som et ris bak speilet og sikrer Stortingets tilgang på informasjon.

Denne tilgangen på informasjon er helt avgjørende for Stortingets kontroll av regjeringen.

Den innsynsretten Stortinget har når det fattes vedtak i plenum er heller ikke utfordret av noen statsminister i parlamentarisk praksis. Tidligere statsminister Einar Gerhardsen uttrykte det slik i en stortingsdebatt: «Stortinget [har] selvsagt full anledning til å be om få seg forelagt alle de opplysninger de ønsker, og ingen regjering kan oversitte et slikt uttalt ønske fra Stortingets side».

SMK synes lenge å ha akseptert den tolkningen av Grunnloven som flertallet i Stortinget støttet opp om i 2003. Frem til 2020 het det i SMKs retningslinjer om regjeringens forhold til Stortinget at flertallet har bygget på den oppfatningen at Stortinget i plenum kan krev innsyn i alle dokumenter, også regjeringsnotater mv.

Det het videre: «Det foreligger ikke noen praksis som mer definitivt avklarer spørsmålet om begrensninger i innsynsretten etter Grunnloven § 75 bokstav f.» Frem til i fjor var altså SMK på linje med den rettslige og parlamentariske tradisjonen, nemlig at Stortingets rett til innsyn ikke kunne begrenses.

I løpet av det siste året har imidlertid embetsverket ved SMK satt seg utover Grunnloven og Stortingets klare uttalelser. I de sist oppdaterte retningslinjene «Regjeringens forhold til Stortinget» heter det at «det er uavklart om innsynsretten etter Grunnloven § 75 f omfatter forvaltningens interne dokumenter, og da særlig regjeringsnotater og andre regjeringsdokumenter».

En slik påstand er grepet ut av ingenting, og den gir et feilaktig bilde av Stortingets kompetanse som folkevalgt organ. Påstanden er også farlig fordi den antyder at en rekke statlige dokumenter og statlig aktivitet ikke skal være underlagt demokratisk kontroll.

Dette er en helt uholdbar situasjon. Den nye regjeringen må ta grep og sørge for at retningslinjene endres til å gi et korrekt bilde av Stortingets innsynsrett etter Grunnloven.