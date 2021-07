REAGERER: Navs behandling av frilanstolkene er uetisk, uverdig og ulovlig, skriver Helge Edland. Foto: Robert S. Eik

Kynisk utnyttelse av arbeidstakere

Politikerne har lett for å snakke høyt om dårlige vilkår og tilsidesettelse av arbeidstakeres rettigheter i det private næringsliv, mens de nekter å se hvordan staten har satt utnytting av egne arbeidstakere i system.

HELGE EDLAND, nestleder TiA

I VG 26. juli reagerer Hadia Tajik (AP), Bjørnar Moxnes (Rødt), Freddy Øvstegård (SV) og Torbjørn Røe Isaksen (H) sterkt på VGs sak om hvordan en polsk arbeider ble grovt utnyttet av arbeidsgiver.

Øvstegård uttaler at saken er «ekstremt provoserende» og et «overtramp mot rettighetene til arbeidstagerne, som vi ikke kan finne oss i», mens Moxnes mener det er «et klassisk eksempel på grov sosial dumping, som er en alvorlig trussel mot det organiserte arbeidslivet».

Tajik sier at det hele virker «som en kynisk utnyttelse av arbeidstakere», mens Røe Isaksen slår fast at «arbeidstakere i Norge ikke skal utnyttes» og at «skurkene i arbeidslivet skal tas». Men politikernes unisone fordømming av arbeidsgivers utnyttelse av arbeidstakere lyder ganske hul og innholdsløs for oss som får våre arbeidsvilkår diktert av de samme politikerne.

Helge Edland FOTO: Privat

Jeg er en av over 500 frilanstolker som tar oppdrag for tolketjenesten i Nav. Sammen med rundt 150 fast ansatte tolker sikrer vi at døve, hørselshemmede og personer med døvblindhet får dekket sin personlige rettighet til tolk.

Denne rettigheten er hjemlet i folketrygdloven, og det Nav som har ansvaret for å levere slike tolketjenester.

Fordi behovet for tolketjenester er stort, men svært varierende, har Nav i flere tiår benyttet seg av frilanstolker. I stedet for å gå til midlertidige ansettelser eller la frilanstolkene være selvstendige næringsdrivende, har staten ensidig definert oss som selvstendige oppdragstakere på rammeavtaler.

Dermed har staten gjort oss til løsarbeidere på nulltimerskontrakter. Fordi det er billigst, i og med at det fritar dem fra arbeidsgiveransvaret.

Med sin ansvarsfraskrivelse fratar staten frilanstolkene alle de rettighetene vanlige arbeidstakere tar for gitt. Vi er fratatt retten til overtidsbetaling, sykepenger, forsikring, tjenestepensjon og feriepenger.

Vi har heller ingen forhandlingsrett, men må finne oss i å arbeide for den lave timegodtgjørelsen politikerne bestemmer at vi skal ha. Ungdom som jobber deltid som ringevikar i butikk har bedre arbeidsvilkår og rettigheter!

Faktum er at statens ansvarsfraskrivelse innebærer systematisk bruk av nulltimerskontrakter, som politikerne selv gjorde ulovlig i 2019.

Faktum er at Navs bruk av frilanstolker for å dekke mer enn halvparten av tolkeoppdragene, bryter med grunnbemanningsprinsippet.

Faktum er at statens ensidige definering av frilanstolkene som selvstendige oppdragstakere går på tvers både med trepartssamarbeidet i det norske arbeidslivet og Høyesteretts sju hovedmomenter for behandling av spørsmål rundt arbeideres posisjon som oppdrags- eller arbeidstakere.

Faktum er altså at staten driver systematisk med kynisk utnyttelse av arbeidstakere.

Navs behandling av frilanstolkene er uetisk, uverdig og ulovlig. Som arbeids- og sosialminister er det Torbjørn Røe Isaksen som er Navs øverste sjef. Det gjør igjen at han faktisk er en av «skurkene i arbeidslivet».

Men poenget er ikke at Røe Isaksen skal «tas», men at han – og resten av politikerne – nå må ta tak for å få slutt på Navs ulovlige bruk av nulltimerskontrakter.

Staten må ta sitt arbeidsgiveransvar og gi frilanstolkene anstendige og lovlige arbeidsvilkår!