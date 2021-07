Linda Hofstad Helleland Foto: Astrid Waller

Etisk bruk av data må bli en konkurransefordel

Vi må ivareta både personvern og næringshensyn i reguleringen av data som ressurs. Jeg er usikker på om forbud er veien å gå.

LINDA HOFSTAD HELLELAND, distrikts- og digitaliseringsminister (H)

Direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket, tar, sammen med blant annet forbrukermyndigheter og personvernmyndigheter i Europa, til orde for et forbud mot overvåkingsbasert reklame. Og hun utfordrer meg i VG 6. juli til å bidra til at vi blir kvitt det hun omtaler som spionreklame.

Det er lett å være enig med Blyverket og andre i at mange av de store plattformselskapene er kommet svært tett innpå oss forbrukere. De vet mer om oss enn vi aner – og kanskje liker. De tjener penger på oss ved å selge opplysningene for bruk i markedsføring. Dette skjer på måter det er umulig for de fleste av oss å forstå.

Det er ikke bare norske forbrukermyndigheter som reagerer på denne bruken av personopplysninger. EU-kommisjonen la i fjor høst frem forslag til regelverk som blant annet skal håndtere utfordringer knyttet til overvåkingsbasert markedsføring.

Åpenhet og informasjon om bruk av data er ett virkemiddel. Et godt system for å håndheve regelverket og sanksjonere brudd, er et annet. Men jeg er veldig i tvil om løsningen er et forbud mot slik markedsføring.

For det er ikke bare personvernet som må ivaretas. Også viktige næringsinteresser må ivaretas i arbeidet med problemstillingen. Mange norske virksomheter bygger sin forretningsmodell på bruk av data.

Vi må bidra til at disse virksomhetene kan bruke data på en etisk og ansvarlig måte. Dette er tema i Stortingsmeldingen om data som ressurs, som jeg la frem tidligere i år.

Vi har også norske aktører som tilbyr løsninger for digital markedsføring som ikke er basert på profilering av brukerne, men på konteksten de befinner seg i. Dette må vi støtte opp under.

Det er viktig at vi legger til rette for at norske virksomheter kan konkurrere med store utenlandske aktører, og forhåpentligvis bidra til å trekke disse aktørene i en forbruker- og personvernvennlig retning som samtidig gir grobunn for et godt næringsliv.

Etisk bruk av data må bli en konkurransefordel.

Utfordringene Blyverket peker på er ikke noe Norge kan håndtere alene, men som må håndteres i en europeisk eller global kontekst. Derfor legger vi mye ressurser i å delta i EUs reguleringsarbeid på dette området.

Vi bidrar slik at det endelige regelverket fra EU skal ivareta norske interesser på best mulig måte. I dette arbeidet tar vi med oss innspill fra alle de aktørene som er opptatt av problemstillingene – både fra nærings- og forbrukersiden.

