Tilliten til forskningen er helt avgjørende

For å løse store og små problemer både i Norge og internasjonalt er vi avhengige av forskning. Det er de aller fleste enige om. Men like viktig som forskningen i seg selv, er befolkningens tillit til den. Ingen tillit til forskningen – ingen skikkelig diskusjon om politiske virkemidler.

HENRIK ASHEIM (H), forsknings- og høyere utdanningsminister

Det er ikke nytt at en del forskning er omstridt, og at det finnes interessekonflikter. Men med alternative og sosiale medier er det enklere enn noen gang å manipulere sannheter, spre falske nyheter og danne nettverk og grupperinger av folk som bygger interessen sin på feilaktig faktagrunnlag.

Bare siden jeg kom inn i politikken på starten av 2000-tallet har det skjedd en drastisk endring i samfunnsdebatten. Folk var sikkert like sinte på politikere, forskere og samfunnsdebattanter før i tiden, men mulighetene til å ytre seg har blitt større.

Det er ikke negativt at vi har fått flere plattformer å ytre oss på, misforstå meg rett, og forskere må også tåle saklig kritikk. Men slik debatten på en del områder er nå er jeg redd for at den skremmer unge, forskere og meningsbærere bort fra å delta i den demokratiske debatten.

Facebookgruppen folkeopprør mot klimahysteriet teller 164 000 medlemmer. Mange er nok medlem fordi de reagerer på politikere de har inntrykk av at elsker bompenger, vil forby bilen og ha en sluttdato for oljen i løpet av dette tiåret. Men i den andre enden finner vi de som benekter selve klimaforskningen.

De store mulighetene for å samles i ekkokamre rammer ikke bare klimaforskningen, men forskere avvises på en rekke andre områder også. Forskere over hele verden trekker seg ut av ME-forskning på grunn av aktivisme. I Sverige sluttet en erfaren forsker å uttale seg om korona fordi trykket ble så massivt. I land som ligger en kort flytur unna Gardermoen ser vi at politikere og myndighetspersoner forsøker å styre forskningen.

Risikoen for at forskere ikke møtes med saklige argumenter, men rett og slett avvises som aktivistiske naturvernere, kjøpt og betalt av næringslivet eller er høyre- eller venstrevridde, vokser også med årene.

Alt dette er utviklingstrekk som bekymrer.

I Norge er tilliten til forskning ganske høy – også til forskningen som gjøres rundt korona. Selv etter en periode med dårlige vaksinenyheter sier nesten 9 av 10 at de har tillit til den jobben forskerne gjør rundt korona. Jeg tror dette skyldes flere ting.

For det første vet de fleste at forskning går gjennom en veldig streng kvalitetskontroll.

For det andre har forskere faglig frihet – de er forpliktet til å fortelle sannheten, ikke hva noen ønsker å høre.

For det tredje har vi gjennom pandemien sett at forskere og fagfolk har vist stor åpenhet om alle sider ved vaksinene, også det som har handlet om usikkerhet og problemer. I sum er dette avgjørende for at debatten om korona og vaksiner blir så sunn og konstruktiv som mulig.

Det må vi klare på flere områder i årene fremover. En god samfunnsutvikling avhenger av en felles, forskningsbasert kunnskapsbase. Vi blir ikke kvitt korona uten at folk har tillit til at vaksinene er trygge.

Vi får heller ikke redusert utslippene våre nok hvis ikke folk forstår hvorfor en aktiv politikk er nødvendig for å gjøre det. Og vi mister antakeligvis mange kloke hoder på veien som sitter på små og store løsninger hvis det å delta i debatten oppleves så belastende at forskerspirer heller finner noe annet å drive med.

Norge fikk sin første langtidsplan for forskning og høyere utdanning i 2014, og det legges fram en oppdatert plan hvert fjerde år. Nå starter regjeringen arbeidet med en ny langtidsplan for perioden 2023-2032.

I det arbeidet er det et viktig mål at vi bevarer den høye tilliten til forskningsbasert kunnskap. På den måten kan vi ta kunnskapen i bruk for å møte de store samfunnsutfordringene som klima, helse, grønn verdiskapning og utvikling av velferdssamfunnet.

Folk skal oppleve at forskningen er fri, at den er skikkelig og at den bidrar til å forbedre samfunnet vårt.