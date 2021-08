Kommentar

Medaljene har en mangel

Av Leif Welhaven

Her har håndballjentene fått bronsemedaljene, mens Thorir Hergeirsson er på vei til podiet. Nok en gang måtte det samme miljøet dra medaljelasset på kvinnesiden. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

TOKYO (VG) (Norge-Sverige 36–19) 88 prosent av de norske medaljene i Tokyo har én ting felles. Det er ikke udelt positivt.

Over lang tid har de norske håndballjentene skjemt oss bort med en medaljesanking av de sjeldne. Semifinaletapet mot den olympiske russiske komité svir selvsagt.

Men i bronsefinalen mot Sverige sprudlet Norge seg til medalje, og interessen rundt laget er like stor som den pleier å være.

Det som imidlertid er verdt å problematisere, er hvorfor håndballjentene i for stor grad er blitt unntaket som bekrefter regelen.

Den «regelen» dreier seg om hvem som vinner medaljer for Norge i De olympiske leker.

Statusen for de norske medaljevinnerne endte altså følger:

Kristian Blummenfelt (gull): Fleksibel type på toppen.

Karsten Warholm (gull): Bokstavelig talt gullmann.

Jakob Ingebrigtsen (gull); Har tatt steget fra gutt til mann.

Anders Mol/Christian Sørum (gull): Dobbel dose testosteron,

Eivind Henriksen (sølv): Kraftkar.

Kjetil Borch (sølv): En herre som drar på årene.

Hermann Tomasgaard (bronse): Båt(s) mann.

... og så var det håndballjentene da (bronse)

Karsten Warholm innfridde favorittstemplet og innkasserte gull på 400 meter hekk i Tokyo-OL. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

Det har vært snakket mye om et kvinneløft i norsk idrett, men tallenes tale er fortsatt tydelig mannsdominert.

Det skal understrekes at det var fryktelig nært, og ikke bare én gang, at Jeanette Hegg Duestad hadde skutt seg til en pallplass. Og Anita Stenberg var heller ikke langt unna på sykkelen. Friidrett ble derimot et sorgens kapittel på kvinnesiden.

Kristian Blummenfelt tok OL-gull i triatlon. Foto: Bjørn S. Delebekk

Går vi litt tilbake i OL-historien, er det ikke nytt at den mannlige overvekten er overveldende, og at håndballjentene står litt for alene i sankingen.

I Rio de Janeiro sørget Camilla Herrems miss i det avgjørende øyeblikket i semifinalen for at det «bare» ble bronse. Det var den eneste medaljen norske kvinner hentet med hjem fra Brasil.

De tre andre medaljene ble vunnet av Stig-André Berge, Kristoffer Brun/Are Strandli og Olaf Tufte/Kjetil Borch.

Altså menn, menn og atter menn.

Hva med London i 2012, da?

Den gangen var håndballjentene tilsynelatende på vei hjem etter en elendig start på turneringen. Men en episk snuoperasjon mot Brasil ble starten på det som sluttet med et gull som virkelig glitret.

Også her var ballkasterne alene om å nå seierspallen på kvinnesiden. Eirik Verås Larsen rodde til gull. Bartosz Piasecki ga fekting en god del mer enn 15 minutter i rampelyset, mens Alexander Kristoff var nummer tre på oppløpet på oppløpet nær Buckingham Palace.

Om vi går tilbake til 2008 er bildet mer sammensatt, men i Beijing var håndballjentene de eneste norske kvinnene som vant gull.

På Yoyogi National Stadium var toppidrettssjef Tore Øvrebø tydelig på at han erkjenner problemet, men det fremstår litt vagere hvordan kvinnesatsingen skal resulterer i bedre fangst neste gang.

Det er alltid mange grunner til at noe blir som det blir i en kompleks idrettsverden, og vi skal være varsomme med å trekke altfor bastante slutninger.

Men når et ellers vellykket norsk OL skal evalueres, er kjønnsperspektivet noe som bør på bordet.

Uavhengig av hva Nora Mørk & Co vartet opp med på lekenes siste dag.