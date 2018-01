I KRISEMØTE: I dag møtes Ap-ledelsen for å diskutere Giske-saken. Foto: Mikalsen, Helge

Skjebnedag for Ap

Publisert: 01.01.18 21:55

Tirsdagens krisemøte i Aps sentralstyre kan bli et av de viktigste i partiet på lang tid. Det handler om et så grunnleggende spørsmål som tillit til ledelsen.

Varslene om at nestleder Trond Giske skal ha trakassert flere kvinner i Ap seksuelt, har sendt partiet inn i en dyp, akutt krise. Mange i Ap ser ut til å tvile på om partileder Jonas Gahr Støre klarer å håndtere varslene og andre avsløringer av en mulig ukultur på en tillitvekkende måte. Flere av dem som har varslet om trakassering til Støre direkte, sier han i etterkant har brutt løfter om hvordan sakene skulle håndteres. Blant annet gjaldt det er krav om at partisekretær Kjersti Stenseng skulle holdes utenfor prosessen, fordi varslerne ikke hadde tillit til at hun ville holde en politisk allianse med Trond Giske utenfor prosessen. Støre tok ikke hensyn til dette, og behandlet saken sammen med Stenseng, hjemme hos henne.

Det er oppsiktsvekkende at kvinnelige Ap-politikere ikke har tillit til at partisekretæren kan behandle varsler om seksuell trakassering på en uhildet måte. Slike saker er blant en partisekretærs kjerneoppgaver. Denne mistilliten vitner om en dypere tillitskrise i deler av partiet generelt. Partileder Jonas Gahr Støre er nødt til å få Ap til å stole på at han og hans ledelse kan behandle alle typer varsler og avsløringer om trakassering på en tillitvekkende og redelig måte. Støre må også overbevise partiet om at det ikke er farlig eller risikabelt å si fra. Mister Støre og partiledelsen grepet om disse viktige sakene, kan Ap forsvinne ned i en myr av baksnakking, rykter, mistenksomhet og fiendskap.

Så langt ser Støre ut til å ha mislykkes med mye i sin håndtering av disse sakene. Uroen i partiet har ikke lagt seg, anklagene fra varslerne mot Støres håndtering er alvorlige og tyder som et minimum på at kommunikasjonen i sakene har vært dårlig. Det er fortsatt mistillit til partisekretær Kjersti Stenseng i deler av Ap, og nestleder Trond Giskes stilling er helt uavklart. Dagens sentralstyremøte må skape grunnlag for at tilliten etter hvert kan gjenopprettes. At Giske mandag ble fritatt for vervet som nestleder på ubestemt tid kan være et skritt i riktig retning. I første omgang.

Flere ledere i organisasjoner og bedrifter har fått et brutalt møte med virkeligheten etter #metoo-avsløringene de siste månedene. Mange ledere har måttet ta tak i forhold som skjedde før de selv var blitt ledere. Mange saker har vært vanskelige, opprivende og har skapt dårlig stemning. Det er mange hensyn som skal tas på likt, både til de som varsler og de det blir varslet om. De lederne som lykkes med dette, er de som klarer å få sin organisasjon til å tro på at de tar det på alvor, og skape tillit hos alle til at sakene får et riktig og rettferdig utfall. Det er dette Støre må klare. Ansvaret ligger på ham som partileder.

