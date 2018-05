VINNER VALGET: Muqtada al-Sadr og hans valgallianse får flest representanter i det irakiske parlamentet. Foto: Karim Kadim / TT NYHETSBYRÅN

Iraks nye sterke mann

Publisert: 17.05.18 16:26

2018-05-17

Hverken USA eller Iran har grunn til å glede seg over valgresultatet i Irak. Vinneren er en religiøs, populistisk nasjonalist som har brutt med dem begge.

Muqtada al-Sadr (44) er sønn av storayatolla Mohammad Sadeq al-Sadr som ble myrdet i 1999, da Saddam Hussein var diktator i Irak . Sønnen arvet et politisk og religiøst nettverk som han effektivt har brukt til å bli en av landets mest innflytelsesrike ledere.

Som religiøs leder fikk al-Sadr en talerstol etter den amerikanskledede invasjonen i 2003. Han holdt flammende antiamerikanske taler og appellerte til sjiamuslimske militser. Væpnede grupper, ledet og inspirert av religiøse sjiamuslimske ledere som al Sadr, fylte noe av det tomrom som oppsto etter diktator Saddam Husseins fall.

Jeg så selv hvordan de med våpen i hånd tok kontroll over offentlige institusjoner i Sadr City, en fattig sjiamuslimsk bydel, våren 2003. Kort tid etter invasjonen kom al-Sadrs allierte i Mehdi-militsen i kamp med amerikanske styrker. De ble også involvert i en langvarig og blodig sekterisk konflikt med sunnimuslimer.

Muqtada al-Sadr (44) er både en religiøs sjiamuslimsk leder og en arabisk nasjonalist. Han har lenge bekjempet USA, men har også brutt med Iran. Han skal ha blitt mer pragmatisk med årene, noe hans overraskende allianse med det irakiske kommunistpartiet og andre sekulære partier for tre år siden kan tyde på. I valgkampen lovet han bedre sikkerhet, kamp mot korrupsjon og politiske reformer, saker som irakiske velgere er svært opptatt av. Mange støtter hans kamp mot både amerikansk og iransk innflytelse i Irak.

al-Sadr får den største gruppen i parlamentet etter helgens valg. Nest flest stemmer fikk Hadi al-Amiri, en tidligere statsråd og sjiamuslimsk militsleder med sterke bånd til Iran. Først på tredjeplass kom statsminister Haider al-Abedi. Nå venter lange og kompliserte regjeringsforhandlinger, med al-Sadr i førersetet. Han blir ikke selv statsminister, men har makt til å peke på den neste.

Valgresultatet skaper usikkerhet om fremtiden for amerikanske militærstyrker i Irak. Men heller ikke Iran fikk det de ønsket. Iran og Irak er de eneste muslimske land der sjiamuslimer er i flertall. I den islamske republikken Iran er over 90 prosent sjiamuslimer. I Irak er 60–65 prosent sjiamuslimer. Teheran oppfatter seg som en leder for all verdens sjiamuslimer. I motsetning til andre irakiske sjiamuslimske ledere som står Iran svært nær, representerer al-Sadr et irakisk og arabisk alternativ.

