FELLES ERKLÆRING: – Mye klokt har blitt skrevet og sagt i ettertid av terroren i Rosenkrantz’ gate. Og som unge politiske ledere vil vi gi et løfte: vi skal fortsette å kjempe. Og vi gir oss aldri, skriver ungdomspartilederne.

Vi står sammen mot hat

Vi står sammen mot ondskapen som førte til at to personer ble drept, 21 skadet og mange flere ble berørt, natt til søndag 25. juni.

ULRIKKE TORGERSEN, talsperson for Grønn Ungdom

TOBIAS STOKKELAND, talsperson for Grønn Ungdom

TORLEIK SVELLE, leder av Senterungdommen

OLA SVENNEBY, leder av Unge Høyre

SYNNØVE KRONEN SNYEN, leder av Sosialistisk Ungdom

ANE BREIVIK, leder av Unge Venstre

ASTRID HOEM, leder i AUF

HADLE RASMUS BJULAND, leder av KrFU

SIMEN VELLE, leder av FpU

ALBERTE BEKKHUS, leder av Rød Ungdom

Menneskers identitet, kjønnsuttrykk, legning og forelskelse er en rett.

En rett som har blitt tråkket på gang på gang, tiår etter tiår. Som politikere har godtatt. Som våre samfunnsledere har latt skje.

Menneskers frihet til å leve gode liv uten å frykte andres vrede, sinne og hat er noe vi må kjempe for, og heine om, hver eneste dag.

Men kampen mot ekstremisme og vold er ikke noe nytt. At mennesker frykter livet på bakgrunn av den de er eller hva de mener er ikke noe skjedde ikke over helgen: dette er hverdagen for mange.

Skeive blir trua på nett og trakassert på gaten. Transpersoner blir beskyldt for å ha en «politisk agenda». Unge blir hetset når de ytrer seg.

Den siste tiden har unge skeive mottatt hets i kjølvannet av terroren.

Og Russland bruker nå masseskytingen til å spre som antivestlig propaganda og konspirasjonsteorier om skeive.

For det skeive miljøet er dette et mareritt som må gjenoppleves gang på gang.

I år er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert. 13 år siden ekteskapsloven trådte i kraft. 11 år siden terrorangrepet 22. juli. Hatet kan føles fjernt. Men er likevel skremmende nært. Både synlig og usynlig. Subtilt og eksplisitt. Blant unge og gamle. Og blant mennesker med ulik bakgrunn, etnisitet og hudfarge.

Som samfunn skal vi ikke bare svare på hat og ondskap med fagre ord, vi må følge opp med handling. Og det er en politisk oppgave.

Vi må bekjempe utenforskapet som fører til at noen tyr til ekstreme voldshandlinger. Trusler på nett på etterforskes. Radikalisering må forebygges.

Som samfunn og som individer har vi et stort ansvar for å gi våre medmennesker frihet og rom til å være den de er, og si ifra når vi bevitner urett mot deres grunnleggende rettigheter.

Men kanskje aller viktigst: lære hverandre toleranse og aksept. Aktivt bryte ned og avsløre fastgrodde fordommer.

Og forebygge det som skaper dem. For fordommer oppstår ikke i er vakuum. De er lært.

Hat kan aldri kan bekjempes med hat.

Selv om det er lett å ty til. Lett å ty til hat mot grupper, mot «de andre», mot noen som er annerledes enn oss selv.

Men hat næres av hat. Det næres av splittelse og av en «de» og «oss»-retorikk. Hatet får oss til å gå i ring.

Hat er ofte frykt som bunner i fordommer. Frykt for at grupper eller mennesker som er annerledes enn deg selv er en trussel.

Men det ikke mangfoldet eller annerledesheten som er det farlige. Det er hatet mot det.

Vi skal gjøre vårt beste for å være forbilder. Forbilder for meningsmangfold toleranse og frisk uenighet. Mot stigmatisering og generalisering.

Mye klokt har blitt skrevet og sagt i ettertid av terroren i Rosenkrantz’ gate. Og som unge politiske ledere vil vi gi et løfte: vi skal fortsette å kjempe. Og vi gir oss aldri.