FASTLÅST: Statsminister Theresa May får ikke til utmeldingsavtalen med EU, slik hun ønsker. Mens EU-sjefen, Jean-Claude Juncker, kan notere at Europaunionen er mer populær enn på 25 år.

Publisert: 28.05.18 05:23

Faren for at Brexit-forhandlingene skal havarere og Storbritannia blir nødt til å forlate Europaunionen uten en avtale, fremstår nå som et mer sannsynlig utfall enn det motsatte.

Theresa Mays forsikringer om et EU -farvel med gode overgangsordninger fremstår med samme troverdighet som en melding fra Donald Trumps twitterkonto. Selv om man skal ta sannhetsgehalten i lekkede forhandlingsrapporter med en klype salt, lekkasjer har alltid er formål, er det mye som tyder på at de pressede britene har begynt å forberede seg på det verste.

Beskrivende nok er det ingen som helt kan forestille seg hva det er. Ifølge The Independent hadde UK ved årsskiftet tapt 10 500 finansjobber på grunn av Brexit, og økonomien har vist tegn på stagnasjon. Folk flest, i betydningen britiske husholdninger, har i snitt fått 10 000 kr mindre å rutte med siden folkeavstemningen i juni 2016. Fra å være en ledende nasjon i den eksklusive G7-klubben av verdens rikeste land, har Storbritannia inntatt bunnsjiktet i dette laget, meldte Bloomberg før helgen.

De dystre utsiktene for en hard Brexit uten en eneste kompenserende løsning for britene kommer samtidig med offentliggjøringen av EUs halvårlige Europabarometer. Det viser helt andre tendenser. I medlemslandene er EUs popularitet den aller høyeste på 25 år. 60 prosent av borgerne i Europaunionens 28 land mener at medlemskap er bra for dem. Bare 13 prosent er negative. På spørsmål om landet de bor i har tapt eller tjent på EU-medlemskapet, svarer hele 67 prosent at de har tjent på det. Det er det høyeste nivå overhodet siden dette spørsmålet første gang ble stilt i et Eurobarometer.

Samtidig viser tallmaterialet at det er til dels store sprik mellom mange EU-land. Tyskland, Luxembourg og Irland har samlet sett de mest forøyde EU-borgerne, der åtte av ti holder en tommel opp. Tsjekkia og Kroatia viser en helt annen finger, og nytt land i klubben av de mest misfornøyde er Italia. Ekstra pikant siden landet var en av nasjonene som grunnla Europaunionen og det var i Roma den opprinnelige traktaten ble underskrevet.

Men i Italia snakker de største politiske partiene høyst ufordelaktig om EU for tiden. De har sågar klart å skape et narrativ om at landets økonomiske krise skyldes Brussel, for så å vinne velgernes gunst ved å angripe EUs institusjoner – uten et øyeblikk å navne at det er Den europeiske sentralbanken som har berget Italia fra konkurs.

Dels var det denne ensidige «baksnakkingen» av EU blant britiske politikere som gjorde Brexit mulig. I dag angrer et flertall på utfallet av folkeavstemmingen. Det britiske eksempel viser at man skal være forsiktig med hva man ønsker seg.